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Платформа ОФД

«Платформа ОФД» сфокусировалась на сервисах для цифровизации бизнеса

У крупнейшего оператора фискальных данных страны, компании «Платформа ОФД», обновился сайт.
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«Платформа ОФД» сфокусировалась на сервисах для цифровизации бизнеса

Platformaofd.ru стал проще в пользовании, удобнее в навигации и современнее в дизайне.

Сайт четче отражает назначение и пользу сервисов — помогать предпринимателям в цифровизации и упрощении бизнес-процессов, четко соблюдая требования закона.

На главной странице выведены основные сервисы — ОФД, ЭДО, Отчетность, Маркировка, фискальные накопители и другие. Под новым слоганом — «Платформа цифровизации бизнеса».

Продуктовые разделы сайта (в меню «Сервисы») сделаны лаконичнее. Здесь наглядно отражена суть и особенности работы с каждым продуктом, тарификация.

По обратной связи от клиентов, «База знаний» разделена по сервисам, в ней можно посмотреть видеоинструкции.

Раздел адаптирован под поиск, чтобы было удобнее искать ответы на вопросы по работе с кассами, чеками, сервисами. Как и раньше, прямо на сайте можно обратиться в техподдержку.

Компания впервые опубликовала на сайте информацию о сотрудничестве с сервисными центрами и ЦТО в регионах. Таких партнеров у «Платформы ОФД» порядка 5 тыс. по всей России.

Оператор уже давно развивает экспертизу на данных и технологии на базе Big Data с чеков, но лишь сейчас отразил на сайте такие продукты. В частности, аналитический ресурс «Чек Индекс» и b2c-проект по скидкам, бонусам «ПодароЧек». 

Пользовательский путь в личный кабинет lk.platformaofd.ru — стал короче и удобнее.

Реклама: ООО «ЭВОТОР ОФД», ИНН: 9715260691, erid: LjN8K4P8i

Платформа ОФД

Платформа ОФД

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Комментарии

ヽ( ﾟ ∀ ﾟ )ﾉ
Вот это удача! Да это же отличный шанс стать первым, кто !
    Упс, комментировать могут только зарегистрированные пользователи, пожалуйста, .
    Логотип Юзвак Максим
    Юзвак Максим
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