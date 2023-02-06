Как получить электронную подпись через ОФД. Новый способ без посещения ФНС

31 марта 2023 года заканчивается срок действия большинства КЭП руководителей организаций и ИП, полученных в коммерческих УЦ.

Электронные подписи налогоплательщиков, полученные в аккредитованных коммерческих УЦ до 1 января 2022 года, в любом случае прекращают свое действие в марте 2023 года, так как они выдаются на 15 месяцев.

Так будет происходить даже несмотря на то, что в рамках закона от 19.12.2022 № 536-ФЗ предусматривается продление возможности использования КЭП коммерческих УЦ без применения машиночитаемой доверенности.

Кроме того, с 2022 года получить новую электронную подпись руководители организаций и ИП могут только в УЦ ФНС или у доверенных лиц УЦ ФНС. Исключение составляют только налогоплательщики, которые должны получить КЭП в УЦ Казначейства и в УЦ Банка России.

Но есть и более комфортный способ получения КЭП.

КЭП без посещения ФНС! Новый сервис от Платформа ОФД. Все подробности в нашем видео.

Заказать КЭП с рабочего места – это просто

Одно из главных преимуществ сервиса – удобство. В интуитивно понятном интерфейсе почти вся информация о предпринимателе или руководителе компании заполняется автоматически.

Важно! Перед тем, как подать заявление на выпуск КЭП, выберите USB-токен – это физический носитель для хранения ключевой информации. Нет токена? Тогда просто при оформлении КЭП добавьте его к заказу.

Как оформить заявку

Итак, оформление заявки на выпуск КЭП происходит в несколько основных этапов.

Этап 1. Отправка заявления на выпуск

1. Для начала авторизуйтесь в личном кабинете клиента оператора фискальных данных lk.platformaofd.ru с помощью логина и пароля (рис. 1).

Примечание: если у вас нет логина и пароля, зарегистрируйтесь в Личном кабинете ОФД, для этого нажмите ссылку «У меня нет аккаунта, хочу завести».

Рисунок 1

2. Перейдите на вкладку Сервис и услуги, далее на вкладку Выпуск КЭП (рис. 2).

Рисунок 2

3. На открывшейся странице:

заполните заявление на выпуск КЭП ;

ознакомьтесь с условиями обработки персональных данных и примите их;

нажмите кнопку Далее (рис. 3).

Рисунок 3

4. Загрузите скан паспорта в формате jpg, tiff, jpeg или pdf размером до 10 Мб и нажмите кнопку Далее (рис. 4).

Рисунок 4

5. Если у вас:

Нет токена – закажите его. КЭП можно выпустить только на сертифицированный носитель (рис. 5):

Рисунок 5

Есть токен – нажмите кнопку «Есть токен» (рис. 6):

Рисунок 6

6. В открывшемся окне введите код из СМС, который мы направили Вам на номер телефона, указанный в заявлении на выпуск КЭП (рис. 7):

Рисунок 7

7. После подтверждения номера телефона, скачайте и оплатите счет (рис. 8):

Рисунок 8

Информация об оплате

Существует три способа оплаты лицензии:

Оплата с расчетного счета организации (дополнительных данных не требуется). Оплата от лица третьей организации (требуется в назначение платежа указать номер заказа и ИНН организации, за которую производится оплата). Оплата физическим лицом (требуется в назначение платежа указать номер заказа и ИНН организации, за которую производится оплата).

Номер заказа указан в подразделе «Статус заказа» при формировании счета.

8. После оплаты, заявление будет отправлено на проверку в Удостоверяющий центр (рис. 9):

Рисунок 9

Этап 2. Мониторинг статуса заявления

Мониторинг статуса проверки за явления доступен в блоке Информация о заказе и статус заявления на выпуск КЭП.

Если:

– Заявление не прошло проверку:

Ознакомьтесь со списком ошибок.

Нажмите на кнопку Исправить ошибки.

