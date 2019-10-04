Семинар-практикум для торговых компаний и магазинов.
Прилавки магазинов наполняются товарами с новым цифровым кодом – кодом маркировки системы «Честный знак».
Как правильно перейти на работу в системе маркировки? Как избежать ошибок и штрафов? Как подготовить оборудование и ПО? Что делать с остатками товаров?
Ответы на эти и другие вопросы дадут эксперты - на практическом семинаре «Маркировка & Магазин. Инструкция к применению»
Когда: 17 октября в 15:00 часов
Где: Москва, ул. Охотный ряд, д. 2, подъезд 9, 5 этаж, Meeting Point (гостиница Four Seasons Hotel Moscow)
Участие бесплатное, но лишь при условии регистрации.
Число участников ограничено!
Мероприятие проводят IT-компания «Платформа ОФД» совместно с ГБУ «Малый бизнес Москвы».
В программе:
· Маркировка для разных категорий товаров
· Как устроен процесс маркировки
· Как подготовить оборудование и ПО
· Регистрация в системе «Честный знак»
· Как избежать ошибок и штрафа при переходе на маркировку
· Решения для маркировки товаров
· Инструменты для маркировки
Приглашенные эксперты:
Дмитрий Афанасьев, Директор департамента по работе с партнерами, Руководитель направления Маркировка, «Платформа ОФД»
Вячеслав Предыбайло, Руководитель направления Маркировка, «Эвотор»
Андрей Ананьев, Эксперт по электронной отчётности и маркировке, «Платформа ОФД
Будет много полезной информации!