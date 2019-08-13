Как организовать в магазине покупки без очереди через смартфон?

Разбираем кейс.

Магазинам, вне зависимости от масштаба, вскоре предстоит решать проблему поколений Y и Z: покупатели моложе 30 все меньше покупают в супермаркетах и гипермаркетах. Согласно опросу Food Marketing Institute (FMI), проведенному в разных странах, из тех, кому сейчас меньше 35 лет, только 30% едут за продуктами в крупные магазины. В основном, закупаются в брендовых минимаркетах у дома и предпочитают фермерские продукты, готовые блюда и локальные бренды. Ярким примером такого формата в России могут выступать ВкусВилл, Prime, Greenbox. Что характерно, эти бренды сильны в программах лояльности и есть в смартфоне у своих покупателей. Корреспондент проекта «Маркировка. ЭДО. ОФД» разбирался, как «проблему поколений» предлагает решить стартап из Сколково.

Чтобы не потерять своего клиента, время задуматься, как вывести свой магазин в интернет. Миллениалы проводят в смартфонах по 8-10 часов в сутки. Для них, если вашей торговой точки нет в онлайне - её не существует. Сайта здесь недостаточно, поскольку он не интерактивен и не закрывает цель укрепления отношения с покупателем. Стоит отметить, что охват случайных людей, которые увидели вывеску, не выдерживает конкуренции с интернет-охватами и выстроенным брендом.

Некоторые минимаркеты уже озадачились этой проблемой. Так, магазин в Технопарке «Сколково» начал продажи товаров через смартфон прямо в торговом зале, с помощью стороннего приложения B-Pay от Briskly . Приложение позволяет сканировать товары и оплачивать их через смартфон, минуя кассу. Также оно считает сумму покупки и подсказывает, какие товары можно приобрести со скидкой или более дешевым комплектом. Это не только экономит время покупателя: когда минимаркет подключился к платформе покупок без кассира, магазин в списке ближайших заметили более 10 000 пользователей.

И здесь у магазина возникает вопрос - как легально организовать продажу продуктов через смартфон? Приходит ли клиенту чек и соответствует ли сделка 54-ФЗ? Выяснилось, система прозрачна и законна. Сначала магазин заключает договор с поставщиком платформы-приложения и интегрирует с ней свой ассортимент. С 1С, iiko это возможно сделать в пару кликов.

Теперь все продукты можно отсканировать через приложение - по сути, у покупателя появляется маркетплейс в смартфоне. Формально, продажа осуществляется онлайн, поэтому чек покупателю можно предоставить на почту, в электронном виде. Программа отправляет чек в ОФД, в нем указано, кто является продавцом. Приложение здесь выступает как платежный инструмент, с которым у магазина заключен договор.

Проверить, действительно ли продажа легитимна и соответствующий чек ушел в ФНС, владелец или менеджер магазина может в личном кабинете ОФД. Данные о пробитых через смартфон чеках хранятся в системе оператора фискальных данных, а предприниматель может сверять статистику своих продаж с данными ОФД. В том числе, можно пользоваться бесплатным мобильным приложением ОФД, которое содержит различную бизнес-аналитику о продажах в торговых точках.

Таким образом, магазин становится омниканальным: он есть в смартфоне со всем представленным ассортиментом и скидками, и есть в оффлайне, всегда на связи с покупателем любого возраста.

Торговые точки видно в списке приложения, который формируется по геолокации и на карте. Виртуальная корзина в смартфоне помогает покупателю считать сумму товаров с учетом акций, что в долгосрочной перспективе повышает средний чек на 15% (на основе 16 000 пробитых чеков), отмечают представители платформы. Что касается безопасности таких автономных продаж, в Сколково за покупателями следит 37 камер наблюдения, через которые нейросеть проверяет, какие товары с полки взял покупатель и заплатил ли он за них.

Для клиента покупать в привычном физическом магазине, используя смартфон и не стоять при этом очереди - очевидный плюс. Так, 80% аудитории приложения родились после 1985 года и предпочитают экономить время не оплачивая товары на кассе, подчеркивают в Briskly.

В результате, ситуация выигрышная и для продавца, и для клиента. Магазин выходит в онлайн, где его заметят, при этом он действует прозрачно и в рамках законодательства. Новый способ оплаты разгружает кассиров. Даже есть примеры, когда магазины благодаря приложению уже сократили штат на 10%. Как сообщает HeadHunter, в этом году количество вакансий кассиров в стране уменьшилось почти на 20%, вследствие роботизации.