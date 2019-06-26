Онлайн-кассы и ОФД

Аналитикой ОФД удобнее пользоваться в смартфоне

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Вышло бесплатное мобильное приложение для онлайн-аналитики продаж

Оператор фискальных данных «Платформа ОФД» выпустил новый мобильный сервис для бизнеса, который теперь доступен и в App Store.

Скачать приложение

(прямая ссылка - https://apps.apple.com/us/app/платформа-ofd/id1468888464, либо в поиске App Store по ключевым словам «Платформа ОФД»).

Для пользователей устройств на Android, в ближайшее время запланирован релиз приложения в Google Play.

Пользователь сервиса получает удобный инструмент для контроля кассовых операций, аналитики выручки, чтобы в любое время отслеживать различные показатели продаж в смартфоне.

В их числе:

- текущая выручка компании (предпринимателя) по кассовым чекам;

-выручка по типам платежей: наличными, банковской картой, авансовыми и кредитными платежами, встречными представлениями;

- динамика дневной выручки и среднего чека по дням недели;

- рейтинг ТОП-5 магазинов с наибольшей выручкой;

- рейтинг ТОП-5 продаваемых товаров за последние 7 или 30 дней.

«В сервисе удобны поиск, проверка кассовых чеков и их отправка покупателям через мессенджеры. Пользователям доступен чат со специалистами техподдержки. Приложение бесплатное», - отмечает Екатерина Петрова, директор департамента маркетинга и продуктов для массового рынка «Платформа ОФД».

Онлайн-кассы и ОФД

54-ФЗ, ККТ, ОФД, ФН. Главное. А также все, что будет интересно бухгалтеру и предпринимателю - по вопросам работы с кассами, операторами фискальных данных, передаче данных с ККТ в ФНС, по новым инструментам аналитики бизнеса.

https://platformaofd.ru/