Личный кабинет ОФД дополнили аналитикой и инструментами обработки чеков

Предприниматели получили онлайн-контроль бизнеса и удобство пользования сервисом.

Личный кабинет ОФД пополнился новым функционалом.

Теперь каждый клиент «Платформа ОФД» может следить за своей выручкой, средним чеком, состоянием касс, самыми продаваемыми товарами. А также сравнивать текущие результаты продаж с предыдущими периодами, наблюдать динамику показателей по конкретной кассе и по разным магазинам, выбирать удобный период просмотра данных.

Клиенты с большим числом ККТ могут видеть расположение кассовых аппаратов на карте, следить за состоянием метрик на каждом устройстве.

Данные представлены в виде удобных, интуитивно понятных графиков, которые легко адаптировать под задачи каждого конкретного бизнеса.

Графики из бизнес-показателей можно выстроить в удобном для пользователя порядке, просто переместив «виджет» на экране мышкой. Ознакомиться со всеми возможными вариантами отражения данных позволяет список виджетов в разделе меню «Бизнес». Клиент один раз настраивает нужную структуру и при последующих входах в личный кабинет информация на странице обновляется автоматически. При желании, структуру расположения виджетов можно поменять в любой момент.

«По запросам клиентов, мы внедрили в личный кабинет набор важных показателей для бизнеса. Они обеспечивают ежедневный мониторинг состояния дел, дают возможность сравнивать собственные результаты с рыночными, получать другую полезную информацию. Все это реализовано в удобной, современной форме. Визуализацию параметров можно настроить одним движением «мышки». Такое решение для клиентов на рынке ОФД сейчас предлагает только наша компания», - комментирует Алексей Баров, генеральный директор «Платформа ОФД».

«Платформа ОФД» таким образом обеспечила размещение на одной странице важной аналитической информации для владельцев, управленцев, ответственных менеджеров торговых точек - для всех, кто хочет своевременно получать независимую и точную информацию о продажах и финансовых поступлениях.

Вместе с новым функционалом аналитики, компания модернизировала раздел «Чеки», добавила удобные опции поиска кассовых чеков, позволяющие находить нужные чеки по множеству параметров. Например, можно отдельно просматривать кассовые чеки с типами оплат или искать по фамилии кассира.