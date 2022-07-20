Отчетность в ФСС. Нововведения 2022 года

С ФСС взаимодействуют страхователи (организации и ИП), в которых трудоустроены сотрудники или работают подрядчики по договорам ГПХ (если условие о страховании включено в договор) — застрахованные лица. За этих лиц страхователи уплачивают взносы и сдают отчетность в ФСС.

Расчет по форме 4-ФСС

Этот отчет страхователи обязаны сдавать даже в том случае, если за время отчетного периода страховые взносы не уплачивались — тогда подается «нулевой» отчет.

Форма 4-ФСС содержит сведения о размере взносов по любой временной нетрудоспособности (материнство или травма).

Отчет можно сдать:

лично в отделение ФСС;

по почте;

в МФЦ ( многофункциональный центр );

многофункциональный центр в личном кабинете на сайте ФСС;

через программу электронной отчетности.

Способы подачи:

в бумажном виде ( для работодателей со штатом сотрудников до 10 человек );

для работодателей со штатом сотрудников до 10 человек в электронном виде ( для работодателей с численностью штата от 10 человек — обязательно, если штат меньше, то способ сдачи отчетности выбирается добровольно ).

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План сдачи отчетности по форме 4-ФСС:

Зарегистрироваться на сайте ФСС. Получить руководителю или ответственному лицу КЭП (квалифицированную электронную подпись). Установить на компьютер, с которого будет сдаваться отчетность, программу для криптографической защиты.

При электронном способе сдачи отчетности процесс делится на стадии:

Заключение договора с оператором ЭДО;

Получение КЭП;

Формирование отчета;

Форматно-логистический контроль;.

Передача документов по ЭДО.

Подтверждение отправки отчета от оператора документооборота.

Срок проверки отчета — до 48 часов. В полученной квитанции указывается дата подачи отчета.

Если обнаружена ошибка в формате отчетных документов — отчет считается не принятым, и его нужно сдать повторно. При логической ошибке — отчет принимается, но необходимо внести корректировки.

Сроки сдачи отчета 4-ФСС

Отчет сдается поквартально, т. е. в каждый последующий месяц, идущий за отчетным периодом:

I квартал — в апреле;

полугодие — в июле;

9 месяцев — в октябре;

годовой отчет — в январе.

Для способов сдачи отчетности (бумажный и электронный формат) сроки разные:

для отчета на бумаге — отчет необходимо сдать до 20 числа соответствующего месяца;

для электронного формата — до 25 числа.

Важно: с 2023 года ФСС объединят с ПФР. Многие отчетные формы будут отменены, включая 4-ФСС. Будет новая единая отчетность.

Подтверждение основного вида экономической деятельности

Эту отчетность сдавали только юридические лица один раз в году. Отчет состоит из двух страниц: заявление и справка-подтверждение основного вида деятельности. Крупные компании также прикладывали к отчету пояснительную записку к балансу.

Отчет помогает специалистам ФСС определить тариф для расчета страховых взносов. Срок сдачи: до 15 апреля года, следующего за отчетным.

Сдавать отчет можно было как на бумаге, так и электронным способом.

Потребуется ли страхователям сдать справку-подтверждение вида деятельности за 2022 год после объединения фондов — пока неизвестно.

Новые сведения в ФСС в 2022 году

Главное нововведение 2022 года — это обязанность работодателей передавать сведения о застрахованных лицах в двух случаях:

при приеме сотрудника на работу;

при изменении ранее предоставленных сведений сотрудника.

Сотрудникам также необходимо помнить: изменились указанные сведения — нужно сообщить работодателю.

Срок подачи сведений о сотрудниках — в течение трех дней после приема или увольнения работника. Для сотрудников, состоящих в штате работодателя на момент 01.01.2022, срок подачи сведений пока не утвержден.

Данный отчет можно подавать как в электронном, так и в бумажном виде любому работодателю — ограничений по численности сотрудников, как при отчете по форме 4-ФСС, нет.

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Какие сведения о работнике работодатель должен сообщить ФСС?

Это сведения, которые указываются в больничном листе, и личные данные сотрудника.

Сейчас выплаты пособий по временной нетрудоспособности начисляются только на основании электронных листков нетрудоспособности (ЭЛН). В данном документе есть графы, которые заполняются в медучреждении, и графы, которые заполняет работодатель — после полного оформления документа рассчитываются выплаты работнику.

Поэтому каждому работодателю (ИП или юридическому лицу), имеющему хотя бы одного сотрудника, важно подавать своевременно сведения в ФСС. Для этого нужно иметь доступ к электронному листу нетрудоспособности.

Сведения для оформления выплат по больничному листу подаются после закрытия сотрудником больничного листа.

После того, как по электронному листу нетрудоспособности получен статус «Закрыт», сотрудник передает номер данного документа работодателю. Работодатель, в свою очередь, должен заполнить графы о сотруднике — для этого нужно запросить данные листа нетрудоспособности в информационной системе Фонда социального страхования РФ (ЕИИС «Соцстрах»).

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Правила подачи сведений для оформления больничного указаны в постановлении Правительства № 2010 от 23.11.2021. Необходимые данные для передачи:

страховой стаж;

сумма выплат за 2 предыдущих года;

средний заработок;

районный коэффициент ( если присутствует в регионе ), ставка и другое.

После заполнения сведения заверяются ЭЦП и отправляются в Единую информационную систему «Соцстрах».

Срок подачи сведений — в течение трех рабочих дней после закрытия больничного.

Оплата больничного по листку нетрудоспособности производится работнику из Фонда социального страхования (первые три дня оплачиваются работодателем, некоторые больничные листы оплачиваются Фондом в полном размере, например, при уходе за болеющим ребенком). Фонда сам посчитает размер пособия, НДФЛ и перечислит выплату сотруднику.

С 01.09.2022 предполагается, что большая часть (90%) различных пособий и льгот будет предоставляться в проактивном режиме — сотруднику не нужно будет подавать справки и заявления для их получения. Данные Фонд будет получать из других источников — ФНС, ЗАГС и других.

К личным данным сотрудника относятся ФИО, номер телефона, адрес регистрации, банковские реквизиты и другое.

Для передачи личных данных предусмотрена отдельная форма «Сведения о застрахованном лице». Данную форму нужно подавать только при приеме сотрудника и изменении данных — если данные остались прежние, то подавать отчет и обновлять их не нужно. «Нулевого» отчета нет.

Какие штрафы грозят работодателю за нарушение правил сдачи отчетности?

Форма 4-ФСС

При неверном выборе формата отчета: сдали на бумаге вместо электронного формата — штраф 200 рублей.

При несдаче отчетности — штраф 5% от суммы взносов, начисленных за последние три месяца отчетного периода. Однако, сумма не может быть меньше 1 000 рублей и больше 30% указанной суммы.

За нарушение сроков сдачи штраф аналогичен штрафу при несдаче отчетности. Но в этом случае существует отдельный штраф для руководителя — от 300 до 500 рублей.

Подача сведений о сотрудниках

При непредоставлении сведений, отказе от предоставления или нарушении сроков, предусмотренных законодательством, штраф — 200 рублей за каждый документ.

За предоставление ложных сведений, из-за которых сумма выплаченного пособия оказалась выше — штраф 20% от излишне уплаченной суммы пособия. Ограничения по сумме штрафа: не меньше 1 000 рублей, не больше 5 000 рублей.

Нарушение сроков подачи сведений для выплаты пособия — штраф 5 000 рублей.