У вас интернет-магазин. Как продавать маркированные товары?

Полный путь от магазина до покупателя

В России стремительно набирает обороты интернет-торговля. Параллельно распространению онлайн-продаж, с 2019 года по стране распространяется обязательная маркировка товаров потребления. Проект «Маркировка. ЭДО. ОФД» выяснил, как интернет-магазинам приступить к продаже маркированными товарами.

Правила перехода едины для всех

Подготовка интернет-магазина к торговле маркировкой схожа с аналогичным процессом для офлайновых торговых точек. Для этого нужно:

- Зарегистрироваться в системе «Честный знак». Это можно сделать в личном кабинете ОФД, откуда удобнее всего отслеживать все переданные чеки с кодами идентификации; - Подключить электронный документооборот (ЭДО). Он необходим для приема универсальных передаточных документов от поставщика или дистрибутора для последующей розничной продажи; - Обновить товароучетную систему для возможности приема электронных УПД и взаимодействия с системой маркировки и отслеживаемости; - Подключить кассу к ОФД для возможности продажи маркированного товара с передачей данных в «Честный знак»; - Купить 2D-сканер – единственный прибор, который умеет считывать коды Data Matrix и определять маркированную продукцию. Интереснее всего обстоит процесс продажи товара конечному потребителю, ведь фактической точки продаж у интернет-магазинов, как правило нет. Такие магазины зачастую работают через пункты выдачи заказов, службы доставки или курьеров.

Как формировать код маркировки в чеке при онлайн заказе?

Самый простой и надежный способ сформировать в чеке код 1162 «код товара», который и отвечает за всю прослеживаемость продукции, непосредственно в момент заказа покупателем на сайте. В то же время, он неудобен для интернет-магазинов, обрабатывающих большое количество заказов – сформировать чек и отправить его в ОФД, согласно 54-ФЗ, необходимо в течение рабочего дня, следующего после оформления заказа. Такие интернет-площадки не будут успевать обрабатывать вручную большое количество товаров и допускать ошибки. Для таких магазинов есть выход.

Продажа в два чека

Такой вариант возможен как при получении оплаты на сайте, так и через наложенный платеж. В первом случае магазин формирует первый чек в качестве предоплаты. После этого магазин получает деньги и отправляет товар в пункт выдачи заказа или на адрес курьерской доставкой. Второй чек выдается покупателю и является зачетом предоплаты, или окончательным расчетом. Именно он и будет содержать код Data Matrix, который при печати будет передан в ОФД, а затем – в систему маркировки «Честный знак».

Поскольку во втором варианте покупатель оплачивает товар наложенным платежом, придется формировать первый чек в момент передачи покупки в службу доставки, курьерскую службу или на почту, которые выступают посредниками в передаче купленного онлайн товара. В этом случае продавцу нужно будет сформировать «код товара» самостоятельно, а сам чек будет являться постоплатой. Уже на месте передачи товара покупателю посредник формирует второй чек, который закрывает сделку. В этот момент и происходит передача кода Data Matrix через ОФД в «Честный знак».

Самый удобный способ

Третий вариант рассчитан на получении товара в пункте выдачи или курьером, но работает без предоплаты. Простота этого способа заключается в отсутствии денежных обязательств магазина перед покупателем – в случае срыва сделки продавцу не придется оформлять денежный возврат. Все происходит как в офлайн-магазине – покупатель получает товар и сразу же платит за него деньги, а продавец печатает чек и отчитывается о продаже перед «Честным знаком».

Кому готовиться уже сейчас?

В структуре маркировки в России уже примкнули табачная продукция и обувь. Но если сигареты по понятным причинам продавать в интернете запрещено, то для обуви это особенно актуально. Согласно исследованию Яндекс.Маркета и компании GfK, онлайн-продажи обуви в России достигают 35% от общего числа таких товаров, то есть каждая третья пара покупается в интернете. Доля онлайн-продаж лекарств, которые планируется маркировать с 1 января 2020 года, достигает 22%, и эта цифра из года в год продолжает расти в среднем на 20%.