Платформа ОФД открыла скидки на «Черную пятницу»

Цена ОФД снижена до 8 декабря — на 30%! А после подключения в личном кабинете ждет новая скидка 40% на ЭДО, Отчетность и КУДиР!

В рамках «Черной пятницы» компания «Платформа ОФД» запустила скидку в размере 30% на сервис оператора фискальных данных. Кроме того, всем новым клиентам ОФД также предоставляется скидка 40% на сервисы «Платформа ЭДО» (электронный документооборот), «Платформа Госотчет» (электронная отчетность) и «Платформа КУДиР» (электронная книга учета доходов и расходов).

Акция действует с 25 ноября по 8 декабря 2024 года и распространяется на розничные тарифные планы от 1 года и более: длительностью 12, 15 и 36 месяцев.

Чтобы активировать скидку, необходимо ввести промокод bf24 при оплате подписки вашей кассы на ОФД в личном кабинете клиента на сайте lk.platformaofd.ru.

Специальное предложение Black Friday 2024 по ОФД доступно во всех регионах России как для подключения новых кассовых аппаратов, так и для продления работы уже подключенных касс. Воспользоваться скидкой на ЭДО, Отчетность и КУДиР могут новые клиенты «Платформы ОФД».

Подробная инструкция по активации промокода на скидку при оплате ОФД доступна в Базе знаний.

IT-компания «Платформа ОФД» (ООО «Эвотор ОФД») — оператор фискальных данных (ОФД), электронного документооборота (ЭДО) и электронной отчетности. Компания ежедневно обрабатывает и передает в ФНС и оператору системы маркировки товаров ЦРПТ свыше 65 млн кассовых чеков.

№1 в рейтинге российских ОФД по версии CNews Analytics, лауреат премии CNEWS AWARDS в номинации «ИТ-проект года для ритейла». Партнер экосистемы Сбера. Официальный сайт — platformaofd.ru.

Скидка 30% на тарифы ОФД 12, 15 и 36 месяцев по промокоду BF24 Подробнее

Реклама: ООО «ЭВОТОР ОФД», ИНН: 9715260691, erid: LjN8K5Rtj