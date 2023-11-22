«Черная пятница» на Платформе ОФД: скидка 30% до 1 декабря

Акция на ОФД! «Платформа ОФД» в рамках «черной пятницы» дарит скидку 30% на сервис оператора фискальных данных.

Спецпредложение действует в период с 21 ноября по 1 декабря 2023 года в отношении розничных тарифных планов — 12,15 и 36 месяцев.

Для активации скидки нужно лишь ввести промо-код «bf23» при оплате подписки вашей кассы на ОФД в личном кабинете клиента lk.platformaofd.ru.

Акция Black Friday 2023 доступна во всех регионах России. Как при подключении новых кассовых аппаратов, так и при продлении ранее подключенных касс. Воспользоваться скидкой могут и новые, и действующие клиенты «Платформы ОФД».

Инструкция по активации промо-кода на скидку при оплате ОФД — в Базе знаний.

Платформа ОФД – №1 в рейтинге* (*по версии CNews Analytics) и крупнейший оператор фискальных данных России.

Обеспечивает надежную передачу чеков с касс в ФНС, Честный ЗНАК, а также предоставляет сервисы по цифровизации бизнеса и бухгалтерии: электронный документооборот и отчетность, интеграция с 1С, электронные цифровые подписи, аналитика продаж и другие решения.

Техподдержка 24/7. Удобная и бесплатная регистрация касс в ФНС через интерфейс личного кабинета клиента ОФД. Мониторинг статуса чеков и касс во избежание нарушений и штрафов.

Чёрная пятница Скидка 30% на сервис ОФД Условия

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