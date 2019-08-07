Открыть 15 кофеен за 4 года и не погрязнуть в рутине бизнеса

О пути предпринимателя от excel до онлайн-аналитики ОФД

Цифровизация приходит в малый бизнес. Закон 54-ФЗ дал толчок развитию новых инструментов работы с клиентами и повышения качества сервиса. Чем может быть полезно использование онлайн-касс и ОФД в бизнесе сегмента HoReCa, как добиваться эффективности с использованием технологических новшеств, проекту «Маркировка. ЭДО. ОФД » рассказал владелец сети кофеен «Kotofey Coffee» Алексей Кудряшов.

Какая идея подтолкнула на открытие именно этого бизнеса? Как начинали путь предпринимателя?

- Первый мой опыт предпринимательства связан с недвижимостью. С 2013 года я работал риелтором, а спустя пару лет открыл со своим приятелем небольшое агентство недвижимости в Нижнем Новгороде. У нас был крохотный офис в самом центре города, на Варварке. Занимались всем понемногу: арендой, продажей, жилой и нежилой недвижимостью. Первыми клиентами стали наши знакомые, кому нужно было снять/сдать или купить/продать квартиру. Дела шли неплохо, пока к 2015 году рынок не упал. Нужно было что-то менять. Как итог - переезд в Москву и кардинальная смена деятельности (подробнее обо всем этом можно почитать в моей книге «Профессия: стучаться в закрытые двери» ).

Вообще, я глубоко убеждён, что сама идея не так важна, как ее реализация. Другими словами, можно заниматься чем угодно, и не важно, свободная эта ниша или занятая, и если ты делаешь это качественно, относишься к своему делу серьёзно, то обязательно добьёшься успеха.

Если говорить о том, как я пришёл к кофейному бизнесу, то тут все просто. Ещё когда работал с недвижимостью, то заметил, что в холле нашего бизнес-центра стоял кофейный автомат, который пользовался огромной популярностью среди офисных сотрудников и гостей здания. Сразу пришла идея попробовать вендинговый бизнес. Но при расчетах оказалось, что открыть точку по продаже свежеприготовленного кофе, в которой будет работать бариста, по затратам не сильно дороже, зато по выручке и прибыльности - заметно выше.

Так мы с супругой открыли нашу первую экспресс-кофейню по продаже кофе с собой. Сейчас, за 4 года, мы открыли 15 кофеен, от самой крохотной площадью 3 квадратных метра, до полноценной большой и красивой кофейни площадью 80 квадратов и посадкой на 30 человек. Большинство открыто через партнерскую сеть. Наверное, многим сразу же в голову придёт слова франшиза, но это не совсем так. На данный момент мы помогаем открыть кофейню, что называется, «под ключ», в том числе и под брендом заказчика.

Концепция нашего бизнеса - это создание места, где готовят вкусный кофе с собой, который легко можно взять по пути на работу, на прогулку, в дорогу и т.п. Рынок кофеен подобного формата (если брать Москву в частности) очень перенасыщен, однако по-прежнему найти вкусный кофе довольно сложно. Поэтому есть куда расти и развиваться, особенно если это касается качества самого продукта и сервиса. Так, мы уже почти два года как сами обжариваем кофе , как для своих кофеен, так и для оптовых покупателей. У нас своё производство в Москве. Свежеобжаренный кофе - совершенно другой продукт, более качественный. И, надо заметить, что на данный момент это наш основной бизнес - если говорить о цифрах и времени, которое мы ему отводим.

На таком перенасыщенном рынке, особенно в Москве, держаться на плаву достаточно нелегко. Что отличает вас от конкурентов, какие «фишки» предлагаете клиентам?

- Если говорить о нашем конечном потребителе - госте нашей кофейни, то тут все просто: мы предлагаем качественный продукт и «человеческий» сервис. Если с продуктом все понятно, то о сервисе можно сказать пару слов.

В абсолютном большинстве случаев человеку, который зашёл за кофе, не нужно чего-то сверхъестественного: он хочет получить свой любимый напиток максимально быстро и продолжить свой привычный маршрут. Следовательно, нам нужно сделать всего две вещи, чтобы как минимум оправдать его ожидания - приготовить вкусно и быстро. Все. Вроде бы так просто, но в большинстве кофеен этого, к сожалению, нет - то эспрессо очень сильно горчит, то приходится ждать минут 5-10 (да за это время можно бургер приготовить!). А если ко всему этому добавится ещё и искренняя улыбка бариста, и не менее искреннее и простое пожелание хорошего дня, а не заученное «мы рады нашим гостям», «возвращайтесь к нам», «булочку, пирожок, купон, акцию, баллы не желаете» и т.д. и т.п., то, можно считать, что день прожит не зря. Это я и называю «человеческим» сервисом.

