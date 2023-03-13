Квалифицированная цифровая подпись для ИП. Зачем нужна и как получить

2023 год богат на различные изменения в процессах для бизнеса, главным из которых стало введение единого налогового счета – ЕНС. Изменились сроки уплаты налогов и сдачи деклараций, добавились новые формы отчетности. Одна из них – заявление на зачет. Основное назначение этого документа – фиксирование даты уплаты страховых взносов в бюджет.

Составляется оно только в электронной форме и подписывается КЭП (квалифицированной электронной подписью).

И если на 2023 год без нее можно обойтись, уплачивая взносы по-старому (платежками на КБК взносов), то в 2024 году – сделать это уже не получится.

Резервирование страховых взносов необходимо для уменьшения УСН и патента на страховые взносы. Без фиксирования даты уплаты все взносы будут считаться уплаченными по умолчанию на дату их списания с ЕНС: 31 декабря и 1 июля.

Квалифицированная ЭП. Что это?

Квалифицированная подпись – это информация в электронной форме, подтверждающая достоверность и целостность подписываемого ею документа и авторство лица, составившего его.

Если по-простому: квалифицированная подпись – это собственноручная подпись, но в электронном формате. Документы, которые ею подписаны, так же, как и оригиналы, имеют юридическую силу.

Зачем нужна квалифицированная ЭП?

Про основное назначение (подписание заявления на зачет) сказано выше. Кроме этого, квалифицированная ЭП позволит предпринимателю:

Сдавать отчетность в ИФНС, Социальный фонд и другие госструктуры в электронной форме.

Взаимодействовать с электронными площадками и сервисами (Госуслуги, Росреестр, Честный ЗНАК и другими).

Работать с ЕГАИС.

Участвовать в торгах и госзакупках.

Вести ЭДО с контрагентами и сотрудниками.

Наличие ЭП. Право или обязанность ИП?

Прямой обязанности ИП иметь электронную подпись законодательство не устанавливает. Работать он может и без нее: сдавать отчетность на бумаге, взаимодействовать с клиентами и госструктурами лично. Но некоторые задачи невозможно реализовать без ЭП. Например, торговать алкоголем, участвовать в торгах и госзакупках.

Пошаговая инструкция по получению квалифицированной подписи ИП в 2023 году

До 2022 года квалифицированная электронная подпись оформлялась в коммерческих удостоверяющих центрах. С 2022 года начался постепенный переход на получение подписей в ФНС. Уже полученные подписи продолжали свое действие, а вот новые необходимо было получать уже в удостоверяющем центре ФНС (УЦ ФНС).

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Изначально действие старых сертификатов ЭП предполагалось прекратить с начала нового 2023 года. Но законом № 536-ФЗ от 19.12.2022 были внесены изменения, согласно которым действие старых подписей, выданных коммерческими центрами, прекращается не с 1 января, а с 1 сентября 2023 года.

Таким образом, пользоваться старой подписью можно еще полгода.

Новую квалифицированную подпись ИП в 2023 году может оформить только в удостоверяющем центре ФНС (УЦ ФНС).

Для получения квалифицированной ЭП предприниматель должен:

Выбрать место получения подписи.

Приобрести токен (носитель ключа ЭП).

Собрать пакет необходимых документов.

Получить подпись в удостоверяющем центре.

Установить и настроить программное обеспечение для ЭП.

Рассмотрим подробнее каждый из указанных выше этапов.

Шаг 1. Выбор места получения электронной подписи

Квалифицированную подпись можно получить только в пунктах выдачи удостоверяющего центра ФНС или у ее доверенных лиц.

Такими пунктами являются налоговые инспекции. Но занимаются этим не все, а лишь те, у кого есть соответствующие полномочия.

Полный перечень ИФНС, занимающихся выдачей электронных подписей для ИП, приведен на сайте налоговой службы. Перечень доверенных лиц также пока незначителен, но со временем он будет расширяться и получить подпись можно будет рядом с домом. На момент написания статьи в их число входит семь юридических лиц. С полным перечнем доверенных лиц УЦ ФНС можно ознакомиться на сайте ФНС.

Обратите внимание, что порядок получения подписи в удостоверяющем центре и у доверенных лиц может различаться. Различия могут быть даже между удостоверяющими центрами: как по перечню документов, так и по порядку получения. В связи с этим рекомендуем изучить условия выдачи ЭП у выбранного доверенного лица.

