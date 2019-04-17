Россияне всерьез занялись стройкой. Исследование

Бухгалтеры строительных магазинов считают прибыль.

Продажи стройматериалов в преддверии майских праздников выросли почти на четверть за год.

«Платформа ОФД», крупнейший оператор фискальных данных страны, проанализировал потребительский спрос на строительные товары и материалы в розничных магазинах по всей стране за первые 2 недели апреля 2019, в сравнении с аналогичным периодом год назад.

Выяснилось, число покупок за год выросло на 23%. Средний чек затрат за одно посещение магазина при этом составил 2450 руб, что выше прошлогоднего показателя на 3%.

Почти пятую часть всех покупок совершают в Подмосковье. В топ-регионов лидеров по затратам на стройматериалы также Москва, Санкт-Петербург, Самарская область, Красноярский край.

Больше всего (по объему покупок) покупают гипсовую штукатурку, древесные панели, цемент, клей и строительные инструменты.

«Потребительский спрос все больше смещается в направлении «практичных» групп товаров. Закономерно, что в преддверии майских праздников, с наступлением сезона весенней подготовки к дачным работам, отмечается рост интереса к строительному сектору. Однако в этом году мы видим более заметный рост числа покупок таких товаров, в сравнении с прошлым годом. Особенно в московском регионе, где жители столицы стремятся заняться хозяйством на выходных. В том числе это сказывается и на дорожной ситуации в конце недели в столице и Подмосковье», - отмечает Дмитрий Батюшенков, директор по управлению продуктом «Платформа ОФД».