Сколько стоит собрать ребенку в школу

Как за год изменилась цена «школьного набора»
IT - компания «Платформа ОФД» проанализировала данные, поступающие с более чем 800 тыс касс в стране, о продажах в июле 2019 и 2018 года. Эксперты компании выяснили, как изменился потребительский спрос на ряд традиционных товаров для школьников.
Объектом рассмотрения стали категории из «минимального» набора для школьников младших классов (топ-10 товаров): ботинки, туфли, кроссовки, брюки, рубашка (блуза), школьная форма, канцелярский набор, рюкзак, пенал, настольная лампа для уроков.
Исследование показало, что средний чек затрат на такой школьный набор в июле 2019 г. составил чуть более 10,7 тыс. руб, что на 2% выше прошлогоднего уровня.
При этом объем покупок товаров из школьного набора в количественном выражении – уменьшился на 10%, объем оборота таких товаров в денежном выражении – также снизился на 11%.
Для сравнения, в Москве затраты на аналогичный школьный набор за июль 2019 года составили порядка 15 тыс. руб, что на 6% выше, чем в прошлом году в то же время, и на 40% превышают среднероссийский показатель.
Обзор потребительского поведения за июль 2019 г., в сравнении с аналогичным периодом год назад, показал следующие изменения в категориях топ-товаров для детей:
- Кроссовки детские – средний чек составил 1723 руб, что на 6,5% меньше, чем в прошлом году, в то время как число покупок снизилось на 12%
- Туфли/ботинки детские – средний чек затрат составил 1336 руб, что на 13% меньше, чем в прошлом году, в то время как число покупок выросло на 20%
- Блуза/рубашка детская – средний чек составил 1121 руб, что на 28% больше, чем в прошлом году, в то время как число покупок снизилось на 20%
- Брюки/юбка детская – средний чек составил 846 руб, что на 1% больше, чем в прошлом году, в то время как число покупок – снизилось на 4%
- Школьная форма в сборе – средний чек составил 1846 руб, что на 6% больше, чем в прошлом году, в то время как число покупок – выросло на 40%
- Рюкзак – средний чек составил 1703 руб, что на 2% ниже, чем в прошлом году, в то время как число покупок – снизилось на 13%
- Набор канцелярских и письменных принадлежностей в сборе – 645 руб, что на 3% больше, чем в прошлом году, в то время как число покупок – выросло более чем в 2 раза (на 120%)
- Пенал – средний чек оставил 551 руб, что на 18% больше, чем в прошлом году, в то время как число покупок – снизилось на 16%
- Лампа настольная – 938 руб, что на 2% ниже, чем в прошлом году, в то время как число покупок – выросло на 20%.
Дмитрий Батюшенков, директор департамента по развитию продуктов «Платформы ОФД»:
- Покупки к школе происходят, как правило, в несколько этапов. Крупные покупки совершаются раньше. К концу июля потребительская активность в данной категории традиционно выше, чем в начале месяца. Однако в этом году в июле фиксируется снижение потребительского спроса, в сравнении годовых показателей продаж. Такой процесс можно объяснить эффектом высокой базы прошлого года, когда в июле в связи с ЧМ по футболу – 2018 и более уверенным поведением потребителя, показатели продаж одежды и обуви, включая детские категории, были выше. Другой фактор, который повлиял на снижение числа покупок к школе в этом году, связан с активным развитием ecom-сегмента торговли: родители привыкают к интернет-заказам, экономя свое время и выбирая уже готовые решения, что позволяет им избегать ажиотажа и откладывать совершение покупки на удобный период, например на август.
Мы видим также, что второй год подряд растет спрос на школьную форму, а также на готовые наборы канцелярских и письменных принадлежностей к школе, таких как набор первоклассника, набор отличника и др.