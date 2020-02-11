Маркировка: отсрочка для обувников и комплексное решение для магазинов

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Будет ли отсрочка по маркировке для обувной отрасли?

Минпромторг предлагает отсрочку по маркировке для обувной отрасли: разрешить до 1 июня текущего года ввод в оборот обуви без передачи в информационную систему мониторинга сведений о ее маркировке, правда продажа обувной продукции на кассе без маркировки (вывод из оборота) - по-прежнему, разрешена лишь до 1 марта. Это следует из проекта постановления правительства, размещенного на портале проектов нормативных правовых актов.

«Установить, что на территории Российской Федерации ввод в оборот обувных товаров и их оборот без передачи в информационную систему мониторинга сведений о маркировке обувных товаров средствами идентификации допускается до 1 июня 2020 г., а вывод из оборота обувных товаров, не маркированных средствами идентификации, – до 1 марта 2020 г.», – говорится в документе.

Для магазинов обуви открыли комплексное решение по маркировке

Тем временем, сервис «Учёт марок», разработанный IT-компаний «Платформа ОФД», стал полноценным решением для магазинов по работе с системой Честный ЗНАК и маркированными товарами.

Услуга позволяет заказывать, получать, распечатывать цифровые коды маркировки, обеспечивать ввод и вывод товаров из оборота - в режиме «одного окна», непосредственно в личном кабинете клиента «Платформа ОФД».

Сервис интегрирован со всеми необходимыми системами: ЭДО, ОФД, СУЗ, личный кабинет Честный ЗНАК. Пользуясь комплексным решением, предприниматель сможет получать на свои товары уникальный международный идентификатор GTIN, необходимый для дальнейшего заказа марок. Коды маркировки доступны для повторной печати и выгрузки в различных, удобных для клиента, форматах.

Для предпринимателя настроены удобный поиск чеков с маркировкой, мониторинг их корректности и отправки, аналитика продаж маркированных товаров.

Услуга открыта в личном кабинете клиента «Платформа ОФД», в основном меню. Подключается на пользователя, вне зависимости от числа касс в личном кабинете.

Клиенту «Платформа ОФД» доступен и электронный документооборот (ЭДО) через решение «Платформа ЭДО»: предприниматель или компания смогут принять и подписать электронные УПД с маркировкой, а данные будут переданы в систему Честный ЗНАК.

«Учёт марок» можно приобрести в партнерской сети «Платформа ОФД», в сервисных центрах и компаниях технического обслуживания кассовой техники, во всех регионах России.