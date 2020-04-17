Против коронавируса: сервисы для поддержки бизнеса от ОФД

Пандемия COVID-19 стала серьезным испытанием для малого и среднего бизнеса. Небольшие предприятия пытаются выжить на фоне падения спроса и ограничительных мер - бизнес ищет поддержки. Какие инструменты ОФД особенно актуальны в период «коронакризиса», рассказали эксперты IT-компаниии «Платформа ОФД».

Бесплатная аналитика продаж торговой точки

В чем суть? Сервис анализа продаж «Сравни себя с рынком» является инструментом оценки и прогнозирования работы собственного бизнеса и рыночного окружения. Сейчас он предоставляется бесплатно - на период, пока сектор малого бизнеса не пройдет проблемный период.

Для чего нужен сервис? Он отражает основные показатели и положение дел на определенной территории (район, город, регион), с учетом текущей обстановки и непростой экономической ситуации. С его помощью можно корректировать стратегию по ценообразованию и ассортименту, принимать меры по увеличению выручки и потока клиентов. Воспользоваться сервисом может каждый предприниматель сектора малого и среднего бизнеса, который использует подключенную к «Платформе ОФД» онлайн-кассу.

Возможности сервиса:

Сравнение собственных показателей с рыночными;

Картина продаж в определенной категории товаров и услуг;

Детализация бизнес-показателей: количество чеков, выручка, тип расчета, ассортимент, количество позиций в чеке, средний чек

Автоматическое определение рынка продаж на конкретной территории;

Сервис «Сравни себя с рынком» полностью соответствует закону о работе с данными, поскольку аналитика строится на агрегированных обезличенных данных ОФД. Сервис показывает объективные агрегированные результаты, поскольку «Платформа ОФД» является лидером по количеству подключенных онлайн-касс среди всех операторов фискальных данных в России и обладает достаточной долей для валидности аналитики.

Бизнес «на удаленке» с ЭДО

Сервис «Платформа ЭДО» дает возможность предпринимателям и бухгалтерам обмениваться документами в условиях введенных ограничений на передвижение и предписаний властей по режиму самоизоляции. По такому же принципу работает сервис «Платформа Госотчет». Сервис позволяет избежать посещения контролирующих органов и личного контакта с чиновниками при подаче отчетности.

Для чего нужен сервис? ЭДО экономит время на отправке электронного документа, на расходных материалах по сравнению с бумажными аналогами, обеспечивает безопасность и сохранность документов, а также исключает их потерю.

Возможности сервиса:

Моментальная передача документа адресату;

Отслеживание отправки документа, актуальный статус;

Прямая отправка документов контрагенту из программы 1С;

Использование в электронных документах КЭП позволяет полностью соответствовать бумажным документам и дает юридическую гарантию совершенных сделок с бизнес-партнерами.

Поддержка продавцов маркированных товаров

Услуга «Учет марок» берет под контроль все торговые процессы магазина, связанные с оборотом маркированных товаров. Это позволит магазинам, работающи в период пандемии COVID-19, полностью автоматизировать работу с маркированным товаром и доверить сервису контроль за каждой единицей такой продукции, от отгрузки в магазин до выбытия из оборота.

Для чего нужен сервис? Решение сводит все действия предпринимателя по обороту маркированной продукции в один логический процесс, который можно контролировать в «едином окне».

Возможности сервиса:

Контроль корректности чеков и мониторинг выбытия товаров из оборота;

Проверка корректности каждого кода Data Matrix в чеке;

Отслеживание статуса передачи кодов маркировки в систему мониторинга;

Доступ к выписке с чеками, имеющие коды маркировки;

Аналитика по продажам маркированных товаров;

Осуществление процесса самостоятельной маркировки товаров (от получения GTIN до заказа и получения готовых кодов);

Первичная и повторная печать кодов с последующим вводом товаров в оборот.

Сервис полностью соответствует законодательству о маркировке, работает с любой ККТ и интегрирован со всеми необходимыми системами: ЭДО, ОФД, СУЗ, ЕЛК, Честный ЗНАК.

Специально для тех, кто хочет пользоваться услугой лишь для закрытия потребности по учету продажи маркированных товаров – есть тариф «Учет марок. Выбытие товаров», со сниженной ценой.