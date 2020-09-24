Аналитика в помощь. Как это работает

Малому бизнесу продлили срок бесплатного пользования анализом торговли от ОФД.

События 2020 года стали настоящим испытанием для среднего и малого бизнеса — не будет большим преувеличением сказать, что потрепало практически каждого. В период пандемии коронавируса cервис анализа продаж в торговле и индустрии питания «Сравнение с рынком» от ИТ-компании «Платформа ОФД» был объявлен бесплатным для пользователей МСП вплоть до окончания периода жестких карантинных ограничений.

В течение ушедшего лета большинство ограничений были сняты, однако представители бизнеса констатируют, что ситуация по-прежнему остается довольно напряженной.

В этой связи «Платформа ОФД» приняла решила сделать сервис «Сравнение с рынком» бесплатным — до конца 2020 года.

Решение, в первую очередь, предназначено для продуктовых магазинов, заведений общепита, салонов красоты, автосерсвисов, а также других организаций розничной торговли и сферы услуг.

Онлайн — анализ

Сервис «Сравнение с рынком» работает в онлайн-режиме: предприниматель получает всю аналитику в графическом виде в реальном времени. В частности, это выручка, количество чеков, средний размер одной покупки, число товарных позиций в чеке, ассортимент продукции. Но главное и самое интересное в том, что клиенты могут сравнить свои показатели со среднерыночными в определенной местности, в нужной торговой категории: продукты питания, салоны красоты, автосервисы, продажа цветов.

Географический охват анализа средних метрик той или иной сферы можно настроить: от определенного района до масштабов целого города или даже региона. По умолчанию, клиенту автоматически подбирается территория по выбранному им адресу.

Пользователи сервиса получают информацию об объемах продаж в денежном выражении по типам операций (приход, расход, возврат прихода и расхода) и типам расчета (наличные и безналичные покупки).

Данные поступают клиенту в виде агрегированных обезличенных данных ОФД. Сервис доступен в личном кабинете клиента «Платформы ОФД» lk.platformaofd.ru, в том числе корпоративным клиентам Сбербанка, подключенным к системе ОФД. Это дает возможность предпринимателям оперативно мониторить ситуацию в заданном районе, менять ценовую политику и ассортимент продукции, ставить задачи на перспективу.

Отзывы пользователей

Ирина Маслова, владелец продуктового магазина (Москва):

— У нас небольшой магазин в спальном районе, большая часть покупателей — жители близлежащих домов. К сервису «Сравнение с рынком» подключились в марте этого года — за две недели до того, как президент России Владимир Путин объявил о введении в стране «выходного» режима. Не будем кривить душой, в период самых жестких ограничительных мер мы заметно подросли — сказывалось то, что люди, сидя дома, начали чаще готовить. Также москвичи вняли требованиям властей города и ходили в ближайшие от их домов магазины. Заметно вырос объем средней покупки. Но мы уже тогда понимали, что это временный успех, который необходимо закрепить. Благодаря сервису «Сравнение с рынком», получали и продолжаем получать оперативную картину о покупательском поведении в нашем районе. Также мы незначительно снизили цены на некоторые популярные категории товаров, несколько изменили ассортимент. Если сравнивать август 2019 и август 2020 годов — выручка увеличилась на 15-16 процентов.

Михаил Борисов, владелец пиццерии (Московская область):

— Весна нынешнего года стала для меня по-настоящему черной. Количество покупателей падало на 85 процентов. Несмотря на то, что люди в карантин сидели по домам — заметно просела и доставка, так как пиццу часто заказывают в офисы. Пришлось принимать непопулярные меры, расстаться с частью персонала, некоторых сотрудников — переводить на доставку. Существенным подспорьем стало временное снижение арендной платы — владелец помещения пошел на встречу. Благодаря сервису «Сравнение с рынком» стало очевидно, что люди начали экономить на «быстрой» еде. Поэтому мы решили немного «урезать» порции и снизить цены. Кроме того, мы уменьшили минимальную стоимость бесплатной доставки — 380 рублей, что на грани рентабельности. Тем не менее, анализ продаж показывает, что мы довольно неплохо себя чувствуем на фоне конкурентов в нашем районе. Открывая свое дело, я изучал работу других пиццерий. К примеру, приходил и покупал пиццу при открытии заведения и под конец ее работы — таким образом высчитывал примерное число чеков в других пиццериях. Сейчас в этом нет необходимости — «общая температура по палате» видна на экране компьютера. Технологии идут вперед, а от конкуренции выигрывает конечный потребитель. Это здорово, что появляются новые недорогие сервисы, доступные малому бизнесу.

Как работает сервис «Сравнение с рынком»