Повторно заполните заявление и отправьте его на проверку (рис. 10):

Рисунок 10

– Заявление проверено успешно – нажмите на кнопку «Выпустить КЭП» для перехода в Личный кабинет Удостоверяющего центра (рис. 11):

Рисунок 11

Этап 3.Создание КЭП

Для создания КЭП:

1. Перейдите Личный кабинет УЦ нажав на кнопку «Выпустить КЭП» (рис. 12):

Рисунок 12

2. На открывшейся странице:

ознакомьтесь с требованиями системы,

установите отметку «Ознакомился» и нажмите кнопку Далее (рис. 13):

Рисунок 13

3. Введите номер телефона указанный в заявлении на выпуск КЭП и нажмите Далее (рис. 14):

Рисунок 14

4. Введите полученный код из смс-сообщения и нажмите на «→» (рис. 15)

Рисунок 15

5. После входа в Личный кабинет УЦ, система проверит наличие необходимого программного обеспечения (ПО), которое нужно для работы с КЭП.

Если ПО:

– Отсутствует – кнопка Далее будет недоступна. Необходимо:

Нажать кнопку Установить (рис. 16):

Рисунок 16

Установить необходимое программное обеспечение и нажать кнопку Закрыть (рис. 17):

Рисунок 17

– Установлено (кнопка Далее активна):

Подключите usb-токен (ключевой носитель), на который будет производиться выпуск ЭП от УЦ ФНС.

Нажмите кнопку «Далее» (рис. 18):

Рисунок 18

Подтвердите операцию с ключами и сертификатами, для этого нажмите Да (рис. 19):

Рисунок 19

Выберите название вашего USB-токена и нажмите «ОК» (рис. 20):

Рисунок 20

В новом окне введите пин-код, установленный на вашем токене.

Стандартные пин-коды:

Рутокен, ESMART – 12345678;

JaCarta – 1234567890.

Чтобы каждый раз не вводить пин-код можете проставить галку в поле «Сохранить пароль в системе».

Нажмите Ок (рис. 21):

Рисунок 21

6. ЭП от УЦ ФНС создана и записана на носитель.

Этап 4. Идентификация личности и активация КЭП

Поле создания и записи КЭП на носитель, вам необходимо пройти идентификацию личности и получить сертификат вашей ЭП от УЦ ФНС в любом удобном для вас отделении ПАО Сбербанк, для ее дальнейшей активации.

1. Для поиска подходящего отделения, обслуживающего руководителей ЮЛ/ИП, нажмите кнопку Найти ближайшее отделение,

2. Посетите удобное отделение банка и предъявите:

документ, удостоверяющий личность, данные которого были внесены в заявку;

а также номер вашей заявки (5 цифр). Номер заявки направляется в смс-сообщении на номер телефона, указанный при регистрации.

3. После посещения Сбербанка повторно авторизуйтесь в Личном кабинете Платформы ОФД

4. Перейдите на вкладку Сервис и услуги, далее на вкладку Выпуск КЭП (рис. 22).

Рисунок 22

5. На открывшейся странице, для перехода в Личный кабинет УЦ, в блоке Информация о заказе и статус заявления нажмите кнопку «Выпустить КЭП» (рис. 23):

Рисунок 23

6. При необходимости авторизуйтесь в Личном кабинете УЦ по номеру телефона, указанному в заявлении на выпуск КЭП,

7. Подключите USB -токен, который ранее использовался при создании КЭП.

8. Нажмите кнопку Установить сертификат электронной подписи (рис. 24):

Рисунок 24

9. Готово. КЭП выпущена и установлена на вашем рабочем месте.

Закажите электронную подпись для руководителя организации или ИП в Личном кабинете «Платформа ОФД». Это удобно, так как данные заполняются автоматически из Личного кабинета.

Это быстро, так как не придется посещать налоговую. Это выгодно: стоимость выпуска КЭП – 2000 руб., а токен доставляется бесплатно по всей России.

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