Клерк.Ру
Онлайн-кассы и ОФД

Маркировка: от внедрения к торговле

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Практикум для предпринимателей в Москве.

Правила обязательной маркировки товаров вступили в силу и стали частью жизни российского предпринимателя. Под контроль государства попало несколько категорий товаров и уже сейчас предъявляются особые требования к их продаже.

Какие этапы внедрения нужно пройти при переходе на торговлю маркированной продукцией? Как происходит ее оборот? Как маркировать остатки? Какие правила нужно соблюдать, чтобы не попасть на штраф?

Об этом и многом другом расскажут эксперты – на семинаре-практикуме 13 ноября в Москве.

Когда: 13 ноября в 15:00 часов (мск)

Где: Москва, ул. Охотный ряд, д. 2, подъезд 9, 5 этаж, Meeting Point (гостиница Four Seasons Hotel Moscow)

Участие бесплатное, при условии регистрации.

Тонкости маркировки, процедура внедрения и правила торговли – в большом разборе актуальных вопросов от экспертов.

 В программе мероприятия:

  • Как подготовить бизнес к маркировке товаров. Инструкция «под ключ» (Дмитрий Афанасьев, Директор департамента по работе с партнерами, Руководитель направления «маркировка», «Платформа ОФД»)
  • Правила маркировки табака и обуви (Вячеслав Предыбайло, Руководитель направления «маркировка», «Эвотор»)
  • Инструменты для работы в системе маркировки (Андрей Ананьев, Эксперт по электронной отчетности и маркировке, «Платформа ОФД»)
  • Внедрение маркировки. Практические кейсы (Ступин Дмитрий, Директор московского подразделения Удостоверяющего центра Сибири)

Подробный разбор вопросов:

  • Маркировка для разных категорий товаров
  • Как устроен процесс маркировки
  • Маркировка остатков
  • Как подготовить оборудование и ПО
  • Когда и как используется ЭЦП
  • Регистрация в системе «Честный знак»
  • Последствия маркировки: как избежать ошибок и штрафа
  • Решения и инструменты для маркировки товаров

 Организаторы: Платформа ОФД и MBM.mos.

Онлайн-кассы и ОФД

54-ФЗ, ККТ, ОФД, ФН. Главное. А также все, что будет интересно бухгалтеру и предпринимателю - по вопросам работы с кассами, операторами фискальных данных, передаче данных с ККТ в ФНС, по новым инструментам аналитики бизнеса.

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