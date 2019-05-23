Кому положена отсрочка по кассам. Обзор изменений 54-ФЗ

23 мая состоится третье чтение законопроекта о поправках в 54-ФЗ. В чем суть изменений и кто на самом деле получит отсрочку по кассам. Полный обзор.

Специально для проекта "Кассы.Отчеты.ОФД" рассказывает Юлия Русинова, директор по развитию бизнеса фискальных решений АТОЛ.

Итак, 22 мая Госдума одобрила во втором чтении поправки к 54-ФЗ. Главное изменение — некоторые предприниматели получают отсрочку применения онлайн-касс до июля 2021 года.

В стремлении журналистов быть лаконичными часто теряются важные детали. Фразы вида “неприменение контрольно-кассовой техники для индивидуальных предпринимателей (ИП)” истолковываются как отсрочка для всех индивидуальных предпринимателей в целом. Однако, это не так.

Чтобы неверная трактовка поправок в закон не вводила никого в заблуждение и не приводила к штрафам, рассказываю, кто из предпринимателей действительно может отложить покупку кассы, кто может ее не использовать, а кто по-прежнему должен установить ККТ до 1 июля 2019 года.

Кроме того, в законе появилась важная поправка о том, что теперь в сфере ЖКХ, охраны и образования не нужно оформлять отдельный чек каждому плательщику при возврате или зачете аванса или предоплаты. А также упрощение в использовании онлайн-касс для курьеров, ЖКХ, транспорта. Подробнее обо всем ниже.

Кто получит отсрочку

ИП без наемных работников, которые продают товары исключительно собственного производства, выполняют работы или оказывают услуги, могут не использовать контрольно-кассовую технику до 1 июля 2021 года. То есть если вы вяжете и продаете шарфы, печете и продаете торты, делаете массаж или стрижете, и делаете это в одиночестве, то есть без наемных сотрудников, то вы можете отложить покупку кассы до 2021 года.

“В четырех регионах России проходит пилот проекта, который позволяет предпринимателям регистрировать себя как самозанятых и платить соответствующий налог — “Налог на профессиональный доход”. Тем, кто хотел бы также зарегистрироваться самозанятыми, но не имеют такой возможности, ведь пилот еще не пришел в их регион, дают отсрочку до 2021 года. Вероятнее всего к тому моменту проект по самозанятым выйдет из пилота на федеральный уровень и у предпринимателей будет выбор: регистрироваться как ИП или как самозанятым, и в зависимости от этого применять или не применять ККТ”. Юлия Русинова, директор по развитию бизнеса фискальных решений АТОЛ

Важный момент: как только у ИП появляются наемные сотрудники, предприниматели должны в течение 30 дней после заключения трудового договора зарегистрировать ККТ.

Кому все-таки нужно купить онлайн-кассу

К 1 июля 2019 года перейти на работу с онлайн-кассами должны:

ИП на ЕНВД и Патенте, которые продают фабричные или чужие товары (не собственного производства) и не имеют наемных работников;

предприниматели на ЕНВД и Патенте, которые оказывают услуги или выполняют работы и имеют наемных работников;

организации и ИП, которые ранее выдавали бланки строгой отчетности (в том числе транспортные организации при продаже билетов водителем или кондуктором в салоне транспортного средства);

вендинг без наемных работников.

Для кого вводится годовой мораторий на штрафы

В СМИ и в Думе активно обсуждается вопрос об объявлении годового моратория на штрафы за неприменение онлайн-касс. Важно понимать, что этот мораторий не для всех, а только для двух сфер: транспорта и ЖКХ. Для остальных категорий налогоплательщиков мораторий не обсуждается и отсрочки не предусмотрено. Рекомендуем обратить на это внимание, чтобы после 1 июля 2019 года не столкнуться с штрафом.

Кому разрешат не использовать онлайн-кассу

В случае безналичных расчетов (то есть при оплате через банкомат, в банке наличными или переводе с расчетного счета) могут не использовать онлайн-кассу:

товарищества собственников недвижимости (в том числе ТСЖ, СНТ) и специализированные потребительские кооперативы, когда принимают оплату за оказание услуг своим членам в рамках своей уставной деятельности, а также при приеме платы за жилое помещение и коммунальные услуги;

образовательные организации;

физкультурно-спортивные организации;

организации культуры и досуга.

