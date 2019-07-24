«Честный знак»: как начать продажу маркированных товаров

К чему нужно быть готовым розничным магазинам.

С июля 2019 года началась официальная продажа маркированных сигарет. Следом за табачными изделиями, цифровые коды вскоре появятся на обуви и лекарствах. К чему нужно готовиться магазинам уже сегодня, редакция узнала у экспертов оператора фискальных данных «Платформа ОФД».

Как маркировка изменит рынок в 2019 году

Продавцы табака – «первопроходцы» в глобальной системе маркировки. Производители с 1 июля 2019 года перестали выпускать немаркированные сигареты. Розница, в свою очередь, обязана отправлять в систему маркировки «Честный знак» данные о продажах каждой пачки с кодами Data Matrix. Немаркированный табак разрешено распродать до июля 2020 года – после этого срока оборот такой продукции запрещается. Несмотря на то, что табачный рынок является «пионером» маркировки, первыми под требования системы прослеживаемости товаров перестроятся рынки фармацевтики и обуви.

Правительство РФ на днях выпустило соответствующее постановление и установило сроки для «обувников». Для них уже открыта регистрация в системе «Честный знак». Произведенную до 1 октября обувь розница будет маркировать самостоятельно. С октября новая продукция подлежит маркировке производителями и импортерами. С марта 2020 года в магазинах разрешено продавать только обувь с цифровыми кодами.

Параллельно, запущен процесс кодирования медикаментов из группы 12 высокозатратных нозологий (дорогостоящие препараты для больных гемофилией, муковисцидозом и др.). Регистрация аптек и медицинских организаций на Честныйзнак.рф так же стартовала 1 июля 2019 года. Рынок лекарств перейдет в систему прослеживаемости уже с января 2020 года.

Маленький код – большие перемены

В магазин, как правило, поступает уже промаркированный и готовый к продаже товар. Задача торговой точки – обеспечить ее правильную продажу конечному потребителю. Для этого нужно перестроить бизнес-процессы и приобрести необходимое оборудование. Для реализации маркированной продукции магазину нужно:

- Зарегистрироваться в системе «Честный знак» (можно через личный кабинет ОФД). Именно туда будут отправляться данные о продаже маркированного товара конечному потребителю.

- Подключить электронный документооборот (ЭДО) для приема универсальных передаточных документов от поставщика маркированной продукции и отслеживания продаж

- Обновить товароучетную систему, чтобы настроить взаимодействие магазина с ЭДО и системой «Честный знак».

- Купить 2D-сканер штрихкода Data Matrix. Сканеры обычных штрих-кодов не подходят для считывания уникального кода маркировки.

- Подключить онлайн-кассу к ОФД, чтобы при продаже маркированных товаров содержащийся в кассовом чеке определенный код (тег 1162 «Код товара») передавался оператору системы маркировки, а покупатель впоследствии мог проверить путь товара от его производства до выбытия из оборота.

Подключаемся к маркировке правильно

Самый простой способ приступить к работе с маркированными товарами – купить технику и подключить все необходимые сервисы в одном месте. Специалисты сервисных центров и центров техобслуживания кассовой техники (ЦТО) в городе помогут с приобретением оборудования и проведут необходимую настройку, подключат к ЭДО. Остальными процессами можно управлять через ОФД. Клиенты оператора фискальных данных могут зарегистрироваться в системе «Честный знак» и ЭДО, используя только один личный кабинет «Платформа ОФД». Там же удобно отслеживать продажи и передачу маркированных чеков в систему мониторинга.