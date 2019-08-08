Сколько стоит собрать ребенку в школу

Как за год изменилась цена «школьного набора»

IT - компания «Платформа ОФД» проанализировала данные, поступающие с более чем 800 тыс касс в стране, о продажах в июле 2019 и 2018 года. Эксперты компании выяснили, как изменился потребительский спрос на ряд традиционных товаров для школьников.

Объектом рассмотрения стали категории из «минимального» набора для школьников младших классов (топ-10 товаров): ботинки, туфли, кроссовки, брюки, рубашка (блуза), школьная форма, канцелярский набор, рюкзак, пенал, настольная лампа для уроков.

Исследование показало, что средний чек затрат на такой школьный набор в июле 2019 г. составил чуть более 10,7 тыс. руб, что на 2% выше прошлогоднего уровня.

При этом объем покупок товаров из школьного набора в количественном выражении – уменьшился на 10%, объем оборота таких товаров в денежном выражении – также снизился на 11%.

Для сравнения, в Москве затраты на аналогичный школьный набор за июль 2019 года составили порядка 15 тыс. руб, что на 6% выше, чем в прошлом году в то же время, и на 40% превышают среднероссийский показатель.

Обзор потребительского поведения за июль 2019 г., в сравнении с аналогичным периодом год назад, показал следующие изменения в категориях топ-товаров для детей:

- Кроссовки детские – средний чек составил 1723 руб, что на 6,5% меньше, чем в прошлом году, в то время как число покупок снизилось на 12%

- Туфли/ботинки детские – средний чек затрат составил 1336 руб, что на 13% меньше, чем в прошлом году, в то время как число покупок выросло на 20%

- Блуза/рубашка детская – средний чек составил 1121 руб, что на 28% больше, чем в прошлом году, в то время как число покупок снизилось на 20%

- Брюки/юбка детская – средний чек составил 846 руб, что на 1% больше, чем в прошлом году, в то время как число покупок – снизилось на 4%

- Школьная форма в сборе – средний чек составил 1846 руб, что на 6% больше, чем в прошлом году, в то время как число покупок – выросло на 40%

- Рюкзак – средний чек составил 1703 руб, что на 2% ниже, чем в прошлом году, в то время как число покупок – снизилось на 13%

- Набор канцелярских и письменных принадлежностей в сборе – 645 руб, что на 3% больше, чем в прошлом году, в то время как число покупок – выросло более чем в 2 раза (на 120%)

- Пенал – средний чек оставил 551 руб, что на 18% больше, чем в прошлом году, в то время как число покупок – снизилось на 16%

- Лампа настольная – 938 руб, что на 2% ниже, чем в прошлом году, в то время как число покупок – выросло на 20%.