Что касается особенностей и отличий нас как производителя кофе. Например, у нас есть такой слоган: «экстремально свежая обжарка». У нас нет склада готовой продукции и мы всегда жарим кофе только под заказ. Как правило, с момента оформления заказа до момента получения проходит не более 48 часов. Для многих наших клиентов это важный момент. В остальном - стараемся все также придерживаться «человеческого» сервиса.

Как добивались репутации и узнаваемости? С какими трудностями столкнулись на пути развития бизнеса?

- Наверное, о какой-то глобальной узнаваемости говорить пока рано. Но мы над этим работаем. Что касается репутации, то все просто: хорошо делай - хорошо будет.

Всегда стараемся смотреть с прицелом на будущее, хоть это и достаточно сложно - планировать в реалиях нашей страны и экономики что-то на долгосрочную перспективу. Ведь только долгосрочные отношения с клиентами могут гарантировать развитие и стабильность бизнеса.

Наверное, с определёнными трудностями приходится сталкиваться ежедневно - клиенты, поставщики, персонал, логистика, налоги и т.п. - все это накладывает определенный груз ответственности. Но об одном могу рассказать.

Поначалу стараешься все делать сам - ты и начальник, и бухгалтер, и дизайнер, и маркетолог, и водитель, и грузчик - это проблема микро-бизнеса, думаю, многие сталкивались с этим. В итоге очень много времени и сил уходит на те задачи, которые мог бы выполнить кто-то другой, и которые, в конечном счете, менее важны, чем задачи по управлению и развитию бизнеса. Получается, что ты погряз в рутине ежедневных дел, а на развитие времени и сил не осталось. Это, конечно, сильно замедляет рост бизнеса. Сейчас стараюсь все задачи, которые можно отдать без потери качества - делегировать. Другими словами, каждый должен заниматься своим делом в этой цепочке, под названием бизнес: водитель водить, дизайнер разрабатывать дизайн, грузчик грузить и т.п. Раньше казалось, что, выполняя все это самостоятельно, ты экономишь деньги, но на самом деле это не так - упуская возможность заняться своими прямыми обязанностями, т.е. управлением бизнеса, теряешь гораздо больше денег.

Не так давно рынок общепита познакомился с онлайн-кассами и ОФД, как осуществлялся переход? Насколько удобны кассовые решения?

- Мы начали переход на онлайн-кассы в кофейнях ещё задолго до последнего срока перехода на них. Отчасти потому, чтобы не менять впоследствии оборудование, а сразу закупить все необходимое. Отчасти потому, что онлайн-касса и ОФД - довольно удобные инструменты. Современные гаджеты, даже самые простые, уже имеют встроенную систему учета продаж, ERP, механизмы ведения статистики и даже средства повышения лояльности для клиентов. Это очень удобно.

Пользуетесь ли инструментами автоматизации бизнеса и какими?

- Если речь идёт о системах учета продаж, то мы прошли свой путь от табличек в «Экселе» до систем типа Loyverse POS. На сегодняшний день мы все чаще пользуемся штатными системами учета продаж от «Эвотор» или AQSI, либо смотрим показатели в «Платформе ОФД» , для небольшой кофейни этого вполне достаточно - всю статистику и динамику по продажам можно увидеть онлайн со смартфона. Особенно это удобно, когда торговых точек, как у нас, несколько, и работу каждой кофейни необходимо отслеживать в реальном времени.

Пользуетесь ли бизнес-аналитикой?

- Не так давно мы начали использовать CRM системы. Но уже успели убедиться в том, что это очень полезный и эффективный инструмент: видеть динамику за любой период времени, не терять контакт с клиентами, ставить задачи и планы, следить за воронкой продаж - все это очень помогает в ведении бизнеса. Сейчас нам вполне достаточно функционала «Битрикс 24».

Расскажите о себе, о ваших увлечениях?

- Мне 28 лет. Четыре года назад переехали с супругой в Москву. Мне приятно сейчас осознавать, что мое главное увлечение является и моей работой одновременно - это, конечно же, бизнес. Наверное, именно поэтому у меня нет четкого разделения на «будни/выходные» - могу проработать все выходные, а, например, в понедельник провести день с семьей.

В свободное от бизнеса время предпочитаем путешествовать. В планах очень много стран для посещения. Путешествия невероятно мотивируют и заряжают энергией!

Какие качества помогают вам успешно развивать бизнес?

- Я как-то размышлял об этом и пришел к выводу, что, пожалуй, самое важное качество - это последовательность. Сейчас объясню.

Результат, наверное, в любом деле, и бизнес здесь не исключение, зависит, в конечном счёте, от выполнения определенных действий, большинство из которых повторяется изо дня в день. И не важно - что ты делаешь - раз за разом готовишь одинаково вкусный кофе, или же раз за разом набираешь номер потенциального клиента в надежде назначить встречу. Одно из определений этого качества - «склонность неотступно следовать чему-либо» как нельзя лучше подходит, чтобы понять, насколько важно это качество для развития бизнеса.

Ещё, пожалуй, оптимизм и развитое чувство юмора. Без этого вообще никуда.