Практикум про маркировку обуви - 2020

С марта запрещается продажа обуви без кодов маркировки Честный ЗНАК.

С 1 марта 2020 года вступает в силу запрет на продажу обуви без цифровых кодов государственной системы маркировки «Честный ЗНАК». Предпринимателей, не успевших промаркировать обувную продукцию, ждут штрафы и конфискация товара.

Как бизнесу подготовиться к маркировке обуви? Как происходит оборот такой продукции? Где заказывать коды? Как маркировать остатки? Какие правила соблюдать, чтобы избежать штрафа?

Ответы на эти и другие вопросы — на всероссийском практикуме и выставке решений «Маркировка обуви — 2020» markirovkaobuvi2020.ru

18 февраля, Москва, ЦДП. Участие бесплатное, при условии регистрации.

Мероприятие проводят ЦРПТ — единый оператор Национальной системы маркировки «Честный ЗНАК», MBM.MOS — ГБУ «Малый бизнес Москвы», Платформа ОФД, IT-компания группы Сбербанка, крупнейший оператор фискальных данных России.

Непосредственно на стендах можно будет пройти регистрацию в национальной системе маркировки «Честный ЗНАК», заказать электронную цифровую подпись. Здесь же специалисты дадут подробные консультации и окажут практическую помощь в работе с маркировкой.

Необходимые инструменты и сервисы представят — ЦРПТ, поставщики ПО для автоматизации бизнеса, операторы ОФД и ЭДО, удостоверяющие центры, производители онлайн-касс

Ключевые темы практикума:

маркировка от А до Я. Закон. Детали

как устроен процесс: приемка и выбытие товара, ОФД и касса

как предпринимателю подготовить оборудование и ПО

регистрация в системе «Честный ЗНАК» и получение кодов маркировки

маркировка импорта, маркировка остатков, перемаркировка

GS1, GTIN, СУЗ. Что это и как с этим работать

электронная подпись, электронный документооборот (ЭДО) и обмен документами в цепочке до продажи и после

как избежать ошибок при переходе на «Честный ЗНАК»

готовые решения для магазинов

инструменты для работы с маркированными товарами

В числе спикеров:

— Вера Волкова, директор департамента общего бизнес-анализа, ЦРПТ

— Алексей Баров, генеральный директор, Платформа ОФД

— эксперты по автоматизации бизнеса, работе с цифровыми подписями, онлайн-кассам и оборудованию, обувной маркировке в системе «Честный ЗНАК»

Деловая программа БОЛЬШОЙ ЗАЛ 11:00 — 11:10 Открытие практикума 11:10 — 11:30 Российский бизнес и контрафакт — как соответствовать закону и развивать бизнес 11:30 — 12:00 Правила маркировки от А до Я -этапы подключения к системе -требования к участникам оборота — штрафы за нарушение правил маркировки — основные действия участников в системе — интернет-торговля маркированной обувью 12:00 — 13:20 Как подготовить магазин. Работа с системой «Честный ЗНАК» в «одном окне» — касса, ОФД, ЭДО, ЦРПТ: как устроен весь процесс приемки и выбытия товара — подготовка оборудования, ПО, сотрудников: пошаговая инструкция — регистрация в системе «Честный знак» и получение кодов маркировки — маркировка остатков: просто и эффективно — ЭДО, GS1, GTIN, СУЗ. Что это и как с этим работать — как получить все в «одном окне» и как это работает в реальности: практика и демонстрация 13:20 — 13:50 Перерыв Презентация решений по работе с маркировкой в зоне выставки 13:50 — 14:20 Предприниматель и его цифровая подпись. «Подводные камни» и частые ошибки в работе с маркировкой — какая электронная подпись подойдет для работы в системе «Честный ЗНАК» — как подписывать УПД, накладные в рамках приемки и выбытия товаров — частые ошибки и «подводные камни» в рамках работы с маркировкой — особенности работы с удостоверяющим центром 14:20 — 14:50 «Цифра» и «железо». Касса, 2D-сканеры, принтеры этикеток: нюансы — периферийные устройства для работы с маркировкой — особенности работы с маркированными товарами на складе и в магазине — как грамотно организовать рабочее место, как выбирать оборудование — нюансы в использовании сканеров, касс, профильного ПО, принтеров этикеток и т.д. 14:50 — 15:30 Сессия ответов на вопросы На вопросы отвечают эксперты ЦРПТ, ОФД, УЦ, поставщики ПО и онлайн-касс 15:30 — 16:30 Презентация решений по работе с маркировкой в зоне выставки ЛЕКТОРИЙ 1 15:30 — 16:30 Сессия для специалистов по работе с ПО, кассами, ОФД, учетными системами — разбор актуальных технических вопросов в процессах работы онлайн-касс, профильного ПО, регистрации в системе Честный ЗНАК, заказа, получения, печати кодов и их нанесения на обувь — как выбирать поставщиков профильных решений

Дата проведения: 18 февраля 2020 года

Время проведения: 11.00 −17.30 (регистрация с 10.00)

Место проведения: Цифровое деловое пространство (ЦДП)

Адрес проведения: Москва, ул. Покровка д. 47 Цифровое деловое пространство (Ст.м. «Красные Ворота», «Курская»)

Участие бесплатное. Регистрация обязательна.

ПАРКОВКА

В радиусе 300 метров от Центра услуг для бизнеса есть платные городские парковки на улицах Покровке и Машкова, а также в Фурманном переулке