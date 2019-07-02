Третья волна 54-ФЗ. Какие итоги?

1 июля завершился третий этап перехода на кассы и ОФД. Обзор итогов.

С 1 июля предприниматели должны были начать работать с онлайн-кассами. Это третья волна реформы 54-ФЗ: в 2017 и 2018 годах на новые устройства уже перешли крупный и средний бизнес. Однако делать выводы пока рано — эксперты ожидают второй виток подключений в сентябре. Рассказывает Юлия Русинова, директор по развитию бизнеса фискальных решений IT-компании АТОЛ.

Весь малый бизнес России должен был начать работать с онлайн-кассами с 1 июля 2019 года. Однако 6 июня, накануне завершения срока перехода на новые ККТ, были опубликованы новые поправки: ИП без наемных сотрудников, которые продают фабричные товары, оказывают услуги или выполняют работы, могут не покупать онлайн-кассы до 2021 года.

В итоге, к 1 июля 2019-го все-таки должны были начать работать с онлайн-кассами:

ИП на ЕНВД и патенте, которые продают товары несобственного производства и у которых нет наемных работников;

предприниматели на ЕНВД и патенте, которые оказывают услуги или выполняют работы и у которых есть наемные работники;

организации и ИП, которые ранее выдавали БСО с наемными сотрудниками;

вендинг без наемных работников.

Предприниматели, которые не успели установить кассу до этого срока, рискуют получить штраф: для ЮЛ и ИП — от ? до одного размера суммы расчета без применения кассы, но не менее 30 000 рублей, для должностных лиц — от ? до ? суммы, но не менее 10 000 рублей.

Почему пока итоги — только промежуточные

Хотя официальный срок, к которому ИП должны перейти на новые ККТ, установлен 1 июля, мы считаем, что подводить итоги третьей волны кассовой реформы стоит осенью. И вот почему.

И первая, и вторая, и третья волна должны были установить кассы к 1 июля, только в разные года. Однако каждый раз мы фиксируем рост подключений в разные периоды. Это объясняется особенностями бизнеса тех, кто должен был начать работать с новыми устройствами.

В 2017 году на онлайн-кассы должен были перейти крупный и средний бизнес: например, сети Х5 Retail Group, «Магнит» и АШАН. Они начали подготовку еще в конце 2016-го: им необходимо было внедрить новые ККТ по всей стране. Поэтому явного пика подключений онлайн-касс не было, и мы фиксировали постепенный рост продаж.

В 2018 году приобретали новые ККТ средний и малый бизнес с наемными работниками в сфере общественного питания и торговли. Основная часть бизнесменов второй волны владеют одним-двумя магазинами или кафе, поэтому им хватило бы нескольких недель, чтобы установить там онлайн-кассы и научить работать на них свой персонал. Кроме того, они надеялись на отсрочку и поэтому долго откладывали покупку ККТ. В итоге в 2018 году большая часть подключений произошла в июне: тогда было установлено около 500 000 устройств.

Предприниматели, которые должны были перейти на онлайн-кассы к 1 июля 2019 года, — непростой рынок, поскольку большинство из них до этого вообще не работали с кассовой техникой. Также свою роль сыграло то, что законопроект об отсрочке применения ККТ для некоторых ИП президент подписал только 6 июня — предприниматели до последнего момента ждали официальной информации, кто получит отсрочку. Поэтому количество подключений стало резко расти только во второй половине июня — предприниматели еще надеялись успеть зарегистрировать кассы в налоговой до 1 июля, чтобы компенсировать расходы на их приобретение за счет налогового вычета.

По предварительным оценкам, в июне предприниматели третьей волны приобрели около 400 000 единиц кассовой техники. Но также прогнозируется второй пик продаж в начале осени: онлайн-кассы будут подключать те, кто успел получить штрафы летом и убедился, что им придется перейти на новое оборудование, чтобы работать по закону. В итоге, исходя из текущей рыночной ситуации, ожидается, что в 2019 году будет установлено около 900 000 новых ККТ.

Зачем еще малому бизнесу нужны онлайн-кассы

По нашему мнению, предприниматели третьей волны откладывают покупку онлайн-касс на последний момент не только из-за отсрочки. Владельцы малого и микробизнеса, в отличие от первой и второй волны, не осознают, зачем им нужна онлайн-касса, и не понимают, как она может помочь их бизнесу вырасти.

На самом деле благодаря кассовой реформе предприниматели получают инструменты, которые раньше были доступны только крупному бизнесу. Производители онлайн-касс разработали для третьей волны решения, которые не просто обеспечивают соответствие 54-ФЗ. Новейшие модели онлайн-касс — смарт-терминалы — умеют самостоятельно вести учет доходов и расходов, товарооборот, клиентскую базу, формируют аналитические отчеты. Кассовая реформа стала катализатором развития отрасли и, если предприниматели научатся пользоваться новыми инструментами, малого бизнеса.

Онлайн-кассы — также важное звено в проекте маркировки: они необходимы для регистрации выбытия маркированной продукции. К 2024 году будут маркироваться большинство товаров, поэтому новые устройства необходимы для всех точек продаж.

Единые правила и увеличение прозрачности системы способствуют тому, что все предприниматели будут работать в условиях честной конкуренции.

Наконец, использование онлайн-касс приведет к сокращению количества налоговых проверок. Новые ККТ автоматически передают данные о пробитых чеках в налоговую, поэтому со временем система учета налоговой нагрузки станет полностью прозрачной для ФНС и необходимость в физических проверках постепенно отпадет.