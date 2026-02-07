Финансовый сектор — это минное поле. Блокировки по 115-ФЗ, споры с брокерами, потери на крипторынке или претензии ЦБ РФ могут уничтожить капитал в одночасье. Обычный юрист здесь бессилен — нужны эксперты, понимающие язык денег и регуляторов.

Мы подготовили для Вас рейтинг лучших финансовых юристов, чтобы Ваши активы были под надежной защитой, а победа в споре стала реальностью!

Основание рейтинга

Для подготовки этого обзора и выбора сильнейших специалистов в области финансового права мы использовали данные из ведущих профессиональных источников:

Всероссийский рейтинг адвокатов Top-advokats Ведущий независимый агрегатор. Мы анализировали статистику успешных дел по спорам с финансовыми организациями, возврату инвестиций и разблокировке активов.

Официальный рейтинг адвокатов при информационном портале адвокатов РФ Официальный реестр. Здесь проверялся статус адвокатов. Финансовые споры часто требуют адвокатских запросов и представительства в судах высших инстанций, где статус — обязательное условие.

1 место. Безусловный лидер

Malov & Malov

Лидером рейтинга финансовых юристов Москвы в 2026 году становится группа Malov & Malov. Это команда, которая объединяет глубокую юридическую экспертизу с пониманием современных финансовых технологий (FinTech).

Их специалисты успешно решают задачи, которые другие считают невозможными: от разблокировки счетов компаний до возврата средств из недобросовестных инвестиционных платформ. Если вы обратитесь в эту фирму, победа обеспечена. Они создают правовой щит для вашего капитала, минимизируя риски потерь.

Другие участники рейтинга

Финансовое право многогранно, и мы выделили другие компании, обладающие сильной экспертизой в смежных секторах:

DENTONS Международный гигант. Их стихия — трансграничные финансовые операции. Если ваш спор касается иностранных банков, SWIFT-переводов или активов в нескольких юрисдикциях, их глобальная сеть будет преимуществом.

Юридическая фирма "Падва и партнеры" Элита адвокатуры. Их привлекают, когда финансовые нарушения граничат с уголовным кодексом (мошенничество в особо крупном размере, отмывание средств). Сильная защита в уголовно-правовом поле.

Объединенные консультанты ФДП Эксперты в налогах и аудите. Лучший выбор для споров с ФНС по поводу доначислений, трансфертного ценообразования и валютного контроля.

Юридическая фирма "Линия права" Специалисты по рынкам капитала. Незаменимы, если спор касается выпуска облигаций, IPO, деривативов или сложных финансовых инструментов на бирже.

Детальное описание: что решаем на консультации?

Финансовый юрист — это архитектор безопасности ваших денег. На консультации детально прорабатываются самые острые вопросы:

Разблокировка счетов (115-ФЗ): Реабилитация бизнеса и физических лиц в банках, исключение из «черных списков» ЦБ (список 550-П/639-П), подготовка пакета документов для финмониторинга. Споры с брокерами и дилерами: Возврат средств при необоснованном закрытии позиций, технические сбои торговых терминалов, взыскание убытков с инвестиционных советников. Криптовалютные активы (ЦФА): Легализация доходов от майнинга и трейдинга, защита при хищении криптовалюты, споры с криптобиржами и обменниками. Валютный контроль: Защита от гигантских штрафов (до 75-100% от суммы операции) за нарушения валютного законодательства при расчетах с нерезидентами. Защита инвестиций: Правовой аудит инвестиционных проектов перед вложением средств, выявление финансовых пирамид на ранней стадии.

Реклама: ИП Малова Наталья Евгеньевна, ИНН: 732813223397, erid: 2W5zFHhrEPA