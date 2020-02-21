Маркировка 2020. ТОП-5 заблуждений

Отвечаем на вопросы

Процесс маркировки товаров в России продолжается уже второй год. За это время у предпринимателей накопилось много вопросов, как правильно торговать по новым правилам. Пока домыслы не превратились в проблемы в виде штрафов и конфискаций, эксперты lT-компании «Платформа ОФД» отвечают на актуальные вопросы предпринимателей о переходе на торговлю маркированными товарами.

Маркировка - это не про мой товар

Такое заявление часто можно услышать от предпринимателей, товары которых еще не включили в списки обязательной маркировки. Для них торговля продолжается по старым правилам. Однако нужно следить за новыми постановлениями правительства, разъяснениями Минпромторга и оператора системы маркировки ЦРПТ. Планируется, что к 2024 году будет маркироваться бОльшая часть товаров, доступных в розничной продаже.

На сегодняшний день уже маркируются меховые изделия, табак (кроме сигарилл, сигар и курительных смесей), обувь, лекарства из перечня высокозатратных нозологий, а также ряд других товаровпроходят или прошли стадию эксперимента по маркировке. В частности, фотоаппараты и фотовспышки, духи и туалетная вода, шины и покрышки, одежда и товары легкой промышленности. Если эти товары имеются на полке, пришло время задуматься о том, как далее выстраивать бизнес-процессы.

Я обхожусь без ЭДО

Электронный документооборот в России сегодня больше востребован крупными и средними компаниями. Им нужно обмениваться большими объемами документов, скорость их передачи зачастую влияет на принятие решений. Уровень проникновения ЭДО в малый бизнес остается достаточно низким. Но с внедрением маркировки ситуация сильно изменится.

Особенность торговли маркированными товарами заключается в обмене универсальными передаточными документами (УПД) по цепочке движения товара «Производитель-дистрибутор-потребитель». УПД передается в электронном виде. Также без ЭДО невозможно будет сообщить в систему Честный ЗНАК о передаче товара по цепочке, а ведь именно в этом и заключается смысл - обеспечение прослеживаемости легального товара и пресечение торговли контрафактом.

Вместе с маркировкой, ЭДО таким образом становится необходимым условием работы торговли и цифровой трансформации экономики.

Зачем дополнительное ПО, когда есть касса

Касса может пробить товар, только для работы с маркированной продукцией этого не достаточно. Помимо того, что к кассой должен быть 2D-сканер для считывания кодов идентификации, необходимо еще и обновить соответствующее ПО на кассе. С 1 марта 2020 года вступает в силу приказ ФНС, который при пробитии маркированного товара обязует печатать в чеке реквизит «код товара», а в электронном - префикс и код идентификации товара. Обновить ПО кассы удобнее всего, обратившись в центры обслуживания касс и сервисные центры в вашем регионе.

На складе есть немаркированные остатки, я продам их «по старинке»

Остатки товаров необходимо реализовать до специально установленных сроков. Для каждой товарнй группы эти даты разные. К примеру, для табака и лекарств установлен срок дораспродажи немаркированных остатков в период до 1 июля 2020 года (далее продажа таких немаркированных товаров запрещается).

Для обуви – сейчас обсуждается срок обязательной маркировки до июля 2020 года. До лета необходимо заказать, получить, распечатать и наклеить цифровые коды на товар.

При заказе каждого кода указываются 4 атрибута:

- ИНН заказчика;

- Тип обуви (детская, женская, мужская);

- Способ ввода в оборот (импорт или отечественный производитель);

- Первые два знака кода ТН ВЭД.

Для уточнения, какой группе товаров необходима маркировка остатков, следите за новостями на сайте оператора системы маркировки Честный ЗНАК, или в материалах спецпроекта «Маркировка.ЭДО.ОФД»

Работать с маркировкой неудобно

Поскольку практически вся розница перешла на онлайн-кассы и ОФД, основные ресурсы и расходы на подготовку к маркировке связаны с настройкой бизнес-процессов и покупкой соответствующей периферийной техники (2D-сканеры, принтеры этикетов и др., часть из которых уже имеется в наличии у работающих с системой ЕГАИС).

Для тех, кому маркировка кажется сложной или кто не готов тратить время на погружение в технические вопросы, есть решение для работы с маркировкой «под ключ». Сервис «Учет марок», разработанный IT-компанией «Платформа ОФД», автоматизировал операции розничного магазина при взаимодействии с системой Честный ЗНАК и продаже маркированных товаров. Можно непосредственно в личном кабинете «Платформа ОФД» получать и распечатывать цифровые коды для маркировки товаров, обеспечивать ввод и вывод товаров. Там же владелец или менеджер магазина может следить за корректностью чеков и их отправкой в систему Честный ЗНАК, анализировать продажи маркированных товаров.