Маркировка переводит предпринимателей на УСН и ОСНО

Как сэкономить при переходе на упрощенку

Федеральным законом № 325-ФЗ от 29.09.2019 г. в НК РФ был внесён ряд изменений. Одно из самых важных - запрет применения систем ЕНВД и Патента при торговле маркированными товарами. Поправки в ст. 346.27 НК РФ вступают в силу с 01.01.2020 г.

Главное С 1 января 2020 г. компании и ИП не могут использовать ЕНВД и ПСН, если осуществляют продажу следующих групп маркируемых товаров: лекарства, обувь, одежда из меха. Чтобы продолжать торговлю товаром из данного списка, нужно изменить свою систему налогообложения – на УСН или ОСНО.

УСН или ОСНО?

Как правило, выбирают УСН, потому что это выгоднее – не платится налог на прибыль, налог на имущество и НДС. Но перейти на УСН можно только при соответствии требованиям:

® средняя численность сотрудников до 100 человек;

® доход не более 150 млн. руб. в год;

® доля участия других ЮЛ не более 25%.

Все остальные компании и ИП должны работать на ОСНО. После заявления о снятии с системы ЕНВД переход на ОСНО происходит автоматически.

О чем нужно знать при переходе на УСН

® перейти на УСН можно только с начала года – если пропустить момент сейчас, весь год придётся быть на ОСНО и платить НДС;

® вариант «Доход» (налог 6%) логично выбирать компаниям и ИП, у которых расходы минимальны (нет аренды, мало закупок материала и пр.);

® вариант «Доход минус расход» (налог 15%) логично выбирать компаниям и ИП, расходы которых составляют не менее 60%.

Как быстро и недорого перейти на УСН?

1. Купить специальный тариф «Отчёты в ФНС» за 500 руб. в год;

2. В программе «Платформа Госотчёт» подать заявление о переходе на УСН не позднее 31.12.2019. Если предприниматель совмещает ЕНВД с УСН, то подавать заявление о переходе не нужно;

3. В программе Платформа Госотчёт подать заявление о снятии с учёта в качестве плательщика вменённого налога в течение 5 рабочих дней после 01.01.2020 г., переход произойдет автоматически с 01.01.2020 г.

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