Маркировка уже с июля. Вебинар-практикум для магазина

На вопросы ответят эксперты от ЦРПТ (оператор маркировки) и «Платформа ЭДО»

На днях вышли сразу два важных документа Правительства РФ по работе системы обязательной маркировки товаров в России:

- Распоряжение Правительства Российской Федерации от 08.05.2019 № 899-р о реализации проекта государственно-частного партнерства для создания, эксплуатации и технического обслуживания объекта, предназначенного для обеспечения маркировки и прослеживаемости отдельных видов товаров.

- Постановление Правительства Российской Федерации от 08.05.2019 № 577 об утверждении размера платы за оказание услуг по предоставлению кодов маркировки, необходимых для формирования средств идентификации и обеспечения мониторинга движения товаров, подлежащих обязательной маркировке средствами идентификации, а также о порядке ее взимания

Кроме того, до 30 июня магазинам, где продаются табачные изделия, нужно зарегистрироваться в системе маркировки «Честный знак» (Постановление №224 от 28.02.2019).

Сегодня завершается регистрация на вебинар-практикум для магазинов, посвященный маркировке табака. Вебинар пройдет: 16 мая в 11:00 (мск) Регистрация - здесь

- Что магазину нужно сделать до июля?

- Как грамотно начать работать в системе «Честный знак»?

- Когда и как обмениваться документами в рамках ЭДО (электронного документооборота)?

- Как работать с остатками товаров, с немаркированными сигаретами, с повреждением кодов на пачках, с ошибками продавцов и решать другие проблемные моменты?

Ответы на эти и другие вопросы дадут эксперты ЦРПТ и сервиса «Платформа ЭДО». На вебинаре состоится практикум по регистрации розничного магазина в системе «Честный знак» - через личный кабинет «Платформа ОФД».

Для бесплатного участия в вебинаре необходимо зарегистрироваться!