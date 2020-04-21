Розничным магазинам дали сниженный тариф по работе с маркировкой «Учёт марок. Выбытие товаров»

Услуга позволит предпринимателям передавать данные (тег 1162) в систему Честный ЗНАК с отслеживанием корректности кодов маркировки и статуса их отправки
Сроки обязательной маркировки товаров разных категорий все ближе. Уже к июлю работа в национальной системе Честный ЗНАК и передача в нее кассовых чеков, станет необходимым условием для продажи табачных изделий, лекарств и обуви. До конца года это затронет также одежду, парфюмерию и ряд других индустрий.
Для обеспечения доступности решений по работе с маркировкой, IT-компания «Платформа ОФД» выпустила новый выгодный тариф для розничной торговли «Учёт марок. Выбытие товаров».
Услуга включает:
- Передачу данных в систему Честный ЗНАК (тег 1162)
- Мониторинг выбытия маркированных товаров
- Проверку корректности каждого кода маркировки в чеках, полученных от ККТ пользователя
- Отображение статуса передачи данных в адрес ЦРПТ, единого оператора системы маркировки товаров
- Получение выписки с чеками, содержащими коды маркировки
- Инструмент для проверки кода товара (тег 1162)
- Аналитику в разделе «Бизнес»
«Кроме обязательной передачи данных, Клиент сможет отслеживать корректность передаваемых данных и статус их отправки, а значит - вовремя подать сведения о корректировке в случае ошибок. Это обеспечит полное соответствие требованиям законодательства», - комментирует директор по работе с партерами, руководитель направления маркировки IT-компании «Платформа ОФД» Дмитрий Афанасьев
* Тариф подключается на пользователя, вне зависимости от числа касс в личном кабинете.
Услуга доступна для покупки клиентам, которые еще не используют тариф «Учёт марок». Клиенты с действующим тарифом «Учёт марок» получают доступ к функционалу «Учёт марок. Выбытие товаров» по умолчанию.