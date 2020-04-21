Розничным магазинам дали сниженный тариф по работе с маркировкой «Учёт марок. Выбытие товаров»

Услуга позволит предпринимателям передавать данные (тег 1162) в систему Честный ЗНАК с отслеживанием корректности кодов маркировки и статуса их отправки

Сроки обязательной маркировки товаров разных категорий все ближе. Уже к июлю работа в национальной системе Честный ЗНАК и передача в нее кассовых чеков, станет необходимым условием для продажи табачных изделий, лекарств и обуви. До конца года это затронет также одежду, парфюмерию и ряд других индустрий.

Для обеспечения доступности решений по работе с маркировкой, IT-компания «Платформа ОФД» выпустила новый выгодный тариф для розничной торговли «Учёт марок. Выбытие товаров».

Услуга включает:

Передачу данных в систему Честный ЗНАК (тег 1162)

Мониторинг выбытия маркированных товаров

Проверку корректности каждого кода маркировки в чеках, полученных от ККТ пользователя

Отображение статуса передачи данных в адрес ЦРПТ, единого оператора системы маркировки товаров

Получение выписки с чеками, содержащими коды маркировки

Инструмент для проверки кода товара (тег 1162)

Аналитику в разделе «Бизнес»

«Кроме обязательной передачи данных, Клиент сможет отслеживать корректность передаваемых данных и статус их отправки, а значит - вовремя подать сведения о корректировке в случае ошибок. Это обеспечит полное соответствие требованиям законодательства», - комментирует директор по работе с партерами, руководитель направления маркировки IT-компании «Платформа ОФД» Дмитрий Афанасьев

* Тариф подключается на пользователя, вне зависимости от числа касс в личном кабинете.