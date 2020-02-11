Маркировка: отсрочка для обувников и комплексное решение для магазинов

Главные новости дня по маркировке Честный ЗНАК
Будет ли отсрочка по маркировке для обувной отрасли?
Минпромторг предлагает отсрочку по маркировке для обувной отрасли: разрешить до 1 июня текущего года ввод в оборот обуви без передачи в информационную систему мониторинга сведений о ее маркировке, правда продажа обувной продукции на кассе без маркировки (вывод из оборота) - по-прежнему, разрешена лишь до 1 марта. Это следует из проекта постановления правительства, размещенного на портале проектов нормативных правовых актов.
«Установить, что на территории Российской Федерации ввод в оборот обувных товаров и их оборот без передачи в информационную систему мониторинга сведений о маркировке обувных товаров средствами идентификации допускается до 1 июня 2020 г., а вывод из оборота обувных товаров, не маркированных средствами идентификации, – до 1 марта 2020 г.», – говорится в документе.
Для магазинов обуви открыли комплексное решение по маркировке
Тем временем, сервис «Учёт марок», разработанный IT-компаний «Платформа ОФД», стал полноценным решением для магазинов по работе с системой Честный ЗНАК и маркированными товарами.
Услуга позволяет заказывать, получать, распечатывать цифровые коды маркировки, обеспечивать ввод и вывод товаров из оборота - в режиме «одного окна», непосредственно в личном кабинете клиента «Платформа ОФД».
Сервис интегрирован со всеми необходимыми системами: ЭДО, ОФД, СУЗ, личный кабинет Честный ЗНАК. Пользуясь комплексным решением, предприниматель сможет получать на свои товары уникальный международный идентификатор GTIN, необходимый для дальнейшего заказа марок. Коды маркировки доступны для повторной печати и выгрузки в различных, удобных для клиента, форматах.
Для предпринимателя настроены удобный поиск чеков с маркировкой, мониторинг их корректности и отправки, аналитика продаж маркированных товаров.
Услуга открыта в личном кабинете клиента «Платформа ОФД», в основном меню. Подключается на пользователя, вне зависимости от числа касс в личном кабинете.
Клиенту «Платформа ОФД» доступен и электронный документооборот (ЭДО) через решение «Платформа ЭДО»: предприниматель или компания смогут принять и подписать электронные УПД с маркировкой, а данные будут переданы в систему Честный ЗНАК.
«Учёт марок» можно приобрести в партнерской сети «Платформа ОФД», в сервисных центрах и компаниях технического обслуживания кассовой техники, во всех регионах России.
Дмитрий Афанасьев, руководитель направления «Маркировка», директор по работе с партнерами IT-компании «Платформа ОФД»:
- Решение поможет упростить процессы и облегчить технологическую нагрузку на бизнес, прежде всего, малых и средних предприятий торговли. В частности, сферы торговли обувью. Это особенно актуально в преддверии запрета на продажу немаркированной обувной продукции с 1 марта 2020 года.
«Учёт марок» отличается интуитивно понятным интерфейсом, чтобы можно было без дополнительного обучения пользоваться сервисом и в считанные минуты заказывать коды маркировки в системе Честный ЗНАК.
Мы развиваем наши сервисы таким образом, чтобы предприниматели могли сосредоточиться на развитии своего бизнеса, а технические и юридические нюансы доверили профессионалам. Наш продукт полностью готов и соответствует законодательству о маркировке. В нем учтены необходимые технические требования, актуальность сервиса будет поддерживаться на регулярной основе.