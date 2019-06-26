Аналитикой ОФД удобнее пользоваться в смартфоне

Вышло бесплатное мобильное приложение для онлайн-аналитики продаж
Оператор фискальных данных «Платформа ОФД» выпустил новый мобильный сервис для бизнеса, который теперь доступен и в App Store.
(прямая ссылка - https://apps.apple.com/us/app/платформа-ofd/id1468888464, либо в поиске App Store по ключевым словам «Платформа ОФД»).
Для пользователей устройств на Android, в ближайшее время запланирован релиз приложения в Google Play.
Пользователь сервиса получает удобный инструмент для контроля кассовых операций, аналитики выручки, чтобы в любое время отслеживать различные показатели продаж в смартфоне.
В их числе:
- текущая выручка компании (предпринимателя) по кассовым чекам;
-выручка по типам платежей: наличными, банковской картой, авансовыми и кредитными платежами, встречными представлениями;
- динамика дневной выручки и среднего чека по дням недели;
- рейтинг ТОП-5 магазинов с наибольшей выручкой;
- рейтинг ТОП-5 продаваемых товаров за последние 7 или 30 дней.
«В сервисе удобны поиск, проверка кассовых чеков и их отправка покупателям через мессенджеры. Пользователям доступен чат со специалистами техподдержки. Приложение бесплатное», - отмечает Екатерина Петрова, директор департамента маркетинга и продуктов для массового рынка «Платформа ОФД».