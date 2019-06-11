Регистрация в системе маркировки «Честный знак». Вам могут и отказать. Что делать?

Чек-лист для тех, кто будет проходить регистрацию в системе «Честный знак».

Ряд предпринимателей и компаний порой до последнего оттягивают переход на работу в обязательных государственных системах, например в системе маркировки «Честный знак». Ситуация чревата проблемами в бизнес-процессах, продажах и взаимодействии с поставщиками продукции.

Особенно остро сейчас это касается магазинов, реализующих табачную продукцию и обувь. До 1 июля «табачникам» нужно зарегистрироваться в «Честном знаке», настроить и протестировать оборудование, иначе продавать маркированные товары с этой даты будет невозможно. Разберемся, с какими трудностями может столкнуться магазин.

Готов ли ваш бизнес к маркировке товаров? Проверьте! И задайте вопросы экспертам ЦРПТ и «Платформа ОФД» на вебинаре, 14 июня в 10:00 (мск), регистрация бесплатная, число участников ограничено О чем пойдет речь на вебинаре: - Как оптимизировать затраты при подключении к маркировке - Как работать с остатками товаров, с немаркированными сигаретами, с повреждением кодов на пачках, с ошибками продавцов, а также решать другие проблемные моменты, - Когда и как обмениваться документами в рамках ЭДО (электронного документооборота), - Штрафы и ответственность.

Что нужно соблюсти при регистрации?

1. Заявление должно быть обязательно подписано - уполномоченным лицом, имеющим КЭП. Позаботьтесь о наличии КЭП перед началом процедуры регистрации;

2. ИНН оформленного КЭП должен соответствовать ИНН налогоплательщика в заявлении о регистрации. Будьте внимательны при заполнении формы регистрации на сайте;

3. Все фамилии ИП и полномочного представителя ООО должны совпадать. Если в заявлении фигурирует одна фамилия, а подписывается оно другим человеком, такое не примут;

4. Сведения в заявлении на регистрацию должны соответствовать сведениям из ЕГРЮЛ и ЕГРИП. Проверьте, регистрируетесь ли вы от действующего ИП или ООО, если вы уже закрывали старую организацию или меняли ИП;

5. Все сведения должны быть заполнены корректно, с соблюдением формата заявления.

Что делать, если получен отказ?

Если от оператора системы маркировки пришел отказ в регистрации, он сообщит, по какой причине регистрация не пройдена. После этого необходимую процедуру следует повторить.

Важно! Нельзя регистрировать в системе «Честный знак» email, ранее уже зарегистрированный в системе. Поэтому, если вы регистрируетесь на адрес, который был создан не вами, узнайте у владельца электронной почты, не была ли она зарегистрирована в системе ранее.

У клиентов ОФД есть возможность зарегистрироваться и работать с системой «Честный знак» напрямую через личный кабинет оператора фискальных данных, и там же вести мониторинг и аналитику по маркированным чекам. Узнать подробнее – можно здесь