Инструменты анализа торговли для малого бизнеса от ОФД стали бесплатными

Предприниматели смогут сами оценивать и прогнозировать развитие ситуации на рынке

«Платформа ОФД» присоединяется к поддержке российского малого и среднего бизнеса, оказавшегося в непростой экономической ситуации.

Компания решила сделать сервис анализа продаж «Сравни себя с рынком»бесплатным, пока сложный период для сектора МСП, связанный с пандемией коронавируса COVID-19, не будет пройден.

Инициатива направлена на развитие доступности инструментов оценки и прогнозирования текущей обстановки для малой торговли, индустрии питания, сферы услуг.

Клиентам «Платформы ОФД» открыты также другие инструменты аналитики в разделе «Бизнес» личного кабинета lk.platformaofd.ru. Они позволяют следить за самыми популярными товарами, состоянием касс, магазинов и другими показателями торговли в онлайн-режиме.

Подробнее о сервисе в ролике:

Напомним, решение для анализа продаж в торговле и индустрии питания «Сравни себя с рынком» предназначено для кафе, кофеен, продуктовых магазинов, автосервисов, салонов красоты, а также других организаций сектора несетевой розницы.

Предприниматель получает в одном окне, в режиме реального времени и в удобном графическом виде - аналитику по таким основным метрикам бизнеса, как выручка, средний чек, число покупок (чеков), объем товарных позиций в чеке, ассортимент. Одновременно, отражаются аналогичные среднерыночные показатели в выбранной торговой категории (продукты питания, автозапчасти, услуги парикмахерских, цветы и др.).

Пользователь сам выбирает, по какому географическому признаку сравнивать собственные продажи с рыночными. Территория охвата может быть от определенного района торговли, до уровня города или региона. Клиенту обеспечивается автоматический подбор территории продаж по выбранному адресу.

Пользуясь информацией решения «Сравни себя с рынком», предприниматель может вести оперативный мониторинг ситуации на рынке и в своей торговой точке, чтобы управлять продажами и покупательской активностью, вовремя корректировать цены и ассортимент.

Для подключения сервиса нужно активировать подписку «Сравни себя с рынком» (раздел «Сервис и услуги») в личном кабинете «Платформы ОФД» lk.platformaofd.ru