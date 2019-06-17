На пороге «Честный знак» торговли

Куда бежать, что делать?

Российский ритейл в ожидании 1 июля 2019 года – дня, когда стартует официальная продажа маркированных сигарет. Осталось всего 2 недели. Что ждет магазины, и в первую очередь продавцов табачных изделий, как рынок изменится в ближайшее время, проекту «Кассы.Отчеты.ОФД» рассказывает Дмитрий Афанасьев, директор департамента по работе с партнерами «Платформа ОФД».

Маркировка обуви. Инструкция по применению. Вебинар 21 июня, в 11:00 (мск) О чем пойдет речь: как устроен процесс маркировки обуви, его движения и выбытия на точке продаж;

как правильно принять участие в этом процессе и зарегистрироваться в системе «Честный знак»;

как зарегистрироваться в ГС1РУС и получить GITN

как получить коды маркировки, подготовить оборудование и ПО Число участников ограничено! Участие бесплатное при условии регистрации.

Как чувствует себя табачный рынок сейчас?

По данным производителей и ЦРПТ (оператора системы маркировки), в России более 250 тыс. торговых точек сектора табачного ритейла. Многие из них все еще в процессе подготовки к продаже маркированной продукции. Крупным магазинам нужно больше времени на настройку своих бизнес-процессов и оборудования, поэтому они раньше взялись за этот вопрос. Менее всего сейчас подготовлен, в основном, малый бизнес. Эксперты рынка считают, что именно небольшие торговые точки влияют на весомую долю табачного контрафакта – порой такой товар откровенно продается «из-под прилавка». Более того, такая продукция часто идет мимо кассы и ФНС, государство не получает за нее налоги. Отсюда и появилась инициатива перехода к тотальной маркировке табака, а также остального «серого» рынка товаров, что и заложило основы для новых изменений розничного рынка.

Торговле дали «Честный знак»

По постановлению Правительства РФ от 28.02.2019 №224, розничные продавцы табачной продукции «осуществляют регистрацию в информационной системе мониторинга до 30 июня 2019 г. (включительно) либо после 30 июня 2019 г. в течение 7 календарных дней со дня возникновения у участника оборота табачной продукции, осуществляющего розничную продажу табачной продукции, необходимости осуществления деятельности, связанной с розничной продажей табачной продукции».Иными словами, продажа маркированных сигарет с июля должна проходить только при передаче сведений в систему «Честный знак». Вместе с тем, меняются ибизнес-процессы, в них появляются обязательные звенья в виде электронного документооборота и других важных моментов, которые еще предстоит освоить.

Какой табак продавать по новым правилам?

Маркировать изначально будут не весь табак. Первыми промаркируют сигареты с табаком и папиросы. Далее последует маркировка сигар, сигарил, а также сигарет с заменителями табака – такой товар будет полностью промаркирован с 1 июля 2021 года. Так называемых «электронных сигарет» (стиков) кодирование пока не касается, но есть инициативы и в этом направлении. Минпромторг заявляет, что к 2024 году основные категории товаров станут маркированными.

Зачем магазину ЭДО в маркировке и когда его подключать?

Электронный документооборот (ЭДО) нужен для передачи обязательных документов (УПД). Несмотря на то, что данные о продаже маркированных пачек сигарет необходимо передавать с 1 июля 2019 года, обязанность принимать УПД по ЭДО для розницы наступает с 1 июля 2020 года. Это связано с тем, что в течение года будет происходить допродажа немаркированной продукции.

Но немаркированные сигареты с июля производиться уже не будут, и поставка оптовикам такой продукции с каждым днем будет снижаться. ЭДО сейчас необходим в обмене документами между производителями и оптовиками. Важно, что настройка ЭДО и обучение персонала по работе с УПД – дело не одного дня, поэтому обычному магазину позаботиться об этом следует заранее, чтобы к требуемой дате запустить все необходимые рабочие процессы.

Чем УПД удобен в обороте маркированной продукции?

УПД – универсальный передаточный документ. Он формируется на заводе-изготовителе и «живет» вплоть до передачи розничной точке товара от изготовителя или оптовика. Его уникальность в том, что «Честный знак» автоматически получает информацию о смене владельца товара через ЭДО. Никаких лишних действий совершать не нужно – если информация о товаре совпадает с самим товаром, розничный продавец подписывает УПД, а система маркировки видит, что товар принят магазином и готов к продаже в розницу.

Как магазину принять маркированные сигареты?

