Регистрация в системе маркировки «Честный знак». Вам могут и отказать. Что делать?

Чек-лист для тех, кто будет проходить регистрацию в системе «Честный знак».
Ряд предпринимателей и компаний порой до последнего оттягивают переход на работу в обязательных государственных системах, например в системе маркировки «Честный знак». Ситуация чревата проблемами в бизнес-процессах, продажах и взаимодействии с поставщиками продукции.
Особенно остро сейчас это касается магазинов, реализующих табачную продукцию и обувь. До 1 июля «табачникам» нужно зарегистрироваться в «Честном знаке», настроить и протестировать оборудование, иначе продавать маркированные товары с этой даты будет невозможно. Разберемся, с какими трудностями может столкнуться магазин.
Готов ли ваш бизнес к маркировке товаров? Проверьте! И задайте вопросы экспертам ЦРПТ и «Платформа ОФД» на вебинаре, 14 июня в 10:00 (мск), регистрация бесплатная, число участников ограничено
О чем пойдет речь на вебинаре:
- Как оптимизировать затраты при подключении к маркировке
- Как работать с остатками товаров, с немаркированными сигаретами, с повреждением кодов на пачках, с ошибками продавцов, а также решать другие проблемные моменты,
- Когда и как обмениваться документами в рамках ЭДО (электронного документооборота),
- Штрафы и ответственность.
Что нужно соблюсти при регистрации?
1. Заявление должно быть обязательно подписано - уполномоченным лицом, имеющим КЭП. Позаботьтесь о наличии КЭП перед началом процедуры регистрации;
2. ИНН оформленного КЭП должен соответствовать ИНН налогоплательщика в заявлении о регистрации. Будьте внимательны при заполнении формы регистрации на сайте;
3. Все фамилии ИП и полномочного представителя ООО должны совпадать. Если в заявлении фигурирует одна фамилия, а подписывается оно другим человеком, такое не примут;
4. Сведения в заявлении на регистрацию должны соответствовать сведениям из ЕГРЮЛ и ЕГРИП. Проверьте, регистрируетесь ли вы от действующего ИП или ООО, если вы уже закрывали старую организацию или меняли ИП;
5. Все сведения должны быть заполнены корректно, с соблюдением формата заявления.
Что делать, если получен отказ?
Если от оператора системы маркировки пришел отказ в регистрации, он сообщит, по какой причине регистрация не пройдена. После этого необходимую процедуру следует повторить.
Важно! Нельзя регистрировать в системе «Честный знак» email, ранее уже зарегистрированный в системе. Поэтому, если вы регистрируетесь на адрес, который был создан не вами, узнайте у владельца электронной почты, не была ли она зарегистрирована в системе ранее.
У клиентов ОФД есть возможность зарегистрироваться и работать с системой «Честный знак» напрямую через личный кабинет оператора фискальных данных, и там же вести мониторинг и аналитику по маркированным чекам. Узнать подробнее – можно здесь