Шаг 2. Покупка токена (устройства для работы с ЭП)

Сама по себе электронная подпись является лишь информацией, которая записывается на физический носитель. Этот носитель вставляется в компьютер или ноутбук, и с помощью специального программного обеспечения производится подписание документа электронной подписью.

Без носителя квалифицированная подпись может существовать: ее можно записать, в принципе, на любой носитель или на сам компьютер. Но такая подпись не будет защищена должным образом, что может повлечь ее незаконное использование мошенниками.

Запись квалифицированной электронной подписи в ИФНС или у доверенных лиц производится только на защищенный носитель – токен.

Токен – ключевой носитель электронной подписи USB-типа, сертифицированный ФСТЭК или ФСБ. Он должен отвечать целому ряду требований. В противном случае, подпись на него записана не будет и ИП откажут в ее выдаче.

К требованиям, которым должен отвечать носитель подписи, относятся:

Наличие сертификации от ФСТЭК или ФСБ.

Обязательное требование. Вместе с токеном вам должны выдать документ, подтверждающий сертификацию токена. Его нужно будет приложить к общему пакету документов для получения подписи.

Формат устройства.

Токен должен иметь определенный формат – USB Type-А. Устройство другого формата для записи на него электронной подписи не подойдет.

Эти два условия обязательны, в остальном ИП может выбрать токен по своему усмотрению. Производитель может дополнить его расширенной памятью, дополнительными функциями или более защищенным корпусом. Все это скажется на цене.

Дороже выйдут и устройства известных производителей, такие как Рутокен и JaCarta.

Выбирайте токен по своим предпочтениям, не забывая проверить, отвечают ли они двум указанным выше обязательным требованиям.

Данным условиям отвечают следующие виды токенов: Рутокен ЭЦП 2.0, Рутокен S, Рутокен Lite, JaCarta ГОСТ, JaCarta-2 ГОСТ, JaCarta LT, ESMART Token, ESMART Token ГОСТ.

Приобретать новый токен не обязательно, если он у вас уже есть и отвечает всем необходимым условиям.

Шаг 3. Сбор необходимых документов

Для получения квалифицированной электронной подписи необходимо подготовить следующий пакет документов:

Паспорт.

СНИЛС.

ИНН.

Заявление

Заявление можно заполнить в электронной форме и заранее направить на проверку в удостоверяющий центр ФНС или выбранному доверенному лицу.

К указанным документам в ИФНС потребуется предоставить и сам носитель (токен) квалифицированной подписи, приобретенный заранее.

Обратите внимание, что у доверенных лиц перечень документов для получения подписи может отличаться. Рекомендуем заранее уточнить список необходимых документов.

Шаг 4. Получение подписи в удостоверяющем центре (у доверенного лица)

После того как пакет документов будет собран, а токен приобретен, все это необходимо будет отнести в выбранный УЦ или к доверенному лицу.

Сэкономьте свое время и закажите электронную подпись для ИП в Личном кабинете «Платформа ОФД». Это удобно, так как данные заполняются автоматически из Личного кабинета.

Важные моменты про ЭП:

Срок выдачи подписи – в день обращения.

Стоимость подписи (не считая стоимости токена) – бесплатно.

Срок действия подписи – 15 месяцев.

Ключ подписи – неэкспортируемый, то есть его нельзя скопировать с токена на компьютер.

Получение по доверенности – невозможно.

Шаг 5. Установка и настройка ПО для работы с подписью

Для начала работы с подписью мало ее получить, нужно также настроить программное обеспечение на компьютере, где подпись будет использоваться.

Для каждой машины ПО нужно настраивать отдельно и, это может сказаться на стоимости, так как некоторые программы платные. Например, КриптоПро CSP.

Для работы с электронной подписью на компьютер потребуется установить следующие программы:

Основное программное обеспечение – «КриптоПро CSP».

Плагин для работы с электронной й подписью.

Расширение плагина для работы в вашем браузере.

Драйвер для токена.

Драйвера для скачивания – Рутокен, JaCarta.

Корневые и промежуточные сертификаты.

Для работы с порталом Госуслуг или системой ЕГАИС понадобится установить дополнительные плагины или программы.

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