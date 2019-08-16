Сколько заработали на дождливой погоде июля

Холодное лето горячих продаж. Исследование

«Платформа ОФД» проанализировала данные, поступающие в онлайн-режиме с более чем 800 тыс касс в стране. Эксперты ИТ-компании проанализировали, как изменился потребительский спрос на ряд товаров осеннего сезона в июле 2019, в сравнении с аналогичным периодом 2018 года.

Объектом исследования стали топ-3 товара данного сегмента – куртки, кожаные и резиновые сапоги.

Аналитики выяснили, как изменились показатели потребительского поведения россиян (по всей стране):

- куртки: объем выручки магазинов в данном сегменте вырос на 17%, а средний чек составил 3430 руб., что на 8% выше, чем в прошлом году в то же время

- кожаные сапоги: объем выручки магазинов в данном сегменте вырос на 11%, а средний чек составил 3490 руб, что на 4% меньше, чем в прошлом году в то же время

- резиновые сапоги: объем выручки магазинов в данном сегменте вырос на 35%, а средний чек составил 910 руб, что на 12,5% больше, чем в прошлом году в то же время.

Для сравнения, в Москве показатели такие:

- куртки: объем выручки магазинов в данном сегменте вырос на 34%, а средний чек составил 3525 руб, что на 9% выше, чем в прошлом году в то же время

- кожаные сапоги: объем выручки магазинов в данном сегменте вырос на 7%, а средний чек составил 4520 руб, что на 6% меньше, чем в прошлом году в то же время

- резиновые сапоги: объем выручки магазинов в данном сегменте вырос на 60%, а средний чек составил 1140 руб, что на 5% больше, чем в прошлом году в то же время.