Кассовые чеки научились передавать разные коды маркировки товаров

Сервис протестировали и запустили «Платформа ОФД» и АТОЛ

Оператор фискальных данных «Платформа ОФД», совместно с поставщиком решений для розницы АТОЛ, при участии оператора системы маркировки Честный ЗНАК, реализовали возможность указания в одном кассовом чеке двумерных цифровых кодов Data Matrix различных товарных групп.

Таким образом, в кассовом чеке уже сейчас может содержаться несколько позиций разных категорий маркируемой продукции. Необходимость учитывать разные коды в одном кассовом чеке вызвана поэтапным переходом множества групп товаров на обязательную маркировку. Информация о продаже того или иного товара, при пробитии чека на кассе, должна передаваться в систему ЧестныйЗНАК. Такую отправку данных обеспечивает оператор фискальных данных.

При этом важно также соблюдать установленный Федеральной налоговой службой формат фискальных данных (набор реквизитов чека), чтобы касса направляла в систему ОФД верные данные.

Передача разных цифровых кодов в одном чеке особенно актуальна для крупных магазинов, сетевых гипермаркетов, где представлен широкий ассортимент, включая сигареты, обувь, одежду и другие товары, подлежащие маркировке.

Благодаря отладке технологических процессов между АТОЛ, «Платформой ОФД» и ЦРПТ, отправка кодов маркировки в одном чеке станет для магазинов простой и удобной.

«Переход к новым правилам прослеживаемости товаров ставит перед ОФД задачу развивать комплексный сервис работы с маркировкой. Наработанная экспертиза позволяет нам тестировать и первыми запускать новые инструменты и возможности для розничных магазинов. Важно делать это заранее, чтобы у магазинов было время для подготовки и отладки внутренних бизнес-процессов», - отметил Дмитрий Афанасьев, директор по работе с партнерами IT-компании «Платформа ОФД».

«Со временем маркированная продукция разных товарных групп начнет пересекаться между собой в одном чеке. Мы заранее начали разработку и тестирование системы, которая позволит бесперебойно пробивать такие товары единым чеком и отправлять информацию в систему маркировки. Это значительно сэкономит время и расходные материалы, которые так важны для современного ритейла», – прокомментировала новое решение Юлия Русинова, директор по развитию фискальных решений IT-компании АТОЛ.