Прием и сверка товара с УПД происходит путем сканирования поступившего товара на склад. Просканировать коды можно как все, так и выборочно. Для проверки достаточно просканировать блок – каждую пачку проверять нет необходимости, если вы доверяете поставщику. Система устроена таким образом, что за каждым кодом блока закреплен код каждой пачки этого блока.

Очевидно, что и для приемки, и для продажи товара магазину нужен 2D-сканер. Без него невозможно будет принять товар согласно данным УПД, а главное – продать пачку сигарет покупателю.

Зачем магазину пробивать в чеке новый реквизит?

Его еще называют «Код товара» или «Код 1162». Он нужен для того, чтобы в системе «Честный знак» при пробитии кассой пачки сигарет отразилось ее выбытие из оборота – продажа покупателю в магазине. Такие данные передает оператор фискальных данных (ОФД). Поэтому, если вы планируете продавать сигареты после 1 июля 2019 года, позаботьтесь о том, чтобы ваш ОФД поддерживал возможность работы с маркированными чеками.

Важно также обратить внимание на прошивку кассового аппарата. Если на нем стоит старая, неактуальная прошивка 1.0, ее надо обновить до версии 1.05 и выше. В противном случае, такая касса не сможет работать с маркировкой и не будет передавать данные в «Честный знак».

Зачем ОФД участвуют в проекте по маркировке?

Роль ОФД в архитектуре системы маркировки такая же базовая, как и в работе онлайн-касс – это передача данных кассовых чеков в контролирующий орган. Сервис ОФД обеспечивает и задачу отправки данных о проданном маркированном товаре в систему «Честный знак», параллельно отправляя информацию в налоговую службу.

Неспроста еще на этапе экспериментов в 2018 году были протестированы возможности взаимодействия табачников, «Честного знака» в «одном окне» личного кабинета ОФД и при передаче УПД через оператора ЭДО. Работа такой системы была успешно апробирована, в частности, «Платформой ОФД» в работе с маркированным табаком, обувью, и продолжает тестироваться с другими товарами.

Маркировка обуви будет отличаться от табака?

Отличаться будет, как по срокам внедрения, так и самому процессу. Согласно распоряжению Правительства РФ от 28 апреля 2018 г. № 791-р, обувь стоит второй в очереди на обязательную маркировку товаров. Начало этапа регистрации в системе «Честный знак» запланировано на 1 июля 2019 года.

С 1 октября 2019 до 1 февраля 2020 года отводится время на маркировку остатков обувной продукции. При этом ритейлеры смогут домаркировать свой ассортимент самостоятельно, без регистраторов эмиссии. Получить упрощенные коды маркировки продавец может в личном кабинете «Честного знака». После 1 февраля 2020 года продажа немаркированной обуви будет вне закона, а обо всех данных по приемке и выбытии товара из оборота розничные продавцы будут обязаны отчитываться в «Честный знак».

Маркировочный код будет использоваться такой же, как и с сигаретами – DataMatrix. Его можно будет идентифицировать с помощью такого же 2D-сканера. Поэтому, если продавцы табака перейдут на продажу обуви, подойдет уже имеющееся у них оборудование. «Честный знак» представил пока лишь «дорожную карту» особенностей и этапов внедрения маркировки обуви, официальный документ от Правительства РФ следует ожидать ближе к 1 июля. Уже сейчас известно, что розничному магазину понадобится для маркировки все то же самое, что и для табака. Поэтому готовиться, закупать оборудование и настраивать бизнес-процессы нужно начинать уже сейчас.

Важное примечание: в отличие от табака, в срок до 1 февраля 2020 года должна быть промаркирована вся обувь без исключения, начиная с тапочек и заканчивая сапогами, включая как остатки, так и вновь поступивший в магазин товар.

Будут ли наказывать ритейлеров с 1 июля 2019?

Пока нет. До 1 июля 2020 года торговать немаркированными сигаретами можно, несмотря на то, что в КоАП РФ уже есть конкретные штрафы. Правительство РФ в своем Постановлении № 224 от 28.02.2019 года разрешает дораспродать товар без DataMatrix в течение года после старта официальной торговли по новым правилам. Но зарегистрироваться в системе «Честный знак», купить 2D-сканер, обновить товароучетную систему, обновить кассу до ФФД 1.05 и подключить ОФД нужно уже сейчас.

С 1 июля 2020 года немаркированные сигареты становятся вне закона. Какие санкции? Согласно п.4 ст.15.12 КоАП РФ, за оборот табака и алкоголя без маркировки, когда такая маркировка обязательна, должностные лица будут оштрафованы на 10-15 тыс. рублей, а юридические лица – на 200-300 тыс. рублей. Вся немаркированная продукция будет конфискована.

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