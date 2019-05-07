Маркировка табака. Пять главных вопросов и ответов для магазинов

Осталось 2 месяца. Почему?

Магазины включаются в цифровую маркировку. Ритейлеров ждут серьезные изменения в процессе торговли табачными изделиями уже с 1 июля — на подготовку осталось 2 месяца. О чем нужно знать, чтобы с июля без проблем продавать сигареты? Как зарегистрироваться в системе «Честный знак»? Так ли страшен 2-й этап маркировки табачной продукции?

16 мая состоится вебинар-практикум по вопросам работы с маркированными табачными изделиями от ЦРПТ и «Платформа ОФД». Зарегистрироваться на вебинар можно здесь. Участие бесплатное при условии регистрации.

Эксперты «Платформа ОФД» разобрали самые популярные вопросы, с которыми столкнулись предприниматели на старте маркировки табака.

1. Что такое «маркировка» товаров?

Государство вводит единую систему контроля за товарами, согласно которой продукция определенных категорий будет содержать цифровой код, т.е. будет маркирована отличительным знаком. Это позволит отслеживать весь путь такого товара от производителя к покупателю, чтобы исключить попадание контрафакта на полки магазинов и обеспечить прозрачность рынка. Потребитель, таким образом, сможет получить информацию о покупке в режиме онлайн, прямо на экране смартфона. В числе первых маркировка коснется сигарет.

2.Как будет продаваться маркированная продукция конечному потребителю?

При продаже промаркированной пачки сигарет с 1 июля 2019 года продавец обязан передать данные в систему маркировки «Честный знак». Для этого необходимо к 1 июля зарегистрироваться в системе, а также приобрести 2D-сканер, специально для пробития на кассе маркированной продукции. Сканер пробьет код DataMatrix, а подключенный к кассе ОФД передаст сведения в систему «Честный знак» о выбытии товара из оборота.

3. Как обмениваться документами с поставщиками маркированной продукции?

Для обмена документами со всеми участниками оборота маркированного табака предусмотрен электронный документооборот (ЭДО) универсальных передаточных документов (УПД). Старые «бумажные» товарные накладные можно будет использовать при распродаже остатков немаркированной продукции. Успеть распродать такие сигареты нужно до 1 июля 2020 года.

4. Что нужно для торговли маркированным табаком?

Запомните 5 пунктов:

— Подключиться к системе «Честный знак». Для этого у магазинов есть срок до 1 июля 2019 года. — Приобрести КЭП для возможности обмена УПД в системе ЭДО с поставщиками табачной продукции; — Приобрести онлайн-кассу и подключиться к ОФД, если у вас их нет. Иначе не сможете автоматически отчитываться перед «Честным знаком» о выбытии товара из оборота. Данные передаются через ОФД после сканирования кода DataMatrix. — Приобрести 2D-сканер, считывающий DataMatrix. Иначе не сможете продавать маркированный товар; — Заключить договор с оператором ЭДО. Без этого магазин не сможет принимать к себе на склад маркированные сигареты от поставщика.

5. Как подключиться к маркировке, ОФД и ЭДО?

Самый простой способ настроить технику и магазин для продажи маркированного табака «под ключ» — обратиться в центры техобслуживания касс и сервисные центры по работе с ККТ в вашем городе. Специалисты подключат к ОФД и ЭДО, а также проведут настройку оборудования и обновят прошивку кассы для работы с маркировкой. Клиентам «Платформа ОФД» доступна возможность регистрации в системе «Честный знак» прямо в личном кабинете оператора, а вместе с тем еще и возможность отслеживать и анализировать продажи маркированных товаров по чекам.