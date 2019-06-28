Как следить за продажами через ОФД?

Поможет приложение в смартфоне

На улицах все чаще можно встретить бегунов-любителей и обычных прохожих, со смарт-часами и фитнес-браслетами. Это удобно, когда данные о своей активности представлены наглядно и уже проанализированы. Как аналогичным образом измерять состояние собственного бизнеса?

Держать бизнес в тонусе

Каждый магазин, кафе, салон красоты, автосервис или другая организация чувствует активности конкурентов и ищет возможности стать лучше. Но бизнесом управляет человек, а инстинкт самосохранения на рынке работает, как и в живой природе. Пришедшие с цифровизацией новые возможности развития торговых точек кардинально меняют природу конкуренции: выигрывают те, кто умеет грамотно пользоваться бизнес-аналитикой и вовремя перестраиваться. Инструменты анализа теперь доступны каждому бизнесмену, кто работает с онлайн-кассами и ОФД. Такие данные помогают отслеживать пульс бизнеса в онлайн-режиме, чтобы вовремя видеть проблемы со «здоровьем» компании и принимать меры для «лечения» в случае необходимости. Как подключенный к кассе ОФД помогает держать бизнес в тонусе, разберем на примере оператора фискальных данных «Платформа ОФД».

Бизнес-аналитика уже в личном кабинете ОФД

ОФД уже более 2-х лет круглосуточно получают информацию с онлайн-касс по всей России. Например, «Платформа ОФД» обрабатывает данные каждой 4-й кассы стране. За это время накоплена огромная экспертиза, благодаря которой развиваются простые и понятные аналитические инструменты. Они доступны в личном кабинете клиента ОФД, гармонично дополняя базовый сервис оператора.

Наглядность аналитического кабинета достигается за счет удобных, интуитивно понятных графиков, карт c разными показателями работы торговой точки. Каждый пользователь может настроить их отображение, исходя из потребностей собственного бизнеса. На экране компьютера можно разместить одновременно сразу несколько таких «виджетов». Это позволяет отслеживать сразу несколько показателей и видеть их зависимость.

Видеть выручку в реальном времени

Одна из основных метрик – выручка организации. Клиент может анализировать рост выручки к началу операционных суток, календарной недели и месяца, бухгалтерского квартала. Можно узнать о соотношении покупок за наличные, к покупкам «по безналу», а также соотношение количества пробитых чеков к среднему чеку за нужный период. Это очень удобно для пользователей мобильного приложения, которое можно скачать в AppStore и в скором времени в Google Play.

Контролировать работу касс

Владельцам касс важно оценивать и состояние каждого терминала. ОФД дает возможность следить за активностью работы ККТ: какие устройства требуют оплаты, достаточно ли памяти фискального накопителя, когда наступит дата его замены. Показатели позволяют вовремя производить оплату касс и замену фискального накопителя, чтобы избежать остановки торговли.

Знать динамику продаж и средний чек

Анализ интересен, когда есть сравнение разных периодов. Отдельный график покажет, в какие дни работы торговой точки было совершено больше продаж, а в какие меньше, и как менялся средний чек покупок. Это помогает понять, когда и какие инструменты привлечения клиентов в магазине работали лучше. На этой основе далее можно планировать маркетинговые активности, оценивать качество работы продавцов и кассиров.

Рейтинг по товарам и магазинам

С помощью рейтинговых показателей предприниматель видит, какие товары генерируют наибольшую выручку за последнюю неделю или месяц. Если график «ТОП-5 магазинов» подойдет владельцам нескольких точек, то «ТОП-5 товаров» будет полезен всем. Обращая внимание на список самых продаваемых товаров, можно оптимизировать закупки, логистику, акцентировать внимание на категориях с высоким спросом. Показатель особенно полезен для координации работы мерчендайзеров, при размещении товаров с различной маржинальностью по периметру торговой точки.

Контролировать, откуда поступают деньги

Одно из пожеланий бизнеса – видеть, откуда в организацию поступают средства. Это наглядно показывают графики с типами оплат: наличные, безналичные поступления (банковские карты), авансовые и кредитные платежи, встречные представления. Показатель важен как руководителям, так и бухгалтерам.

К маркировке все готово

Личный кабинет полностью готов к работе и с аналитикой по продажам маркированных товаров. Поскольку специфика работы с маркировкой отличается от классических продаж через онлайн-кассу, был создан специальный раздел со значком кода DataMatrix вверху экрана. В этом разделе продавцы маркированной продукции могут и зарегистрироваться в системе «Честный знак», и отслеживать статус передачи данных оператору маркировки. Программа распознает чеки с кодом маркировки, автоматически рассчитывает их количество и отправляет их по назначению.

Когда много магазинов, больше аналитики

Для владельцев сетей, в личном кабинете есть отдельные аналитические инструменты. Например, возможность сравнивать показатели работы отдельного магазина со всей сетью. Также им доступен удобный и наглядный поиск торговых точек и мониторинг касс на интерактивной карте. После вывода всех доступных касс на карте, пользователь одним кликом по нужному терминалу получает аналитическую информацию.

Просто. Понятно. Эффективно

Все показатели интуитивно понятны и не требуют от предпринимателя какой-либо аналитической подготовки. Пользуясь аналитическими инструментами личного кабинета «Платформа ОФД», можно оперативно решать проблемные моменты работы торговой точки, наращивать продажи и успешно конкурировать. Главное, все это доступно в смартфоне! Скачайте мобильное приложение и попробуйте!