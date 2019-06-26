Штрафа за неправильный фискальный накопитель в кассе не будет

ФНС разрешила использовать обычные фискальные накопители ФН-15 тем, кто должен ставить специальные ФН-36

Налоговая служба сообщает (письмо от 24.06.2019 № ЕД-4-20/12191@), что в случае дефицита фискальных накопителей на 36 месяцев, организациям, применяющим специальные налоговые режимы, разрешается использовать фискальные накопители на 15 месяцев:

«В случаях регистрации (перерегистрации) контрольно-кассовой техники, проведения контрольных мероприятий, а также поступления запросов относительно использования фискальных накопителей со сроком действия ключа фискального признака 15 месяцев налогоплательщиками, применяющими специальные налоговые режимы, налоговым органам необходимо руководствоваться инструкцией, направленной письмом Федеральной налоговой службы от 23.05.2017 №ЕД-4-20/9679»

В письме ФНС от 23.05.2017 2017 №ЕД-4-20/9679 указано:

«Пользователи, применяющие фискальный накопитель на 13 месяцев, при оказании услуг, а также применяющие УСН, ЕСХН, пользователи, являющиеся налогоплательщиками ЕНВД и ПСН, к административной ответственности не привлекаются. При этом вышеуказанные группы налогоплательщиков, применяющие фискальный накопитель на 13 месяцев ввиду отсутствия или дефицита на рынке фискальных накопителей на 36 месяцев, вправе применять такой фискальный накопитель на 13 месяцев до окончания срока действия ключа фискального признака»

Таким образом, инструкцию касательно ФН на 13 месяцев, следует применять к ФН на 15 месяцев, поясняют в налоговой службе.

Как правильно выбрать фискальный накопитель?

Торговля и оказание услуг в рамках 54-ФЗ предусматривает обязанность применения онлайн-кассы. Однако одной покупки кассового терминала вопрос решить невозможно – аппарат требует наличия фискального накопителя и подключения к ОФД. К выбору фискального накопителя стоит отнестись не менее серьезно, чем к самой ККТ.

Кассе необходим фискальный накопитель (ФН) и подключение к ОФД – только тогда она станет полноценно выполнять основную функцию кассовой реформы – передача в режиме реального времени фискальных данных в ФНС. Без фискального накопителя касса работать не будет. Если же продажи идут мимо кассы, это основание для штрафа. Согласно ст. 14.5 КоАП РФ, должностное лицо оштрафуют минимум на 10 тыс. рублей. Штраф может быть больше, вплоть до 50% от суммы незаконной продажи. Для юридических лиц наказание строже – от 75% до 100% от незаконной продажи, но не менее 30 тыс. рублей.

Важно научиться отличать две аббревиатуры – ФН и ФФД, он же формат фискальных данных. От версии ФФД зависит, с какими реквизитами будет формироваться кассовый чек. Официально разрешены к применению два варианта ФФД – 1.05 и 1.1. Нужную версию ФФД касса получает в результате обновления ПО, с помощью перепрошивки силами сотрудников кассовых центров техобслуживания и сервисных центров, либо через автоматическое обновление самой кассы. Однако есть нюанс. Обновляя прошивку кассы до версии ФФД 1.05 и выше, лучше сразу приобрести и ФН более совершенной модели, с большим объемом памяти - ФН 1.1. Он надежнее и позволяет использовать на выбор оба ФФД, а с ФН модели 1.0 можно работать только с форматом ФФД 1.05 (более ранний ФФД 1.0 с начала 2019 года к использованию запрещен).

Какой именно ФН выбрать, зависит от вида налогового режима предпринимателя. Отличаются они не только версиями 1.0 и 1.1, но также и сроками действия. Они могут быть на 13/15 и 36 месяцев. Бизнесу на ОСН (основная система налогообложения) нужен ФН со сроком работы 13/15 месяцев, а вот для торговли на спецрежимах (УСН, ЕНВД, ПСН) или сфере услуг - ФН на 36 месяцев.

Избежать установки ФН в кассу не удастся никому, терминал попросту не сможет сформировать чек. Поэтому задуматься о покупке ФН нужно даже тем, кто по закону освобожден от онлайн-передачи кассовых чеков в ФНС и работает автономно в лишенных интернета местностях. Таким предпринимателям необходимо раз в 30 календарных дней загружать данные о продажах из ФН в личный кабинет ФНС из местности, где интернет доступен.

Касса, ФН и ОФД – три кита новых правил торговли, без которых работа в рамках 54-ФЗ невозможна – одно без другого не работает. Самый удобный и выгодный вариант – приобрести ФН и ОФД комплексно, оставив заявку на сайте ОФД либо выбрав устройство в интернет-магазине shop.platformaofd.ru. Это даст существенную экономию времени и денег, особенно если у предпринимателя несколько кассовых аппаратов. Затем, останется лишь установить ФН в кассу, подключить ее и начать вести бизнес в полном соответствии с требованиями 54-ФЗ.