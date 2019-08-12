Подготовить бизнес к маркировке товаров

MaxC Это же надо такое возомнить о себе - иметь гражданскую позицию.))... С дворника требуют долг в 2 млрд рублей

Над.К Простите, вы давно были вот в той стране, о которой написали подобное? )) Судите по картинке в те... С дворника требуют долг в 2 млрд рублей

Тишина ну не расстреляли же. при операции нет не имеет право требовать и никто не имеет. ... С дворника требуют долг в 2 млрд рублей

Над.К Вы ошибаетесь насчет большинства. От того власть и боится, что молодежи не по барабану и в первую... С дворника требуют долг в 2 млрд рублей

Тишина Я исхожу из опыта и из той картины которая сейчас в мире. Сценарии везде одинаковые, они их как п... С дворника требуют долг в 2 млрд рублей

Над.К Я сначала читаю, потом комментирую. Как вы написали, так и вас и поняли ;)... С дворника требуют долг в 2 млрд рублей

Над.К Прям ведь страшный преступник она - посмела требовать чего-то от силовиков. Да вообще расстреля... С дворника требуют долг в 2 млрд рублей

Тишина Госпожа Сосновская рассказала, что вечером 10 августа вышла из магазина и шла по улице Забелина, ... С дворника требуют долг в 2 млрд рублей

manik И правильно сделала. Я вообще не понимаю, почему из-за нескольких тысяч пока еще ничего не добивш... С дворника требуют долг в 2 млрд рублей

ИП Пупкин Прочтите на что это было ответом. Если с первого раза было непонятно - перечитайте еще раз и так ... С дворника требуют долг в 2 млрд рублей

yante Особенно перед теми, у кого такая возможность уже встроена в программу... :)... Интеграция 1С и ЭДО: какое решение выбрать

MaxC И что ещё важно (наряду с оправданиями) - надо успеть застучать соседа раньше, чем он застучит те... С дворника требуют долг в 2 млрд рублей

Старый ворчун Мою племянницу, когда она была студенткой, возили в Мск на какой-то путинг. Она именно так и сдел... С дворника требуют долг в 2 млрд рублей

ИП Пупкин Вы тролль? Или вы неосознанно тролите - т.е. это ваша манера диалога такая (вывернуть все шиворот... С дворника требуют долг в 2 млрд рублей

Над.К Я бы рекомендовала вам пересмотреть ;) Правда, это похоже бесполезно. Вы будете оправдывать власт... С дворника требуют долг в 2 млрд рублей

Влади реквизиты какого документа теперь ставить в книгу покупок - номер кассового чека или номер билета... Шпаргалка: как с 1 июля работникам подтверждать проезд на поездах или самолетах

mityai Вот странно получается, "очередным патриотам" все равно на несогласных граждан - им не нравятся н... С дворника требуют долг в 2 млрд рублей

mityai Вы уж полностью ситуацию описывайте. На несанкционированном митинге - альтернативное место провед... С дворника требуют долг в 2 млрд рублей

MaxC Ну а как же иначе?Был в Москве какой-то многотысячный митинг. То ли за Крым, то ли за рым, не пом... С дворника требуют долг в 2 млрд рублей

РюмкаБезысходности Вообще, в этой истории все хороши. С одной стороны девушка, которая, похоже, в голову только ест.... С дворника требуют долг в 2 млрд рублей

Над.К Вы бы хоть вопросом поинтересовались, за что её побрали "доблестные органы"... Или думаете, она ... С дворника требуют долг в 2 млрд рублей

РюмкаБезысходности В итого это будет выглядеть как устройство инвалидов, спецоценка и прочая ересь от нашего государ... Работодателям дадут возможность оборудовать детские комнаты

MaxC Таких доказательств у меня нет, но я исхожу из презумпции невиновности, а Вы - от обратного )))... С дворника требуют долг в 2 млрд рублей

MaxC "Обычная провокаторша"? У Вас на руках есть решение суда (смешно, но хотя бы это Вы б имели на ру... С дворника требуют долг в 2 млрд рублей

Тишина вы так наивны? что даже не удобно с вами спорить. Вы реально думаете, что честные демонстранты 60... С дворника требуют долг в 2 млрд рублей

Первоклассникс Я 15 лет изучал, не изучил. Ушел, нафиг, на пенсию, ну её эту 1 с.... За 72 часа из предпенсионера сделают программиста 1С