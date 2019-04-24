Технологии vs бухгалтерия. Становится легче?

Разработчик приложений о ручном труде, издержках бизнеса и привычках бухгалтеров. Какие сервисы выбирать.

Каждый квартал, иногда и чаще, бухгалтеры сталкиваются с обязанностью отчитываться о работе в контролирующие органы. Такие авральные периоды повторяются из года в год. И если сдачи отчетностей избежать невозможно, можно упростить и ускорить процесс их подготовки. Как новые технологии и цифровые сервисы меняют классическое понимание бухгалтера о формировании деклараций и отчетов, рассказывает разработчик приложений для интеграции данных ОФД с 1С:Бухгалтерией Андрей Кубрик из г.Калининград.

- Андрей, как обычно минимизирует свои временные и денежные затраты бухгалтер сегодня?

- Бухгалтер сегодня вводит множество дополнительной отчетности, которой страхует свои риски, использует сложные excel-таблицы, дорогостоящие надстройки 1С и CRM системы. Но чаще всего, с помощью всего этого дополнительного ПО бухгалтер пытается исключить «человеческий фактор» - ошибки. Приложения – это новый вид подобного ПО, только оно доступно абсолютно всем. Конечно, ко всему новому всегда относятся с опаской, но 9 из 10 бухгалтеров после бесплатного тестирования нашего приложения – пользуются им.

- Какие проблемы бизнеса вы видите в работе с отчетами?

- Очень часто встречается, что торговые точки и бухгалтерия не связаны единой учетной системой. В результате, те отчеты, которые подают торговые точки бухгалтерам, отличаются от того, что отправляется в ОФД и далее в ФНС. Информация о продажах товаров фиксируется сотрудниками торговой точки в произвольном виде, бухгалтеры вынуждены вносить ее в свою учетную систему информацию вручную. Из-за этого и возникает большинство временных и финансовых затрат.

- Как приложение помогает решать такие проблемы?

- Главная задача приложения – автоматизация бизнес-процессов компании. Все, что делает возможным исключить ручной труд - сокращает издержки бизнеса и минимизирует количество ошибок. Это важно не только бухгалтерам, но и руководителю и даже кассиру, ведь для него тоже становится меньше работы по составлению отчетов. Конкретно для бухгалтера данные о продажах торговых точек автоматически попадают в 1С:Бухгалтерия, т.е нет необходимости вносить их вручную.

- Для каких сфер бизнеса такие сервисы могут быть полезны?

- Больше всего приложения полезны малому бизнесу, где нет больших ресурсов на автоматизацию. С точки зрения сфер деятельности, такие решения подходят всем, от продажи цветов до медицинских услуг.

- Приложения работают на базе ОФД. Почему именно выгрузка данных ОФД позволяет более точно формировать отчеты?

- Данные ОФД юридически значимы и дают точную картину продаж. Картина по фискальным операциям полностью совпадает с информацией, получаемой ФНС в онлайн-режиме. Поэтому выгрузка таких данных в декларацию исключает ошибки. Более того, приложения постоянно совершенствуются. Мы открыты для клиента и быстро решаем возникшие вопросы. Одно из последних улучшений - это полностью автоматический обмен с кассами. Бухгалтеру даже «заходить» никуда не надо, все происходит автоматически.

- Как вы реагируете на отзывы и пожелания от пользователей приложений?

- Наши приложения пишутся так, чтобы максимально закрыть потребности клиентов. Например, кто-то ведет товарный учет на 41, кто то на 43. Кто-то хочет вести учет в разрезе товаров, а кого-то интересуют только общие суммы и т.д. Если настройками решить вопросы не получается - мы оказываем услуги по персональной адаптации приложения, под специфические нужды клиентов. В индивидуальных версиях приложений мы можем закрыть любую потребность.

- В магазине приложений ОФД разнообразие сервисов. По какому принципу их выбирать и понимать, кому подойдет то или иное приложение?

- Каждое приложение написано под определенную программу фирмы 1С, на которую заточен тот или иной бизнес. В зависимости от того, какие программные продукты есть у клиента, и делается выбор в пользу того или иного приложения. Например, выбирается синхронизация данных «Платформа ОФД» с 1С:Бухгалтерия, 1С:Торговля или 1С:Розница. По итогам первого квартала этого года, в частности, мы видели большее число скачиваний приложения для 1С:Бухгалтерия.