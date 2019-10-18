Как россияне смотрят кино. Исследование

В III кв. 2019 г. мы оставили в кинотеатрах на треть больше денег, чем в прошлом году.

Крупнейший оператор фискальных данных России, IT-компания «Платформа ОФД» проанализировала, как россияне ходили в кино и на что потратили деньги.

Аналитики IT-компании обработали данные более 22 млрд кассовых чеков (ежедневно компания принимает более 40 млн фискальных документов, поступающих с более 900 тыс касс в стране) и сравнили продажи в кинотеатрах за 3 квартал 2019 года и аналогичный период прошлого года.

Исследование показало, средний чек покупки в кинотеатрах за июль-сентябрь вырос по отношению к показателю прошлого года на 7%, поднявшись до уровня 425 руб. за одно посещение.

При этом, совокупный объем затрат россиян (общий объем покупок в денежном выражении) в кинотеатрах вырос за год почти на треть, на 30% (сравнение 3 кв. 2019/3кв. 2018).

Больше всего за один поход в кино тратили в Краснодарском крае, Тюменской области, Москве, Московской области, Санкт-Петербурге (более 550 руб).

Какие товары для просмотра кино покупали чаще всего (ТОП-5):

попкорн в упаковке среднего размера

газированная вода 0,5 л

негазированная вода 0,5 л

кукурузные чипсы (начос) с соусом

картофельные чипсы