Практикум про маркировку обуви - 2020

С марта запрещается продажа обуви без кодов маркировки Честный ЗНАК.
С 1 марта 2020 года вступает в силу запрет на продажу обуви без цифровых кодов государственной системы маркировки «Честный ЗНАК». Предпринимателей, не успевших промаркировать обувную продукцию, ждут штрафы и конфискация товара.
Как бизнесу подготовиться к маркировке обуви? Как происходит оборот такой продукции? Где заказывать коды? Как маркировать остатки? Какие правила соблюдать, чтобы избежать штрафа?
Ответы на эти и другие вопросы — на всероссийском практикуме и выставке решений «Маркировка обуви — 2020» markirovkaobuvi2020.ru
18 февраля, Москва, ЦДП. Участие бесплатное, при условии регистрации.
Мероприятие проводят ЦРПТ — единый оператор Национальной системы маркировки «Честный ЗНАК», MBM.MOS — ГБУ «Малый бизнес Москвы», Платформа ОФД, IT-компания группы Сбербанка, крупнейший оператор фискальных данных России.
Непосредственно на стендах можно будет пройти регистрацию в национальной системе маркировки «Честный ЗНАК», заказать электронную цифровую подпись. Здесь же специалисты дадут подробные консультации и окажут практическую помощь в работе с маркировкой.
Необходимые инструменты и сервисы представят — ЦРПТ, поставщики ПО для автоматизации бизнеса, операторы ОФД и ЭДО, удостоверяющие центры, производители онлайн-касс
Ключевые темы практикума:
- маркировка от А до Я. Закон. Детали
- как устроен процесс: приемка и выбытие товара, ОФД и касса
- как предпринимателю подготовить оборудование и ПО
- регистрация в системе «Честный ЗНАК» и получение кодов маркировки
- маркировка импорта, маркировка остатков, перемаркировка
- GS1, GTIN, СУЗ. Что это и как с этим работать
- электронная подпись, электронный документооборот (ЭДО) и обмен документами в цепочке до продажи и после
- как избежать ошибок при переходе на «Честный ЗНАК»
- готовые решения для магазинов
- инструменты для работы с маркированными товарами
В числе спикеров:
— Вера Волкова, директор департамента общего бизнес-анализа, ЦРПТ
— Алексей Баров, генеральный директор, Платформа ОФД
— эксперты по автоматизации бизнеса, работе с цифровыми подписями, онлайн-кассам и оборудованию, обувной маркировке в системе «Честный ЗНАК»
БОЛЬШОЙ ЗАЛ
11:00 — 11:10 Открытие практикума
11:10 — 11:30 Российский бизнес и контрафакт
— как соответствовать закону и развивать бизнес
11:30 — 12:00 Правила маркировки от А до Я
-этапы подключения к системе
-требования к участникам оборота
— штрафы за нарушение правил маркировки
— основные действия участников в системе
— интернет-торговля маркированной обувью
12:00 — 13:20 Как подготовить магазин. Работа с системой «Честный ЗНАК» в «одном окне»
— касса, ОФД, ЭДО, ЦРПТ: как устроен весь процесс приемки и выбытия товара
— подготовка оборудования, ПО, сотрудников: пошаговая инструкция
— регистрация в системе «Честный знак» и получение кодов маркировки
— маркировка остатков: просто и эффективно
— ЭДО, GS1, GTIN, СУЗ. Что это и как с этим работать
— как получить все в «одном окне» и как это работает в реальности: практика и демонстрация
13:20 — 13:50 Перерыв
Презентация решений по работе с маркировкой в зоне выставки
13:50 — 14:20 Предприниматель и его цифровая подпись. «Подводные камни» и частые ошибки в работе с маркировкой
— какая электронная подпись подойдет для работы в системе «Честный ЗНАК»
— как подписывать УПД, накладные в рамках приемки и выбытия товаров
— частые ошибки и «подводные камни» в рамках работы с маркировкой
— особенности работы с удостоверяющим центром
14:20 — 14:50 «Цифра» и «железо». Касса, 2D-сканеры, принтеры этикеток: нюансы
— периферийные устройства для работы с маркировкой
— особенности работы с маркированными товарами на складе и в магазине
— как грамотно организовать рабочее место, как выбирать оборудование
— нюансы в использовании сканеров, касс, профильного ПО, принтеров этикеток и т.д.
14:50 — 15:30 Сессия ответов на вопросы
На вопросы отвечают эксперты ЦРПТ, ОФД, УЦ, поставщики ПО и онлайн-касс
15:30 — 16:30 Презентация решений по работе с маркировкой в зоне выставки
ЛЕКТОРИЙ 1
15:30 — 16:30 Сессия для специалистов по работе с ПО, кассами, ОФД, учетными системами
— разбор актуальных технических вопросов в процессах работы онлайн-касс, профильного ПО, регистрации в системе Честный ЗНАК, заказа, получения, печати кодов и их нанесения на обувь
— как выбирать поставщиков профильных решений
Дата проведения: 18 февраля 2020 года
Время проведения: 11.00 −17.30 (регистрация с 10.00)
Место проведения: Цифровое деловое пространство (ЦДП)
Адрес проведения: Москва, ул. Покровка д. 47 Цифровое деловое пространство (Ст.м. «Красные Ворота», «Курская»)
Участие бесплатное. Регистрация обязательна.
ПАРКОВКА
В радиусе 300 метров от Центра услуг для бизнеса есть платные городские парковки на улицах Покровке и Машкова, а также в Фурманном переулке