В России запустили сервис аналитики продаж для малого бизнеса

Теперь можно сравнивать свои продажи и ситуацию на рынке в онлайн-режиме

Сейчас предпринимателям открыт бесплатный период пользования сервисом

Сервис позволяет компаниям сравнивать собственные продажи с конкурентами и корректировать свое поведение на рынке.

Ранее этот инструмент был доступен только крупным игрокам.

IT-компания «Платформа ОФД» разработала сервис анализа продаж в торговле и индустрии питания «Сравни себя с рынком». Решение предназначено для кафе, кофеен, продуктовых магазинов, автосервисов, салонов красоты, а также других организаций сектора несетевой розницы и сферы услуг.

О новом сервисе в ролике

Подробное описание на сайте

О чем сервис

Предприниматель получает в одном окне, в режиме реального времени и в удобном графическом виде - аналитику по таким основным показателям своего бизнеса, как выручка, средний чек, число покупок (чеков), объем товарных позиций в чеке, ассортимент. Одновременно, отражаются аналогичные среднерыночные показатели в выбранной торговой категории (продукты питания, автозапчасти, услуги парикмахерских, цветы и др.).

Пользователь сам выбирает, по какому географическому признаку сравнивать собственные продажи с рыночными. Территория охвата может быть от определенного района торговли, до уровня города или региона. Клиенту обеспечивается автоматический подбор территории продаж по выбранному адресу.

Сравнение показателей производится за недели и месяцы (по умолчанию, сервис показывает развитие продаж за последние 12 месяцев). Можно отслеживать ситуацию, анализируя предыдущие периоды.

Сервис продемонстрирует объем продаж в денежном выражении по типам операций (приход, расход, возврат прихода и расхода) и типам расчета (наличные и безналичные покупки).

Пользуясь информацией решения «Сравни себя с рынком», предприниматель получает оперативный мониторинг ситуации на рынке и в своей торговой точке, чтобы управлять продажами и покупательской активностью, вовремя корректировать цены и ассортимент, планировать активности в целях роста продаж.

Решение полностью соответствует требованиям действующего законодательства. Аналитика базируется на агрегированных обезличенных данных ОФД. Качественный уровень работы сервиса обеспечивается высокой долей присутствия компании «Платформа ОФД» на российском рынке операторов фискальных данных.

Для подключения сервиса – необходимо активировать соответствующую подписку «Сравни себя с рынком» в личном кабинете клиента lk.platformaofd.ru