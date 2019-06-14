Возгорание в дата-центре не отразилось на работе онлайн-касс и ОФД

Никаких сбоев в передаче чеков в ФНС не было.
В социальных сетях замечены попытки «вброса» информации о якобы имевшемся сбое в передаче кассовых чеков в ФНС через ИТ-систему оператора фискальных данных «Платформа ОФД», в связи с возгоранием в дата-центре Dataline 5 июня.
Данные слухи не имеют под собой никаких оснований.
Как сообщает Dataline, 5 июня около 14.00 на улице Боровая произошло возгорание кровли дата-центра OST. Для тушения пожара на место происшествия прибыло более 10 пожарных расчетов, так как площадь возгорания составила около 200 кв. м.
Система оповещения сработала в штатном режиме. В ходе пожара были повреждены некоторые фреонопроводы, находящиеся на крыше вблизи очага возгорания. В результате пострадала система кондиционирования одного из залов OST-2. Все клиенты, чье оборудование размещалось в данном зале, были оперативно оповещены и по возможности переведены на резервные площадки. Оборудование некоторых клиентов было перенесено в другие залы дата-центра OST. Сам машинный зал не был задет огнем и не пострадал от воды при тушении.
Восстановительные работы системы кондиционирования стартовали сразу после ликвидации пожара в 16.45. К 4.45 утра зал заработал в штатном режиме.
Официальный комментарий компании «Платформа ОФД»:
- Действительно, 5 июня, в дата-центре Dataline находились сервера с информацией оператора фискальных данных «Платформа ОФД». Однако инцидент не отразился на работоспособности сервисов и IT-системы компании. Еще при создании IT-архитектуры и инфраструктуры «Платформа ОФД» придерживалась принципа избыточного инвестирования, чтобы обеспечить дополнительный запас прочности и быстрое масштабирование под растущие нагрузки. Тем самым обезопасив систему от потенциальных сбоев. Таким образом, при возникновении чрезвычайной ситуации в дата-центре, система ОФД была оперативно переведена в другой, резервный ЦОД, без потери производительных мощностей. Никакого сбоя в работе пользовательских сервисов в этот период не допущено, все полученные с кассовой техники фискальные документы направлены в ФНС. В настоящее время система «Платформа ОФД» работает в штатном режиме, ежедневно обеспечивая обработку порядка 35 млн. фискальных документов и работу более 270 тыс клиентов – предпринимателей и компаний со всей страны.