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Онлайн-кассы и ОФД

Подготовить бизнес к маркировке товаров

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Инструкция «под ключ» на практическом семинаре

Обязательная маркировка товаров уже безвозвратно пришла в жизнь предпринимателя. Стоит ли ее бояться? Каковы нюансы?

21 августа в Москве состоится семинар «Подготовьте бизнес к маркировке товаров. Инструкция «под ключ».

Регистрация здесь (либо по ссылке https://clck.ru/HTgbC)

Когда: 21 августа, в 15:00 часов

Где: Meeting Point - Москва, ул. Охотный ряд, д. 2, подъезд 9, 5 этаж

На семинаре эксперты расскажут, какие «подводные камни» скрывает процесс перехода на торговлю маркированной продукцией, как безболезненно запустить все бизнес-процессы, к каким издержкам необходимо подготовиться.

В программе мероприятия:

  • Единый подход к маркировке и прослеживаемости товаров. Маркировка отдельных категорий: лекарства, шины, фотоаппараты, духи
  • Как формируется и где присутствует код: товар, агрегаты, УПД и чеки. Последствия маркировки: как избежать ошибок и штрафа
  • Как быть владельцам автономных касс? ЕНВД и маркировка: официальная информация
  • Полезные инструменты от ОФД для развития бизнеса

Участники семинара получат полезные лайфхаки по работе с системой цифровой маркировки товаров.

К участию приглашаются представители малого и среднего бизнеса, розничных магазинов.

Во время регистрации и после мероприятия участники смогут обратиться за бесплатной консультацией к представителям выездного Центра услуг для бизнеса (ЦУБ) ГБУ «Малый бизнес Москвы».

Участие бесплатное, при условии регистрации.

Организаторы: ГБУ «Малый бизнес Москвы», «Платформа ОФД»

Онлайн-кассы и ОФД

54-ФЗ, ККТ, ОФД, ФН. Главное. А также все, что будет интересно бухгалтеру и предпринимателю - по вопросам работы с кассами, операторами фискальных данных, передаче данных с ККТ в ФНС, по новым инструментам аналитики бизнеса.

https://platformaofd.ru/