Платформа ЭДО: настраиваем обмен документами в 1C, не выходя из дома

#Сидимдома

В пик пандемии коронавирусной инфекции в России большинство бухгалтеров уже «самоизолировались». Работать из дома помогает электронный документооборот. Но можно ли сделать работу бухгалтера на «удаленке» еще удобнее? Рассказывают эксперты IT-компании «Платформа ОФД».

Достаточно одной программы

Сервис «Платформа ЭДО» интегрировался в популярные бухгалтерские продукты 1C:Бухгалтерия предприятия 3.0, 1C:ERP Управление предприятием 2.2 и 2.4. Разработчики создали Обработку к программам 1С, которая позволяет отправлять УПД своим контрагентам из программы напрямую. Возможность использования привычного интерфейса 1С для отправки документов превратит программу в более универсальный инструмент для бухгалтера, который работает с информацией ОФД.

Автоматическое создание .xml УПД

Кто работает с решениями 1C, знает, что в типовых версиях программ нет возможности сохранения УПД в формате .xml, который требуется для отправки документа контрагенту. ЭДО изначально предполагает заполнение необходимой документации в 1С. С новой обработкой от «Платформы ЭДО» бухгалтер может автоматически генерировать такой документ прямо из программы 1C и из нее же отправлять УПД контрагенту. Раньше .xml документ нужно было создавать вручную, выгружать его из 1C и отправлять через программу ЭДО. Теперь этот процесс автоматизирован, достаточно установить внешнюю обработку 1С. Помимо отправки документа из 1C, ее возможности позволяют загружать в программу присланные от контрагентов документы.

Как начать пользоваться

Чтобы воспользоваться возможностью автоматически создавать УПД и отправлять его непосредственно из программы 1С, необходимо:

Установить на компьютер программу КРИПТО-ПРО;

Установить файл Обработки 1С, скачав ее по этой ссылке

Получить или использовать уже имеющуюся КЭП;

Получить API ID (токен) для авторизации в обработке.

Чтобы получить токен, необходимо перейти в ЛК «Платформы ЭДО» из Личного кабинета клиента (или ЛК Партнера) «Платформы ОФД» и ввести в адресную строку браузера https://edo.platformaofd.ru/token.

Полученное значение необходимо скопировать в обработку 1C. После этого можно начать пользоваться дополнением.

Настройка взаимодействие необходимой конфигурации 1С и обработки единоразовая и повторно ее производить не требуется.

Чтобы приобрести обработку для своей конфигурации 1С, необходимо обратиться к партнерам «Платформы ОФД» - сервисным центрам и центрам технического обслуживания онлайн-касс в своем регионе.

Не выходи из дома, не выходи из 1С

Пандемия подстегивает граждан и бизнес все чаще прибегать к технологиям электронного документооборота в целях поддержки стабильной работы предприятий и организаций. Новая разработка от «Платформы ЭДО» позволит сэкономить время на создании готового УПД, упростить отправку и всегда быть в курсе его движения благодаря возможности отслеживания статусов подписания документов. Теперь все эти действия можно делать в привычной программе 1С, без посещения офиса.

Пока бухгалтеры из других компаний вынуждены рисковать здоровьем, посещая офис и разгребая кипу бумаг, с помощью ЭДО и 1С можно заметно упростить свои рабочие процессы и успешно работать на «удаленке».