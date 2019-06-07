Как сервисы ОФД упрощают жизнь бухгалтерам

Обзор. Как это все работает

Бухгалтерская специальность по праву считается одной из ключевых в бизнесе: отвечать за результат приходится не только перед работодателем, но и перед государством. Большие объемы цифр и вычислений нередко приводят к ошибкам в документах, опозданиям со сдачей отчетности. Однако ситуация меняется с появлением сервисов для работы с отчетами от операторов фискальных данных. Рассмотрим в обзоре, как это все работает.

Цифровизация документов с помощью ЭДО

Процесс доставки документов «на руки» отнимает у бухгалтера много времени. Доставка по городу может занимать несколько часов, в случае работы с контрагентами из других регионов – до нескольких суток. В случае с большим количеством организаций это немалые финансовые траты на такси, курьеров и почту. И если при личном разъезде ситуация контролируется, курьерская и почтовая доставка не гарантируют, что документы дойдут до адресата и вернутся в целости и сохранности.

Вопрос был решен введением электронного документооборота (ЭДО). Статистика показывает, что число компаний, полностью отказавшихся от «бумаги», ежегодно возрастает в 1,3 - 1,5 раза. Процесс подстегивает масштабная цифровизация, которую поддерживает государство. Интерес к ЭДО особенно сильно стимулирует старт маркировки товаров. Например, без обмена электронными документами (УПД) с поставщиками - торговать табаком в розницу будет невозможно с 1 июля 2020 года. Вместе с табаком, до 2024 года маркировка коснется и других товаров массового потребления, почти весь розничный рынок.

Сервис ЭДО от ОФД позволяет бухгалтеру контролировать движение документов, не выходя из офиса, экономить средства на доставке, плотнее включаться в работу с маркировкой. Он безопасен с юридической стороны и дает доступ к другим инструментам ОФД в одном интерфейсе, без необходимости набора дополнительных логинов и паролей.

Отчетность перешла в онлайн

Со сдачей отчетности в контролируюшие органы сталкивается каждый бухгалтер. Это неизбежное условие ведения бизнеса. В периоды подачи отчетов бухгалтерам зачастую приходилось курсировать по кабинетам различных госслужб, тратить время в дороге, стоять в очередях. А если отчет составлен с ошибками, получать штраф.

Проблема стала решаемой с появлением системы электронной отчетности, которая всячески поддерживается государством. Для такой отчетности продлены крайние сроки подачи, принимается она в любое время суток. Более того, для деклараций по НДС и вовсе исключена подача документов в бумажном виде. В перспективе до 2021 года – полный переход малого бизнеса на электронную отчетность в Росстат, анонсировал недавно глава службы Павел Малков. Для подачи отчетности понадобится квалифицированная электронная подпись и определенная программа оператора сдачи отчетности. Сервис обойдется предпринимателю в сумму от 500 рублей за год, в зависимости от типа налогообложения и количества госорганов, в которые необходимо отчитываться. Электронная отчетность подается моментально и позволяет исключить ошибки при ее составлении.

Готовим документы «в пару кликов»

Ежедневно большую часть времени бухгалтера занимает выгрузка, сверка и формирование документов из таких программ, как 1С, и дальнейший свод такой информации с данными о продажах из касс и ОФД. Процесс зачастую чреват ошибками и штрафами. По многочисленным запросам бухгалтеров, появился магазин приложений ОФД, который решает эти проблемы, на портале market.platformaofd.ru. Интеграция ОФД с бухгалтерскими программами 1С позволяет получать готовые отчетные документы «в пару кликов». Данные ОФД идентичны картине, которую видит ФНС о продажах, а это гарантирует отсутствие ошибок и разночтений. Не зря количество скачиваний приложений ОФД в периоды подачи отчетности возрастает в 3-4 раза. Приложения подходят под любую кассу и имеют бесплатный тестовый период пользования, чтобы бухгалтер мог оценить и выбрать подходящее для организации решение.

Важно отметить, бухгалтерские сервисы доступны клиентам по принципу «единого окна», в единой платформе ОФД. Более того, установить их можно в любом регионе страны, у партнеров ОФД - в центрах техобслуживания и сервисных центрах по работе с кассовой техникой.