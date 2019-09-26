Объем переданных «Платформой ОФД» чеков с маркировкой вырос за лето в 8 раз

Все процессы работы с маркированными товарами отлажены и работают без сбоев

IT-компания «Платформа ОФД» планомерно развивает комплекс услуг по работе с системой маркировки товаров.

Сегодня в личном кабинете клиента ОФД предприниматель может зарегистрироваться в системе «Честный ЗНАК», вести учет и мониторинг чеков с маркировкой, отслеживать отправку данных в ЦРПТ.

Технический аудит функционала подтверждает возрастающий интерес бизнеса к сервису. В период с июня по август 2019 года объем передаваемых «Платформой ОФД» чеков с кодами маркировки возрос в 8 раз. Уже в августе ежедневно обрабатывалось более 400 тыс. чеков, содержащих цифровые коды Data Matrix.

Основная часть таких чеков поступила от продажи маркированного табака. Рост числа чеков связан в том числе с ростом регистраций новых продавцов в системе «Честный знак» через «Платформу ОФД».

Технологическая инфраструктура компании апробирована и готова к многократному увеличению объемов обработки и передачи фискальных документов в адрес ЦРПТ. В частности, ежедневно в адрес ФНС передается порядка 40 млн кассовых чеков.

Функционал личного кабинета клиента «Платформа ОФД» по работе с маркировкой будет развиваться и далее. Сейчас, для того чтобы воспользоваться им, нужно подключить один из тарифных планов: «На 15 месяцев + Мониторинг маркировки» или «На 3 года + Мониторинг маркировки». Либо, к текущим тарифам добавить дополнительные функции по маркировке.

«Накопленная «Платформой ОФД» экспертиза позволяет создавать надежные и функциональные решения для предпринимателя в части работы с маркировкой товаров. Мы стараемся внедрять такие инструменты заблаговременно, чтобы у клиентов было больше времени на подготовку собственных бизнес-процессов. Недавно нашими специалистами совместно с компанией АТОЛ была успешно протестирована возможность указания разных кодов маркировки в одном кассовом чеке. В планах развивать сервис для клиентов по работе с маркированной продукцией», - отметил директор по работе с партнерами «Платформы ОФД» Дмитрий Афанасьев.