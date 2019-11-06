Маркировка: от внедрения к торговле

Практикум для предпринимателей в Москве.

Правила обязательной маркировки товаров вступили в силу и стали частью жизни российского предпринимателя. Под контроль государства попало несколько категорий товаров и уже сейчас предъявляются особые требования к их продаже.

Какие этапы внедрения нужно пройти при переходе на торговлю маркированной продукцией? Как происходит ее оборот? Как маркировать остатки? Какие правила нужно соблюдать, чтобы не попасть на штраф?

Об этом и многом другом расскажут эксперты – на семинаре-практикуме 13 ноября в Москве.

Когда: 13 ноября в 15:00 часов (мск) Где: Москва, ул. Охотный ряд, д. 2, подъезд 9, 5 этаж, Meeting Point (гостиница Four Seasons Hotel Moscow) Участие бесплатное, при условии регистрации.

Тонкости маркировки, процедура внедрения и правила торговли – в большом разборе актуальных вопросов от экспертов.

В программе мероприятия:

Как подготовить бизнес к маркировке товаров. Инструкция «под ключ» (Дмитрий Афанасьев, Директор департамента по работе с партнерами, Руководитель направления «маркировка», «Платформа ОФД»)

Правила маркировки табака и обуви (Вячеслав Предыбайло, Руководитель направления «маркировка», «Эвотор»)

Инструменты для работы в системе маркировки (Андрей Ананьев, Эксперт по электронной отчетности и маркировке, «Платформа ОФД»)

Внедрение маркировки. Практические кейсы (Ступин Дмитрий, Директор московского подразделения Удостоверяющего центра Сибири)

Подробный разбор вопросов: Маркировка для разных категорий товаров

Как устроен процесс маркировки

Маркировка остатков

Как подготовить оборудование и ПО

Когда и как используется ЭЦП

Регистрация в системе «Честный знак»

Последствия маркировки: как избежать ошибок и штрафа

Решения и инструменты для маркировки товаров

Организаторы: Платформа ОФД и MBM.mos.