Как россияне ходили в кино и отдыхали на новогодних каникулах - 2020

Обзор. Как меняется потребительское поведение россиян

IT-компания «Платформа ОФД», крупнейший оператор фискальных данных страны, проанализировал продажи в кино и гостиничном секторе на новогодних каникулах.

Эксперты сравнивали продажи по всей России за период 1-7 января 2020 года и аналогичный период прошлого года. Аналитики выяснили, как изменилось потребительское поведение.

Кино:

- Средний чек затрат за один поход в кино составил 515 руб, что на 8% выше, чем за аналогичный период прошлого года. Объем продаж в денежном выражении при этом снизился на 3%.

В топ-покупок, помимо билетов на фильмы, вошли безалкогольные газированные напитки, карамельный попкорн, чипсы, пиво.

Больше всего в кино тратили в регионах: Иркутская, Белгородская, Самарская области, Москва, Краснодарский край.

Отели и гостиницы:

- Средний чек затрат составил 4520 руб, что на 20% выше, чем в прошлом году в то же время. Объем продаж в денежном выражении при этом вырос на 31%.

В топ-покупок – проживание в двухместных номерах, а также пользование комплексом дополнительных услуг отелей, включая косметические и spa-услуги, инвентарь и технику для активного отдыха.

Больше всего в гостиницах тратили в регионах: Санкт-Петербург, Краснодарский край, Севастополь, Мурманская область, Москва.