Вне зависимости от типа оплаты не использовать кассу можно будет:

при розничной продаже бахил;

продажи с рук или лотка ИП входных билетов и абонементов для посещения государственных и муниципальных театров (не через интернет);

сдаче ИП в аренду жилых помещений совместно с машино-местами, расположенными в многоквартирных домах, которые принадлежат этому ИП на праве собственности.

Какие появятся упрощения

Список организаций, которым не нужно формировать отдельный чек (или бланк строгой отчетности) каждому покупателю на возврат или зачет аванса или предоплаты, пополнится сферой ЖКХ, охраны и образования.

Ранее это правило работало только в сфере культурно-массовых мероприятий, услугах перевозок пассажиров и грузов, услуг связи и услуг в электронной форме (например, услуг по предоставлению рекламы в интернете).

Для исполнения закона необходимо сформировать только один общий чек на возврат или зачет аванса или предоплаты и направить его в ФНС через ОФД. При этом также изменился период формирования данного чека. Если ранее на эту задачу предоставлялся один рабочий день после завершения расчетного периода (не более одного календарного месяца), то теперь этот срок увеличен до 10 календарных дней.

Пополнится список организаций, которые смогут использовать удаленную кассу не в месте расчета.

Ранее удаленную кассу могли использовать:

интернет-магазины;

автоматические устройства при электронных средствах платежа при перевозке пассажиров и грузов;

вендинг (за исключением продажи подакцизной продукции, маркированных и технически сложных товаров) при условии отображения QR-кода на экране с 1 февраля 2020 года.

Согласно новым поправкам к 54-ФЗ, вне места совершения расчетов могут применять кассу:

при разносной торговле;

при дистанционной продаже товаров (например, курьеры, при заказе товаров по каталогам, в магазине на диване и т. д.);

если расчет осуществляется там, где была выполнена работа или оказана услуга, но вне торгового объекта или офиса (например, при установке окон или уборке квартиры);

при продаже билетов и талонов водителем или кондуктором в транспортном средстве;

в автоматических устройствах для расчетов за услуги автоматическими устройствами, механически соединенными с корпусом автоматического устройства для расчетов (например, автоматические автомойки, автоматы по заправке топливом, автоматы по стирке вещей) при условии отображения QR-кода на экране с 1 февраля 2020 года;

в сферах, где законодательно установлено использование утвержденных федеральными органами исполнительной власти бланков строгой отчетности (БСО) в сфере услуг;

при оплате услуг ЖКХ (за исключением наличных и электронных средств платежа с их предъявлением).

Однако поправка о возможном использовании кассы вне места расчета не отменяет требования закона об обязательном предоставлении чека клиентам.

В зависимости от сферы предусмотрены различные временные интервалы выдачи чека относительно времени расчета. Для ряда категорий чек должен быть выдан в момент расчета (например, это относится к курьерам, дистанционной торговле, услугам на дому), при продаже билетов — в день расчета.

Как выдавать чеки в салоне транспортных средств при оплате проезда?

Много вопросов было вокруг темы выдачи кассовых чеков в салоне транспортного средства в момент продажи билетов. В поправках отражены все возможности выдачи чека как с размещением кассы в транспортном средстве, так и с использованием удаленной кассы. Перевозчики могут:

если онлайн-касса находится в транспортном средстве — выдать бумажный или электронный чек по пожеланию пассажира в момент расчета;

если используется удаленная касса — выдать пассажиру билет, где будет указан уникальный код или ссылка, по которому он сможет не позже этого же дня получить электронный чек;

если есть законодательно утвержденный БСО, то размещать на нем реквизиты кассового чека (QR-код или дату, время расчета, номер фискального документа, признак расчета, сумму расчета, заводской номер фискального накопителя, фискальный признак документа) и выдавать его в момент расчета;

отображать QR-код с дисплея мобильного телефона или смартфона в момент расчета;

отправлять пассажиру в момент расчета на телефон или электронную почту реквизиты чека.

Конечно, это не все изменения, которые вошли в проект поправок 54-ФЗ, но, наверное, одни из ключевых.