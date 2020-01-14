Как россияне ходили в кино и отдыхали на новогодних каникулах - 2020

Обзор. Как меняется потребительское поведение россиян
IT-компания «Платформа ОФД», крупнейший оператор фискальных данных страны, проанализировал продажи в кино и гостиничном секторе на новогодних каникулах.
Эксперты сравнивали продажи по всей России за период 1-7 января 2020 года и аналогичный период прошлого года. Аналитики выяснили, как изменилось потребительское поведение.
Кино:
- Средний чек затрат за один поход в кино составил 515 руб, что на 8% выше, чем за аналогичный период прошлого года. Объем продаж в денежном выражении при этом снизился на 3%.
В топ-покупок, помимо билетов на фильмы, вошли безалкогольные газированные напитки, карамельный попкорн, чипсы, пиво.
Больше всего в кино тратили в регионах: Иркутская, Белгородская, Самарская области, Москва, Краснодарский край.
Отели и гостиницы:
- Средний чек затрат составил 4520 руб, что на 20% выше, чем в прошлом году в то же время. Объем продаж в денежном выражении при этом вырос на 31%.
В топ-покупок – проживание в двухместных номерах, а также пользование комплексом дополнительных услуг отелей, включая косметические и spa-услуги, инвентарь и технику для активного отдыха.
Больше всего в гостиницах тратили в регионах: Санкт-Петербург, Краснодарский край, Севастополь, Мурманская область, Москва.
На новогодних каникулах число любителей активного отдыха растет уже второй год подряд. Как правило, это жители мегаполисов.
Кроме того, индустрия кино и гостиничный бизнес являются одним из лидеров эффективного применения маркетинговых активностей, а работать над их успешным использованием помогают данные о продажах и бизнес-показателях, в том числе от ОФД, кассовой техники.