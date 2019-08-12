Подготовить бизнес к маркировке товаров

Инструкция «под ключ» на практическом семинаре
Обязательная маркировка товаров уже безвозвратно пришла в жизнь предпринимателя. Стоит ли ее бояться? Каковы нюансы?
21 августа в Москве состоится семинар «Подготовьте бизнес к маркировке товаров. Инструкция «под ключ».
Регистрация здесь (либо по ссылке https://clck.ru/HTgbC)
Когда: 21 августа, в 15:00 часов
Где: Meeting Point - Москва, ул. Охотный ряд, д. 2, подъезд 9, 5 этаж
На семинаре эксперты расскажут, какие «подводные камни» скрывает процесс перехода на торговлю маркированной продукцией, как безболезненно запустить все бизнес-процессы, к каким издержкам необходимо подготовиться.
В программе мероприятия:
- Единый подход к маркировке и прослеживаемости товаров. Маркировка отдельных категорий: лекарства, шины, фотоаппараты, духи
- Как формируется и где присутствует код: товар, агрегаты, УПД и чеки. Последствия маркировки: как избежать ошибок и штрафа
- Как быть владельцам автономных касс? ЕНВД и маркировка: официальная информация
- Полезные инструменты от ОФД для развития бизнеса
Участники семинара получат полезные лайфхаки по работе с системой цифровой маркировки товаров.
К участию приглашаются представители малого и среднего бизнеса, розничных магазинов.
Во время регистрации и после мероприятия участники смогут обратиться за бесплатной консультацией к представителям выездного Центра услуг для бизнеса (ЦУБ) ГБУ «Малый бизнес Москвы».
Участие бесплатное, при условии регистрации.
Организаторы: ГБУ «Малый бизнес Москвы», «Платформа ОФД»