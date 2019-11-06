Маркировка: от внедрения к торговле

Практикум для предпринимателей в Москве.
Правила обязательной маркировки товаров вступили в силу и стали частью жизни российского предпринимателя. Под контроль государства попало несколько категорий товаров и уже сейчас предъявляются особые требования к их продаже.
Какие этапы внедрения нужно пройти при переходе на торговлю маркированной продукцией? Как происходит ее оборот? Как маркировать остатки? Какие правила нужно соблюдать, чтобы не попасть на штраф?
Об этом и многом другом расскажут эксперты – на семинаре-практикуме 13 ноября в Москве.
Когда: 13 ноября в 15:00 часов (мск)
Где: Москва, ул. Охотный ряд, д. 2, подъезд 9, 5 этаж, Meeting Point (гостиница Four Seasons Hotel Moscow)
Участие бесплатное, при условии регистрации.
Тонкости маркировки, процедура внедрения и правила торговли – в большом разборе актуальных вопросов от экспертов.
В программе мероприятия:
- Как подготовить бизнес к маркировке товаров. Инструкция «под ключ» (Дмитрий Афанасьев, Директор департамента по работе с партнерами, Руководитель направления «маркировка», «Платформа ОФД»)
- Правила маркировки табака и обуви (Вячеслав Предыбайло, Руководитель направления «маркировка», «Эвотор»)
- Инструменты для работы в системе маркировки (Андрей Ананьев, Эксперт по электронной отчетности и маркировке, «Платформа ОФД»)
- Внедрение маркировки. Практические кейсы (Ступин Дмитрий, Директор московского подразделения Удостоверяющего центра Сибири)
Подробный разбор вопросов:
- Маркировка для разных категорий товаров
- Как устроен процесс маркировки
- Маркировка остатков
- Как подготовить оборудование и ПО
- Когда и как используется ЭЦП
- Регистрация в системе «Честный знак»
- Последствия маркировки: как избежать ошибок и штрафа
- Решения и инструменты для маркировки товаров
Организаторы: Платформа ОФД и MBM.mos.