Отчетность. Как использовать ОФД

Инструменты ОФД, которые используют при сдаче отчетности

Июль – самый жаркий месяц в году, особенно для бухгалтеров. Вместе с температурой воздуха, растет градус кампании по сдаче отчетов за полугодие. Как оптимизировать затраты на подачу отчетности, в кратком обзоре далее.

Конец беготне по госорганам

Руководители и бухгалтеры прогрессивных компаний все больше отказываются от бумажного документооборота. Это надежнее и дешевле, чем отправлять документы контрагентам по почте, простаивать в очередях к кабинетам контролирующих органов, тратить нервы и время. Для удобного взаимодействия с контрагентами разработан сервис «Платформа ЭДО», а для онлайн-взаимодействия с контролирующими органами напрямую - сервис электронной сдачи отчетности «Платформа Госотчет».

Они доступны всем, кто работает в рамках 54-ФЗ и зарегистрирован в системе ОФД. Благодаря сервису «Платформа Госотчет», например, можно моментально отправлять необходимые документы не только в ФНС, но и в ПФР (Пенсионный фонд), ФСС (Фонд соцстраха), Росстат. Есть возможность вести переписку, отслеживать статус отправленных расчетов и деклараций, делать сверку с бюджетом, получать отчеты о подтверждении доставки. Решение подойдет для всех видов бизнеса, от крупных компаний до малых ИП без наемных сотрудников.

Точный отчет убережет от штрафов

Специалисты госорганов могут быть придирчивы к каждой неверной цифре в отчетах. Достоверность – главное требование к официальным документам, наряду с соблюдением сроков их предоставления. Ответственность за нарушения несут главный бухгалтер и руководитель. За искажение реальной картины финансового состояния последуют санкции. Нарушителей оштрафуют на сумму до 10 000 рублей, в случае повторного нарушения – до 20 000 рублей, а «особо отличившихся» должностных лиц могут отстранить от деятельности на 1-2 года. Если сроки отчетности нарушены, можно получить штраф в 500 рублей.

Составить правильный отчет поможет ОФД. Передаваемые в ФНС данные о продажах через кассу – это и есть реальные цифры продаж, именно их учитывает налоговая служба. Вместо того, чтобы вводить эти данные вручную, можно их выгрузить напрямую в отчет, через специальные приложения «Платформа ОФД». Сервисы синхронизации данных ОФД с программами 1С позволяют в «пару кликов» выгружать информацию кассовых чеков и значительно сократят время на составление отчета. Протестировать функционал, оценить преимущества и определиться с нужным приложением поможет бесплатный пробный период.

Настройте бизнес на эффективность

Грамотно используя сервисы ОФД по сверке и сдаче отчетности, по электронному документообороту, можно существенно сэкономить на бухгалтерских затратах, а также автоматизировать весь процесс работы с данными о продажах.

Для того, чтобы начать ими пользоваться, нужно установить и настроить сервисы, при необходимости связав с кассовым аппаратом в торговой точке. Внедрить их в рабочие процессы помогут специалисты ЦТО (центров техобслуживания) и сервисных центров по обслуживанию кассовой техники. Также можно оставить заявку на сайте оператора фискальных данных.