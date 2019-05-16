Росстат зажигает «красный свет» бумажной отчетности

Скоро от нее попросту откажутся.

Отчеты перед государством – дополнительная и лишняя нагрузка на бизнес. Так считает глава Росстата Павел Малков, который вчера на расширенном заседании коллегии анонсировал переход всего бизнеса на отчетность перед ведомством в электронном виде.

Планируется, что крупные компании уже со следующего года полностью перейдут на сдачу электронной отчетности, а малый и средний бизнес – с 2021 года. Остается только скорректировать конкретные сроки перехода и согласовать законопроект.

Ожидается, что инициативу Росстата подхватят другие контролирующие органы. На сегодняшний день уже не принимают в бумажном виде декларацию по НДС, а другие документы от крупных компаний численностью более 100 человек ФНС принимает только в электронном виде. Не принимает бумажые декларации ПФР и ФСС, если в подотчетной компании работает более 25 человек.

Насколько это удобно бизнесу, и что он получит? Да, очереди уйдут. Если для чиновников это отсутствие очередей, то для бизнеса – возможность их избежать. Отчитываться можно, не выходя из офиса. Вместе с нервами, экономится время на дорогу и исключаются сопутствующие издержки: электронную отчетность можно сдать дистанционно в ПФР, ФСС, ФНС, Росстат, и другие контролирующие органы. Электронное составление отчетности позволяет избежать ошибок в документах и подавать правильные декларации.

Действительно ли будет удобно? Лучший способ проверить эффективность системы электронной подачи отчетности на себе - попробовать с ней поработать. Для этого нужно получить КЭП и подключиться к оператору. Один из возможных вариантов – оставить заявку на подключение к сервису «Платформа Госотчет» . Все процедуры подключения не требуют каких-либо выездов в налоговую и другие контролирующие органы. Предпринимателю остается просто выбрать тот тариф, который подходит под его систему налогообложения. Далее уже специальная программа поможет сдавать отчеты, будет держать в курсе отправленных документов на всех этапах. Гарантия доставки до адресата делает электронную сдачу отчетности надежным и удобным сервисом для бухгалтера и руководителя.