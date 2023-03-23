Разбор по ЕНС: топ вопросов и ответов об остатке на едином налоговом счете

Сложности с ЕНС

Введение ЕНС (единый налоговый счет, иногда в обиходе встречается также ЕНП – единый налоговый платеж) призвано облегчить работу бухгалтеров, снизить издержки компаний и ИП на подготовку платежек, сделать взаимоотношения бизнеса с ФНС более прозрачными. Однако глобальная перестройка порядка уплаты обязательных платежей подняла целый ряд дополнительных вопросов, с которыми столкнулись налогоплательщики.

Рассмотрим, как с ними справиться.

Что такое остаток по ЕНС

Остаток или сальдо (как называют его официально) – это разница между суммой средств, находящихся (перечисленных) на ЕНС, и списанных с него в рамках уплаты обязательного платежа.

Например, ИП перечислил на свой ЕНС 50 000 руб. в счет уплаты фиксированных страховых взносов за себя, которые составляют в 2023 году 45 842 руб. ИФНС по сроку уплаты этих платежей списало с ЕНС 45 842 руб. На счете осталось 4 158 руб. – это остаток (сальдо) по ЕНС.

Каким бывает сальдо по ЕНС

Сальдо может быть:

Положительным («переплата») – сумма зачисленных на ЕНС средств больше суммы, которая подлежит списанию со счета.

В примере, приведенном выше, сумма 4 158 руб. – это положительное сальдо по ЕНС.

Положительное сальдо можно зачесть в счет уплаты конкретного налога по своему ЕНС или по обязательным платежам третьего лица. Также его можно вернуть на банковский счет: свой или знакомого.

Отрицательным («недоимка») – сумма зачисленных (находящихся) на ЕНС средств меньше совокупной обязанности по платежам.

Например, ИП в счет уплаты фиксированных страховых взносов перечислил на ЕНС не 45 842 руб., а 40 000 руб. Налоговая инспекция по сроку уплаты списала только 40 000 руб., а сумма 5 842 руб. отразится в ЛК как отрицательное сальдо по ЕНС.

На отрицательное сальдо начисляются пени за каждый день просрочки.

Нейтральным – сумма зачисленных (находящихся) на ЕНС средств равна сумме списания.

ИП в счет уплаты фиксированных страховых взносов перечислил на ЕНС ровно 45 842 руб. Налоговая инспекция списала их по сроку уплаты полностью. На ЕНС осталось 0 руб. – это нулевое сальдо по ЕНС.

Как узнать остаток по ЕНС

Информация об остатке по единому налоговому счету отражается в личном кабинете налогоплательщика. Правда пока раздел «ЕНС» в личных кабинетах всех налогоплательщиков не работает:

Какие еще существуют способы получения информации по остатку на ЕНС

Получить информацию об остатке ЕНС можно такими способами:

Провести с налоговой инспекцией сверку расчетов.

Заявление на сверку можно подать на бумаге по форме, утвержденной письмом ФНС от 29.12.2022 № АБ-4-19/17879 или в электронном виде по форме, приведенной в письме ФНС от 09.01.2023 № АБ-4-19/7. Срок предоставления ответа (акта сверки) зависит от формы подачи заявления:

пять рабочих дней с даты регистрации заявления, если оно подано на бумаге;

три рабочих дня – если в электронной форме.

В результате, получите справку об исполнении обязанности по уплате налогов, сборов, пеней, штрафов, процентов

Запросить справку о сальдо по ЕНС.

В ней отразится текущий остаток по ЕНС: положительный, отрицательный или нейтральный. Заявление на эту справку подается также или на бумаге, или в электронной форме. Форма заявления утверждена приказом ФНС от 14.11.2022 № ЕД-7-19/1086@. Срок получения справки – пять рабочих дней.

Иными словами, это справка о наличии (по состоянию на дату формирования справки) положительного, отрицательного или нулевого сальдо ЕНС.

Получить справку о принадлежности сумм ЕНП.

