Семинар-практикум для торговых компаний и магазинов.

Прилавки магазинов наполняются товарами с новым цифровым кодом – кодом маркировки системы «Честный знак».

Как правильно перейти на работу в системе маркировки? Как избежать ошибок и штрафов? Как подготовить оборудование и ПО? Что делать с остатками товаров?

Ответы на эти и другие вопросы дадут эксперты - на практическом семинаре «Маркировка & Магазин. Инструкция к применению»

Когда: 17 октября в 15:00 часов Где: Москва, ул. Охотный ряд, д. 2, подъезд 9, 5 этаж, Meeting Point (гостиница Four Seasons Hotel Moscow)

Участие бесплатное, но лишь при условии регистрации.

Число участников ограничено!

Мероприятие проводят IT-компания «Платформа ОФД» совместно с ГБУ «Малый бизнес Москвы».

В программе:

· Маркировка для разных категорий товаров

· Как устроен процесс маркировки

· Как подготовить оборудование и ПО

· Регистрация в системе «Честный знак»

· Как избежать ошибок и штрафа при переходе на маркировку

· Решения для маркировки товаров

· Инструменты для маркировки

Приглашенные эксперты:

Дмитрий Афанасьев, Директор департамента по работе с партнерами, Руководитель направления Маркировка, «Платформа ОФД»

Вячеслав Предыбайло, Руководитель направления Маркировка, «Эвотор»

Андрей Ананьев, Эксперт по электронной отчётности и маркировке, «Платформа ОФД

Будет много полезной информации!