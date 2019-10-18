Как россияне смотрят кино. Исследование

В III кв. 2019 г. мы оставили в кинотеатрах на треть больше денег, чем в прошлом году.
Крупнейший оператор фискальных данных России, IT-компания «Платформа ОФД» проанализировала, как россияне ходили в кино и на что потратили деньги.
Аналитики IT-компании обработали данные более 22 млрд кассовых чеков (ежедневно компания принимает более 40 млн фискальных документов, поступающих с более 900 тыс касс в стране) и сравнили продажи в кинотеатрах за 3 квартал 2019 года и аналогичный период прошлого года.
Исследование показало, средний чек покупки в кинотеатрах за июль-сентябрь вырос по отношению к показателю прошлого года на 7%, поднявшись до уровня 425 руб. за одно посещение.
При этом, совокупный объем затрат россиян (общий объем покупок в денежном выражении) в кинотеатрах вырос за год почти на треть, на 30% (сравнение 3 кв. 2019/3кв. 2018).
Больше всего за один поход в кино тратили в Краснодарском крае, Тюменской области, Москве, Московской области, Санкт-Петербурге (более 550 руб).
Какие товары для просмотра кино покупали чаще всего (ТОП-5):
- попкорн в упаковке среднего размера
- газированная вода 0,5 л
- негазированная вода 0,5 л
- кукурузные чипсы (начос) с соусом
- картофельные чипсы
Дмитрий Батюшенков, директор по продуктам на больших данных «Платформы ОФД»:
- На третий квартал пришелся прокат одних из самых кассовых фильмов года, которые в совокупности собрали несколько миллиардов рублей. Индустрия кино является одним из лидеров эффективного применения маркетинговых активностей, а работать над их успешным использованием помогают данные о продажах и бизнес-показателях, в том числе от ОФД, кассовой техники. С развитием технологий, ретейлеры все лучше настраиваются под запросы потребителя, что дает и более высокий заработок.