В этом документе (справка о принадлежности сумм денежных средств, перечисленных в качестве единого налогового платежа) отражаются поступления на ЕНС и списания с него в запрошенном налогоплательщиком периоде (не более трех лет).

Заявление на эту справку подается по той же форме, что и на справку о сальдо ЕНС, – которая утверждена приказом ФНС от 14.11.2022 № ЕД-7-19/1086@. Срок подготовки – пять рабочих дней.

Направить запрос через сайт ФНС о предоставлении консультации.

Сделать это можно с помощью сервиса «Оперативная помощь: разблокировка счета и вопросы по ЕНС». Нужно ввести свой ИНН, наименование организации или ФИО ИП (физлица), номер телефона для связи и выбрать вопрос, который требует решения: «Не согласен с САЛЬДО, требуется актуализация».

После получения запроса с вами должен связаться налоговый инспектор и проконсультировать по актуальному остатку на ЕНС.

Запросить справку или сделать запрос на сверку расчетов с бюджетом можно удаленно, не обращаясь лично в налоговую инспекцию – с помощью Платформы.Госотчет. Сервис сформирует нужный документ и направит его в инспекцию по ТКС. Ответ от ИФНС также будет получен в электронной форме – никуда идти не нужно.

Обратите внимание, что данные в представленной ИФНС справке или акте сверки, могут быть некорректными. Связано это с тем, что налоговики пока не упорядочили информацию по лицевым счетам налогоплательщиков и их ЕНС. На своем сайте ФНС говорит о том, что в настоящее время в информационных ресурсах налоговых органов ведется регламентная обработка данных начислений и уплат текущего года.

Когда она завершится – неизвестно.

О доступности в ЛК ФНС данных о ЕНС

Точных сроков – нет. Предполагается, что сведения станут актуальными после завершения основной декларационной кампании – в апреле текущего года.

Обратите внимание, что сведения об авансовых платежах и налогу по УСН отразятся по ЕНС только после сдачи налоговой декларации. Напомним, что срок направления отчетности по УСН для ИП – до 25 апреля, а для компаний – до 27 марта (переносится, так как срок сдачи – 25 марта выпадает на выходной).

Для корректного отражения этих сведений на ЕНС нужно правильно заполнить отчетность – перенести в нее данные из КУДиР, а затем направить в ИФНС на проверку.

Заполняйте и отправляйте отчетность в налоговую в электронной форме с помощью сервиса «Платформа Госотчёт». Риск ошибок исключен – система автоматически проверит отчет перед отправкой. При подключении сервиса КУДиР доступ в систему «Платформа Госотчёт» предоставляется бесплатно.

Как можно распорядиться остатком по ЕНС?

Вариантов два:

Вернуть на банковский счет.

Возврат переплаты по ЕНС производится только по заявлению налогоплательщика. Оно составляется по форме, утвержденной приказом ФНС от 30.11.2022 № ЕД-7-8/1133@.

Вернуть переплату можно не только на свой счет, но и на счет третьего лица. Срок возврата – три дня с даты подачи соответствующего заявления. Если налоговая не перечислит деньги в срок, на каждый день просрочки, начиная с 11 дня, автоматически начислятся проценты. Заявление можно подать как на бумаге, так в электронной форме – по ТКС.

Зачесть в счет будущих платежей.

Зачесть положительное сальдо можно в счет обязанности по уплате платежей другого лица либо в счет уплаты конкретного налога по своему счету. Второй вариант подразумевает фиксирование даты уплаты налога или страхового взноса. Например, это актуально для ИП на УСН и ПСН, которые уменьшают налог на сумму уплаченных в конкретном периоде страховых взносов.

Заявление на зачет подается только в электронном виде по форме, которая утверждена приказом ФНС от 30.11.2022 № ЕД-7-8/1133@. Отправить заявление можно либо через ЛК ИП (ФЛ) либо по ТКС через операторов электронной отчётности.

Отправить заявления о зачете и возврате переплаты по ЕНС можно с помощью сервиса «Платформа Госотчёт».

Также обеспечена возможность переписки с госорганами для уточнения информации или отправки документов, для которых не установлен электронный формат.

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