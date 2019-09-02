Биткоины принимаете? Конечно! Автоматизация бизнеса начинается с его открытия

Business story владелицы кофейни, принимающей биткоины

Современные «коворкинги» - это технологичные рабочие пространства. Развивая бизнес на такой территории, важно быть в тренде автоматизации и цифровизации. Специально для проекта «Маркировка. ЭДО. ОФД» владелица кофейни Coffeeizm Елена Дубко рассказала, как развивает свой бизнес и какие технологические решения использует.

Елена, в свое время вы помогали развивать бизнес известным компаниям. Как пришла идея начать бизнес, что привело вас к решению попробовать самой и уйти в «свободное плавание»?

Идея открыть свою кофейню возникла у меня в Лондоне, когда я попала в один из центральных кофе-баров и впечатлилась атмосферой, вкусным кофе и общительным баристой Томом. Там же я подумала: «А почему мне бы не открыть свою кофейню?» На тот момент я была наёмным сотрудником, вела крупные PR-проекты в области коммерческой недвижимости. Общий стаж работы в области PR и маркетинга у меня составлял 13 лет (я работала в таких компаниях как «Вимм-Билль-Данн», «РОЛЬФ», «Абсолют Недвижимость», «Сетелем Банк» (дочерняя структура Сбербанка), NAI Becar). В 2012 году, параллельно с основной работой, я открыла компанию по организации кулинарных мастер-классов Food Lab. Мы проводили мероприятия на разных площадках Москвы, участвовали в выставках, ярмарках, снимались на ТВ. Основными нашими заказчиками были кухонные студии города, которые использовали мастер-классы как инструмент привлечения покупателей и журналистов. Но в 2017 году проект пришлось закрыть, так как конкуренция настолько возросла, что мастер-классы по кулинарии были практически на каждом шагу. На тот момент надо было срочно придумать новую концепцию бизнеса, как-то его переформатировать. Вдохновения не хватило, ресурсы себя исчерпали и проект сошёл на «нет». Но идея делать что-то своё меня не покидала, я продолжала думать об этом каждый день.

Вы дали очень необычное название бренду. Что выделяет кофейню Coffeeizm среди конкурентов?

Концепцию бренда Coffeeizm я разработала сама. Так как я люблю современное искусство, и в нём очень много «-измов» (модернизм, супрематизм, фовизм, абстракционизм) – я объединила «кофе» + «изм», получилось Coffeeizm. Изначально мне не хотелось сужать концепцию то какого-то одного направления или художника (например, если бы я выбрала название «Малевич», мне пришлось бы везде изображать чёрный квадрат). Моя концепция гораздо шире и отражает в себе большой спектр направлений современного искусства – поэтому в фантазиях и идеях можно не ограничиваться. Мы используем элементы современного искусства в брендинге (стаканчики, фирменная продукция), в будущем планируем сотрудничать с галереями и молодыми художниками.

Сейчас название нашей кофейни (она находится в коворкинге GrowUp на Войковской, г.Москва) стало крылатым выражением, и люди сами стали говорить «хочу выпить чашечку горячего кофеизма».

Мы не стремимся как-то выделиться среди конкурентов, но могу сказать точно, что для нас важно 3 ключевых качества – вкусный кофе, быстрый сервис и общительный бариста. Если есть эти 3 компонента, которые нужно сохранять и поддерживать – бизнес ждёт успех. Тем не менее, помимо классического кофе – капучино, латте, американо и эспрессо – мы ввели авторские напитки, которые регулярно обновляем совместно с бариста. Например, когда мы поняли, что наши клиенты любят раф, мы ввели 3 вида рафа (помимо базового) – арахисовый, цитрусовый и ванильный. У нас вкусные органические десерты, которые заказывают не только в кофейне, но и берут домой.

И ещё мы первая в Москве кофейня, которая принимает к оплате биткоины.

Как добивались репутации и узнаваемости?С какими трудностями столкнулись на пути развития бизнеса?

Так как мы работаем на одну аудиторию – резидентов коворкинга GrowUp – для нас изначально было важно поддерживать уровень качества. Поэтому наша репутация – это наш кофе. Клиенты привыкли, что у нас всегда вкусно, и делятся этим со знакомыми и друзьями, которые потом уже приходят к нам.

Основная трудность была найти подходящих подрядчиков – по кофе, еде и расходникам. Мы не знали, сколько «сюрпризов» они нам приготовили – то опоздания, то подводят с качеством, со сроками поставок и так далее. Выбор поставщиков большой, но найти действительно стоящих среди них – трудно.

Откуда черпаете вдохновение для ведения бизнеса? Какие качества помогают вам его успешно развивать?

Мой главный интерес – моя семья. Свободно время я провожу с мужем, у него также свой проект – онлайн рынок овощей и фруктов www.getvegetable.com . Он успешно развил его в Америке, теперь это успешный поставщик свежей овощной продукции в Москве. Он создал уникальную онлайн платформу, сайт-конструктор, где как в игре можно заказать овощи и фрукты как по-отдельности, так и купить готовые наборы (для спорта, здоровья, иммунитета, набор в офис и так далее). Мы любим обсуждать наши проекты друг с другом, он помогает мне, я ему. Если говорить о хобби – то это кулинария (люблю готовить), путешествия, спорт, современное искусство и наука.

Упорство в решении задач, умение доводить начатое до конца, отсутствие страха перед сложностями и нескончаемый поток сил и энергии помогает мне успешно развивать бизнес.

С развитием цифровизации в малый бизнес начали проникать технологии, ранее доступные лишь крупным корпорациям. Как современные решения помогают решать вопросы бизнеса?

У нас небольшой бизнес, но изначально я понимала, что автоматизация должна быть внедрена на первом этапе его открытия. Но не хотелось вкладывать большие деньги. Поэтому мы подключили нашу кассу Эвотор к «Платформе ОФД» и пользуемся всеми необходимыми функциями – в личном кабинете ведем учёт товаров, аналитику, план продаж. Даже продукты для кофейни можно заказывать, что называется «не отходя от кассы» - через личный кабинет «Платформы ОФД» я пользуюсь сервисом заказов товаров «на_полке» . Удобно, что в «Платформе ОФД» можно работать как через личный кабинет на сайте, так и через мобильного приложение . Сейчас весь бизнес можно отслеживать с телефона. Это очень удобный инструмент автоматизации. Например, если я нахожусь вне кофейни, вижу, как идут продажи, сколько кофе мы продали, сколько расходников у нас осталось и что нужно докупить. Также там есть все отчёты за все периоды работы кофейни, любая аналитика составляется в пару кликов. Это экономит уйму времени и позволяет заниматься более важными делами.

Я считаю, что любой бизнес – независимо от того, маленький ли это ларёк по продаже мороженого или крупный ресторан – должны быть автоматизированы. Да, возможно это сложно, но если посчитать, сколько времени и денег мы экономим на внедрении учётных программ – мы поймём, насколько это важно. Я полностью выступаю за доступную автоматизацию и планирую в будущем расширять спектр таких сервисов, используемых в кофейне.