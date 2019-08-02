«Горячие дни» в налоговой: подача отчета занимает 5 часов

Когда можно в 30 раз быстрее.

Очереди, ожидание, потраченное время… Подача бумажной отчетности в госорганы отнимает половину рабочего дня. Столкнулась с данной проблемой лично владелец петербургского интернет-магазина развивающих игрушек для детей «Крокоша» Анна Афанасьева. Сдавала налоговую декларацию УСН по итогам года.

Не у всех выдерживают нервы в многочасовых очередях

Удобство электронных талонов в отделениях госорганов не означает быстроту процедуры подачи отчетности. Этот инструмент позволяет не запутаться в очередности, но на деле процесс такой же длительный, как и при живой очереди. Такая очередь более организованная, но не менее короткая. В этом убедилась героиня нашей истории:

- В Санкт-Петербурге в ИФНС №26 всегда достаточно много народу во время сдачи отчетности, поскольку многие люди отчитываются за себя, подавая декларацию 3-НДФЛ, не исключением оказался и тот день, когда решила сдать декларацию я. Посетила налоговую около 10 утра, полагая, что в данный период очередь будет поменьше, но взяв талон, заняв таким образом очередь, принялась ждать, когда меня вызовут. Но на электронном табло постоянно высвечивались отличные от моей буквы. Мой талон начинался с буквы "О", что видимо означает Общий вопрос (очередь). За 3 часа мимо меня прошло около 200 человек, но при этом талоны с буквой "О" за это время вызывали всего раз 10, а передо мной с такой же буквой сидели и ждали еще около 30 человек. Так же за это время постоянно менялись рабочими местами сотрудники налоговой, то уходя на перерыв, то приходя с него.

Спустя 3 часа ожидания один из клиентов налоговой не выдержал и потребовал вызывать уже талоны с буквой "О", это подействовало, но ненадолго, очередь продвинулась еще на 10 человек, после чего сотрудница сообщила, что у нее обед и ушла. Соседнее окно, на которое она указала, сказав, что там будут нас принимать, открылось лишь спустя минут 15. После этого в окне стали принимать только тех, у кого на талоне числилась эта буква "О". Соответственно, очередь стала двигаться. Таким образом, мне удалось сдать отчетность лишь к 15.30 часам.

Отчитаться можно в 30 раз быстрее

Сегодня бизнес начал смотреть в сторону электронного документооборота, который предполагает возможность сдавать отчетность онлайн. Эту возможность давно взяли на вооружение крупные компании. По закону они обязаны ряд деклараций подавать исключительно в электронном виде. К примеру, у организации с численностью более 100 человек ФНС не примет отчет на бумаге. Возможность малому бизнесу подать отчетность электронно сегодня предоставляют сервисы ОФД. Решение электронной подачи отчетности в госорганы удобно не только самой возможностью избежать посещения кабинетов чиновников, экономить время на дороге и очередях. Для подачи электронных деклараций и расчетов предусмотрен более длительный период, возможность подачи в любое время суток 7 дней в неделю, а возможность выгрузки данных ОФД в программы 1С «в один клик» с помощью специальных приложений исключает ошибки в формировании документов.

- Если бы я сдавала отчетность в электронном виде, то на все у меня бы ушло минут 10. Очевидно, что такой способ сдачи экономит значительное время,- считает Анна.