Впервые международный сертификат EMV получила российская касса на Android

Эвотор теперь работает по международным требованиям Europay, MasterCard и Visa для приема банковских карт

Международный сертификатEMV Level 2 подтверждает, что программное обеспечение смарт-терминала «Эвотор 5i» соответствует стандарту EMV для приема банковских карт.

Программное обеспечение смарт-терминала «Эвотор 5i» прошло сертификацию международного консорциума EMV — испытание включало более 1200 тестов. Таким образом, Эвотор стал первым российским производителем смарт-терминалов на базе Android OC, получившим сертификаты EMV Level 1 и 2.

«Эвотор самостоятельно разрабатывает в России и аппаратную часть смарт-терминала, и софт. Это дает нам возможность оперативно реагировать на тренды платёжного рынка и гарантировать высокое качество продукта», — отмечает директор по развитию платёжных решений Эвотора Заур Бесолов.

«Эвотор 5i» — это первый смарт-терминал российского производства на базе Android. Он объединяет онлайн-кассу и пинпад для проведения платежей с помощью банковских карт, QR-кодов, Apple Pay, Samsung Pay, Google Pay и других технологий. Смарт-терминал специально разработан для малого и среднего бизнеса: небольших магазинов, предприятий услуг и общепита, выездной и рыночной торговли.

EMV (Europay + MasterCard + VISA) — международный стандарт для

операций по банковским картам с чипом. Этот стандарт разработан совместными усилиями компаний Europay, MasterCard и Visa.

Эвотор – ИТ-компания, лидер технологических изменений в сегменте малого и среднего бизнеса. В экосистеме Эвотора более 555 000 смарт-терминалов, установленных в торговых точках по всей России. Эвотор делает технологии доступными каждому предпринимателю. В магазине приложений «Эвотор.Маркет» более 500 сервисов для малого и среднего бизнеса. Платформа платёжных решений «Эвотор.Pay» позволяет проводить любые виды платежей – банковскими картами, QR-кодами, платёжными кольцами, Apple Pay, Samsung Pay, Google Pay и другие. www.evotor.ru